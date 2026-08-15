Группировка «Восток» создала аналитический центр для БПЛА

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал ход выполнения боевых задач подразделениями группировки «Восток» в зоне проведения спецоперации, следует из сообщения в Max Минобороны.
Во время проверки главе ведомства доложили о создании специализированного аналитического центра.
Новая структура предназначена для обобщения опыта применения беспилотных систем в различных условиях. Это позволяет оперативно оптимизировать тактику действий подразделений.
«Создание данного центра и непрерывная боевая подготовка расчетов позволили повысить результативность боевого применения беспилотных систем», – говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках ответственности. Военные наращивают количество эффективных средств для обнаружения и поражения беспилотников, а также ракет противника.
Министру также доложили о создании единой информационной среды. Развитие программно-аппаратного комплекса позволяет выводить радиолокационную обстановку с малогабаритных станций в реальном времени, автоматизируя процесс борьбы с БПЛА и повышая эффективность их уничтожения.
Министерство обороны сообщило о завершении процесса создания аналитических групп в подразделениях беспилотных систем.
Глава ведомства Андрей Белоусов отметил троекратное превосходство эффективности таких войск над обычными расчетами.
Войска противовоздушной обороны группировки «Восток» автоматизировали процесс уничтожения вражеских дронов.