Рекордная засуха оставила Швейцарию без бассейнов и зеленых газонов

Швейцарские власти ввели строгие ограничения на использование воды из-за сильной засухи, охватившей всю страну, сообщает газета Blick.
В государстве установлен максимальный, четвертый уровень опасности, уровень водоемов достиг исторического минимума, отмечает ТАСС.
В кантоне Аргау жителям запретили поливать газоны и наполнять бассейны. Также ограничен забор воды из большинства ручьев, что привело к высыханию пастбищ и лугов у местных фермеров за последние две недели.
В кантоне Гларус введен запрет на забор воды из поверхностных водоемов на равнине для сохранения экосистем. В полукантоне Базель-Ланд ограничены полив газонов, мытье автомобилей и наполнение бассейнов. Из-за обмеления Цюрихского озера отменены рейсы судов и соревнования по плаванию. Прогнозы обещают кратковременные дожди в выходные, но засуха продолжится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, национальная метеослужба Швейцарии ввела максимальный уровень засухи на всей территории страны.
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