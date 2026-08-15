Актера из «Реальных пацанов» осудили за ущерб окружающей среде

Актера из «Реальных пацанов» Бежаняна осудили за ущерб окружающей среде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Известный по роли в популярном ситкоме депутат местной думы и предприниматель признан виновным в нарушении правил охраны и использования недр, передает РИА «Новости».

По версии следствия, действия осужденного привели к финансовым потерям, превышающим 100 млн рублей.

«Хотя приговор в Осинском суде прозвучал – 400 часов общественных работ. За истечением срока давности эта мера применяться не будет», – заявил сам артист в соцсетях.

Защита осужденного уже занимается подготовкой кассационной жалобы для оспаривания решения.

В 2018 году Бежаняна осудили по делу о мошенничестве с тремя земельными участками.

Сам артист не согласился обвинением и подал иск с требованием компенсации морального вреда в 1 млрд рублей.

В 2019 году Бежанян стал депутатом думы Осинского городского округа в Пермском краю.