Число фигурантов в деле с сыном Пашаева выросло до восьми человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым инкриминируют убийство, а также мошенничество в особо крупном размере и покушение на него, передает РИА «Новости».

Среди обвиняемых числится Эльвин Пашаев, сын известного юриста Эльмана Пашаева. Молодому человеку вменяют исключительно попытку мошенничества, сейчас он содержится под стражей в следственном изоляторе.

По данным защиты, эпизод с лишением жизни связан с давним исчезновением владельца квартиры. Пашаев-младший, будучи руководителем компании «Эльман Групп», занимался юридическим сопровождением продажи этой недвижимости.

Для проведения молекулярно-генетической экспертизы правоохранители планируют эксгумировать тело погибшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня суд арестовал Эльвина Пашаева вместе с двумя сообщниками.

Адвокат молодого человека опроверг причастность своего подзащитного к убийству.

В июле Московский городской суд отказался смягчать меру пресечения фигуранту.