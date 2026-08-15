Терминалы лондонского аэропорта Хитроу оказались подтоплены

Два терминала аэропорта Хитроу в Лондоне оказались подтоплены из-за непогоды

Tекст: Мария Иванова

Два терминала оказались подтоплены в лондонском аэропорту Хитроу, передает ТАСС.

Подъезды к зданиям перекрыты, а пассажирам настоятельно рекомендуют использовать альтернативные виды транспорта, такие как метро или аэроэкспресс.

«Из-за подтопления в зоне центральных терминалов перекрыты дороги, ведущие к терминалам 2 и 3. Пассажирам, прилетающим в них или вылетающим из них сегодня, настоятельно рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле», – отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Представители аэропорта посоветовали путешественникам закладывать дополнительное время на дорогу. Специалисты делают все возможное для скорейшего устранения проблемы. Хитроу является крупнейшим аэропортом Британии и наиболее загруженным в Европе, обслуживая ежегодно более 80 млн пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года британские правоохранители задержали подозреваемого в кибератаках на системы Хитроу.

В марте того же года оператор британской энергосети восстановил подачу электричества в эту воздушную гавань после крупного пожара. Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд исключил умышленный характер данного возгорания на электроподстанции.