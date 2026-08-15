Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

«Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.