Россиянин погиб в ДТП с автобусом во Вьетнаме

Российский турист погиб при аварии экскурсионного автобуса во Вьетнаме

Tекст: Мария Иванова

«Утром 15 августа в провинции Ламдонг во Вьетнаме произошло ДТП с экскурсионным автобусом, следовавшим по маршруту Нячанг – Хошимин», – заявили в Российском союзе туриндустрии.

Представители организации уточнили, что жертвой происшествия стал один гражданин России. Еще два туриста получили серьезные повреждения: у одного диагностирован перелом ноги, потребовавший госпитализации в Хошимине, а другой повредил спину, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года во Вьетнаме в результате падения камней на туристический автобус погибла гражданка России.

Весной на таиландском острове Пхукет микроавтобус с россиянами врезался в столб, что завершилось летальным исходом для одной пассажирки.

В конце мая на юго-востоке Турции в сгоревшем после столкновения с ограждением пассажирском автобусе пострадала 19-летняя россиянка.