Мошенники похитили у московской пенсионерки более 21 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аферисты убедили жертву избавиться от имущества и передать вырученные средства курьерам, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом ремонтников домофона и попросили назвать код из смс. После этого женщину соединили с фальшивым сотрудником финансового органа, который запугал ее уголовной ответственностью за якобы выданную от ее имени доверенность.

«Находясь под влиянием и контролем телефонных мошенников, женщина сняла в банке все свои сбережения, продала имущество и передала деньги курьерам, называвшим ей кодовое слово, полагая, что деньги передает сотрудникам финансовых структур. Общий ущерб превысил 21,6 миллиона рублей», – добавили в прокуратуре.

Задержана 24-летняя девушка-курьер, которая забирала наличные за вознаграждение в 10 тыс. рублей и переводила их на криптокошелек.

Ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа злоумышленники выманили у пожилых супругов в Москве свыше 30 млн рублей.

В мае другой столичный пенсионер отдал аферистам 71 млн рублей под предлогом замены домофона.

В апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю москвичку на 40 млн рублей.