  • Новость часаНа трассе «Новороссия» от удара дрона погиб водитель микроавтобуса
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Смерть от унижения. Ассенизаторы против уральских ученых
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Новак сообщил о скором восстановлении работы ряда НПЗ
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов
    Кустурица назвал блокировку своего канала на YouTube войной с правдой
    15 августа 2026, 11:55 • Новости дня

    Рекордная засуха оставила Швейцарию без бассейнов и зеленых газонов

    Швейцария ввела строгие меры экономии воды из-за рекордной засухи

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Швейцарии ввели режим экономии воды из-за рекордного падения уровня в реках и озерах на фоне сильной засухи.

    Швейцарские власти ввели строгие ограничения на использование воды из-за сильной засухи, охватившей всю страну, сообщает газета Blick.

    В государстве установлен максимальный, четвертый уровень опасности, уровень водоемов достиг исторического минимума, отмечает ТАСС.

    В кантоне Аргау жителям запретили поливать газоны и наполнять бассейны. Также ограничен забор воды из большинства ручьев, что привело к высыханию пастбищ и лугов у местных фермеров за последние две недели.

    В кантоне Гларус введен запрет на забор воды из поверхностных водоемов на равнине для сохранения экосистем. В полукантоне Базель-Ланд ограничены полив газонов, мытье автомобилей и наполнение бассейнов. Из-за обмеления Цюрихского озера отменены рейсы судов и соревнования по плаванию. Прогнозы обещают кратковременные дожди в выходные, но засуха продолжится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная метеослужба Швейцарии ввела максимальный уровень засухи на всей территории страны.

    Экстремальная жара привела к масштабным убыткам местных фермеров.

    Горнолыжный курорт Адельбоден превратит трубы для искусственного снега в систему защиты от лесных пожаров.

    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

    Комментарии (25)
    18 августа 2026, 01:35 • Новости дня
    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Анушаускас: В Литве предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград
    @ Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Литве депутаты подготовили поправки, вводящие шестичасовой лимит автомобильного транзита для россиян на калининградском направлении, сообщил депутат Сейма Арвидас Анушаускас.

    Анушаускас заявил, что на прошлой неделе обсуждался якобы чрезмерно долгий проезд российских граждан через территорию Литвы по пути в Калининградскую область и обратно. «Транзит через Литву превратился в пребывание в Литве до 24 часов», – заявил он в соцсетях.

    Анушаускас сообщил, что депутаты подготовили и зарегистрировали поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    При этом он подчеркнул, что до общеевропейского решения Литва формально не сокращает действующий лимит с 24 до шести часов.

    По замыслу авторов, в национальном праве впервые будет четко закреплено, что шесть часов считаются нормой для прямого транзита, а не «правом» находиться в Литве сутки.

    Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении.

    Он напомнил, что в праве ЕС уже существует шестичасовое ограничение для транзита по железной дороге. По его словам, ситуация на Украине и рост «гибридных угроз» меняют общую ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому государство должно пересмотреть режимы, позволяющие российским гражданам и автомобилям пользоваться исключительным механизмом доступа на территорию ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года глава Социал-демократической партии Литвы Гинтарас Синкявичюс пригрозил ограничить транзит российских грузов в Калининград из-за конфликта с Минском.

    В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний

    Каллас заявила об очередном пакете санкций против России

    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз намерен осенью ввести самый крупный с 2022 года пакет ограничений в отношении России, увеличив списки подсанкционных лиц и компаний на треть, пригрозила глава евродипломатии Кая Каллас.

    «В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», – приводит РБК слова Каллас в интервью Die Welt.

    Она назвала принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обнадеживающим в плане сближения Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС в июле принял 21-й пакет антироссийских санкций. Там заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. ЕС также ввел новые санкции против пяти представителей российского ВПК.


    Комментарии (23)
    17 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова провела параллель между главой евродипломатии Каей Каллас и известным персонажем советского мультфильма старухой Шапокляк.

    Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Каллас осознать неэффективность санкционной политики, привела в пример персонажа советского мультфильма, передает «Комсомольская правда».

    «По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя»», – заявила Захарова.

    Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке очередного пакета ограничений. По словам Каллас, осенью Евросоюз планирует ввести самые масштабные санкции против российской стороны.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила ввести осенью самый крупный пакет антироссийских ограничений.

    В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова назвала европейскую чиновницу «пакетчицей».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк.

    Комментарии (8)
    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦРУ и Пентагона Панетта призвал НАТО к четким красным линиям

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Синоптик Шувалов предупредил о нестандартной осени в Москве

    Синоптик Шувалов заявил о перепадах погоды в Москве осенью

    Tекст: Катерина Туманова

    В первый месяц осени жителей столицы ожидают частые смены теплых периодов и резких похолоданий, а также регулярные осадки, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий», – рассказал он РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что в столице прогнозируются постоянные колебания температуры и осадки. При этом характер погоды будет меняться стремительно.

    Ранее специалист назвал регионы с вероятным снегом в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус предсказал резкое похолодание в европейской части России. При этом синоптик Тишковец сообщал, что в Москве после похолодания вскоре начнется потепление.


    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 06:42 • Новости дня
    Переводчик раскрыл секрет популярности Достоевского у европейцев

    Идея свободы сделала Достоевского популярным у европейцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Многоголосие произведений и представление об абсолютной свободе человека делают Федора Достоевского самым популярным русским автором у европейцев, заявил лауреат премии «Читай Россию» и госпремии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.

    «Мне кажется, именно эта многоголосность и завораживает западного читателя. В западной литературе тоже есть конфликты, но у Достоевского различия между людьми доведены до предела», – сказал он РИА «Новости».

    Ницберг считает, что писатель позволяет каждому герою высказаться, не навязывая читателю единственно верную точку зрения.

    Кроме того, у Достоевского особое понимание свободы в творчестве. В его романах человек абсолютно свободен благодаря божественному началу, что кардинально отличается от современных западных концепций, где свобода ограничена внешними рамками.

    Переводчик подчеркнул, что герои писателя вольны даже совершить преступление, но обязаны нести ответственность за свой выбор. Ощущение предельной свободы в сочетании с ответственностью, по его мнению, является характерной чертой русской литературы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ницберг назвал Достоевского самым популярным  русским писателем в Европе. Отец Илона Маска рассказал о любви сына к русской литературе. МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики массово атаковали пляжи Европы

    Португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары пляжи Франции и Испании заполнили тропические физалии – португальские кораблики, успевшие всего за две недели ужалить более тысячи отдыхающих.

    Атлантическое побережье Франции и Испании столкнулось с нашествием похожих на медуз существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Из-за аномальной жары физалии, обычно обитающие в тропиках, начали массово мигрировать к берегам западноевропейских стран.

    «На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов «португальских корабликов»», – пишет издание. В связи с этим власти французского города Аркашон запретили купание на главном пляже.

    Аналогичные меры приняли в Сан-Себастьяне на севере Испании и во французском департаменте Атлантические Пиренеи. Там на побережьях вывесили предупреждающие белые флаги с фиолетовым изображением опасных обитателей.

    Отмечается, что яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз.

    Пятая за лето волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в европейских странах.

    В прошлом году власти Испании временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах Аликанте из-за появления ядовитых моллюсков.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк

    Посол Нечаев: Европейские политики живут по принципам старухи Шапокляк

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение ряда западных лидеров напоминает философию персонажа из «Чебурашки» старухи Шапокляк, уверенной, что «хорошими делами прославиться нельзя», отметил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев отметил, что действия некоторых европейских политиков перекликаются с принципами старухи Шапокляк из произведения о Чебурашке, передают «Вести».

    «Это такой, знаете, поучительный фильм, «Чебурашка», понимаете? Там есть, например, один персонаж, который говорит, что «хорошими делами прославиться нельзя», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    По словам Нечаева, именно эта фраза приходит ему на ум при анализе решений ряда европейских государственных деятелей. Он добавил, что многие из них, судя по всему, действительно придерживаются подобного подхода.

    Накануне Сергей Нечаев предупредил о зеркальных мерах при закрытии Русского дома в Берлине.

    В июне дипломат назвал абсолютно неприемлемыми попытки возрождения неонацистской идеологии.

    Месяцем ранее посол заявил об отсутствии у европейских стран готовности к мирному диалогу.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 11:57 • Новости дня
    Крупнейшие водохранилища США опустели до рекордного минимума

    Уровень воды в двух крупнейших водохранилищах США упал до минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы влаги в озерах Мид и Пауэлл достигли самых низких значений за последние 30 лет, угрожая водоснабжению миллионов американцев.

    Уровень воды в двух крупнейших по величине американских водохранилищах опустился до рекордно низких отметок, передает РИА «Новости».

    В субботу показатель в озере Пауэлл упал чуть ниже 1072 метров 87 сантиметров, оказавшись на несколько миллиметров меньше предыдущего антирекорда, установленного в апреле 2023 года.

    «Спустя менее чем две недели после того, как уровень воды в озере Мид, крупнейшем по вместимости водохранилище, рекордно упал, озеро Пауэлл, второе по размеру в стране водохранилище, постигла та же участь», – сообщает телеканал ABC. В настоящее время озеро Пауэлл заполнено лишь на 32,9%, а Мид – на 44,7%.

    По данным Бюро мелиорации США, от этих водоемов и расположенных на них гидроэлектростанций зависят около 40 млн человек в семи штатах. Всего в стране насчитывается 54 водохранилища, и в девяти из них ситуация с запасами воды находится на особом контроле властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень воды в немецкой части Рейна упал до исторического минимума из-за сильной засухи.

    Власти нескольких швейцарских кантонов ввели жесткие ограничения на использование водных ресурсов.

    Русло французской реки Луара критически обнажилось на фоне продолжительной жары.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 11:08 • Новости дня
    Еврокомиссия резко снизила прогнозы урожая из-за засухи

    Еврокомиссия ухудшила прогнозы урожая в ЕС из-за засухи и энергокризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительные волны жары и энергокризис вынудили пересмотреть ожидания по сбору сельскохозяйственных культур в странах Евросоюза в сторону заметного снижения.

    Еврокомиссия значительно ухудшила прогнозы урожайности сельскохозяйственных культур в ЕС на фоне засухи и энергокризиса, передает РИА «Новости».

    Аграрии столкнулись с ростом цен на энергию и удобрения. Ситуацию осложняет неэффективная политика в сельскохозяйственной отрасли.

    «В некоторых частях Западной и Центральной Европы сохраняющийся дефицит воды усугубил кризис, вызвав масштабный ущерб сельскохозяйственным культурам», – говорится в материалах Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Ожидания по яровым культурам, особенно кукурузе и подсолнечнику, снижены на 6-7%. Прогнозы по озимым пересмотрены на 1-4%.

    Жара и недостаток осадков в июне и июле истощили запасы влаги в почве. Особую тревогу вызывает ситуация в Бельгии, Люксембурге, Германии, Австрии, Словакии и Чехии. Преждевременное созревание культур потребовало ранней уборки, что ставит под угрозу качество зерна.

    В июле страны ЕС одобрили выделение 540 млн евро помощи фермерам, пострадавшим от роста производственных расходов. Доступность удобрений упала до уровня энергокризиса 2022 года. Производство азотных удобрений в ЕС зависит от природного газа, цены на которые в апреле 2026 года были на 71% выше уровня 2024 года.

    Рост затрат аграриев отразится на потребителях. Еврокомиссия прогнозирует дальнейшее повышение цен на продовольствие и ускорение инфляции в ЕС в 2026 году до 3,1%. Осенью эти прогнозы могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские животноводы из-за аномальной жары досрочно вскрыли зимние запасы кормов.

    Экстремальная засуха обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

    Западные СМИ спрогнозировали ощутимый осенний скачок стоимости продовольствия.

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали скорое завершение всплеска солнечной активности

    В ИКИ спрогнозировали завершение локального всплеска солнечной активности

    Tекст: Мария Иванова

    Зафиксированный на выходных локальный всплеск активности на Солнце, вероятнее всего, не получит дальнейшего развития из-за резкого снижения частоты вспышек, отметили ученые.

    Частота вспышек на звезде уже значительно сократилась, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что за субботу и воскресенье зарегистрировано 17 вспышек, тогда как за первые пять дней недели их было всего девять.

    «В целом состояние Солнца выглядит характерным для текущей стадии цикла. Оно не активное и не спокойное – такое, каким и должно быть», – подчеркивают в лаборатории. Для изменения этого состояния требуются причины, которых в настоящий момент не наблюдается.

    Математические модели подтверждают локальный характер всплеска. Вероятность сильных вспышек оценивается в 10–20%, а событий высшего уровня X – менее чем в 1%. В течение суток ожидается рост скорости солнечного ветра до 500–600 км/с из-за двух корональных дыр, однако заметного влияния на магнитное поле Земли это не окажет. Вероятность магнитных бурь составляет около 7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа ученые спрогнозировали низкую геомагнитную активность.

    В начале месяца на Земле завершилась затяжная магнитная буря.

    В июле окончился двухнедельный период высокой солнечной активности.

    Комментарии (0)
    19 августа 2026, 10:22 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Мария Иванова

    В столице и области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, включая дожди, грозы и сильные порывы ветра, способные представлять потенциальную угрозу.

    Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в столичном регионе, передает РИА «Новости». Согласно прогностической карте, в среду прогнозируются осадки и шквалистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

    «Днем 19 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении синоптиков.

    Аналогичное предупреждение о желтом уровне опасности действует и для Московской области. Специалисты отмечают, что при таком уровне погодные условия становятся потенциально опасными для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В конце того же месяца синоптики опровергли слухи об угрозе разрушительного урагана в Москве.

    Комментарии (0)
    18 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Москве из-за грозы

    Tекст: Мария Иванова

    В столице и Подмосковье предстоящей ночью ожидаются гроза и кратковременные дожди, в связи с чем объявлен желтый уровень погодной опасности.

    «Предстоящей ночью в отдельных районах столицы и области ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», – передает слова собеседника ТАСС.

    Предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях будет действовать с 21.00 среды до 6.00 четверга.

    Кроме того, в Коломенском городском округе Подмосковья аналогичный уровень опасности сохранится до полуночи 20 августа. Это связано с высокой пожарной опасностью, которая достигает четвертого класса.

    Синоптики уточнили, что днем в столичном регионе местами пройдут кратковременные дожди, а температура поднимется до 26 градусов тепла. Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами гроза, воздух прогреется до 17-18 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Гидрометцентр сообщал о желтом уровне опасности в Московском регионе из-за сильных порывов ветра.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии
    Вучич анонсировал старт выпуска ударных беспилотников за 30 тыс. евро
    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»
    Пьяная украинка покусала польских полицейских
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины