Лукашенко назвал президентское кредо

Лукашенко назвал искренний разговор с народом президентским кредо

Tекст: Вера Басилая

Выступая на церемонии открытия праздника «Зов Полесья», Александр Лукашенко раскрыл секрет своего политического успеха, передает ТАСС. Политик признался, что всегда стремился делать все возможное для блага граждан.

«И та косьба в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним и честным, во многом предопределила мое президентское кредо – открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага», – отметил глава государства.

Ранее руководитель республики вспоминал, как во время одной из первых поездок в регион вручную косил пойму Припяти вместе с местными жителями. После этого поступка прекратились любые разговоры о создании независимой полесской республики.

Политик также добавил, что Полесье считается прародиной славян. Именно поэтому решение о проведении фестиваля в 2010 году принималось с целью объединить три братских народа и собрать вместе всех желающих на общей исторической родине.

Ранее Лукашенко назвал борьбу с несправедливостью своим главным достижением за годы пребывания на посту.

На республиканском празднике «Купалье» Лукашенко поделился видением основы культурного кода белорусов.

В прошлом году во время совещания по развитию Припятского Полесья Лукашенко призвал чиновников уйти от излишней советскости в докладах.