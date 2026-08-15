В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ночью в субботу случайная прохожая заявила в полицию об обнаружении женщины без признаков жизни в овраге на Рыбачьем проезде, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место правоохранители нашли тело 36-летней женщины. В ведомстве отметили, что на теле присутствовали признаки удушения и изнасилования.

По горячим следам задержали подозреваемого, его нашли на улице Комсомола. Им оказался 28-летний неработающий житель Кронштадта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

В мае петербургские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с кислотой на бывшую возлюбленную.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому делу.