Ушедшая из России Toyota зарегистрировала новые автомобильные товарные знаки

Японская Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Hilux и Sequoia

Tекст: Мария Иванова

Заявки на оформление брендов Hilux и Sequoia поступили в Роспатент напрямую из Японии, передает ТАСС.

Регистрация произведена по международной классификации, охватывающей различные виды транспортных средств.

Осенью 2022 года концерн объявил о полной остановке производства машин на собственном предприятии в Петербурге. Мощности этого завода позволяли выпускать до 100 тыс. автомобилей ежегодно.

Ранее руководитель ведомства Юрий Зубов отмечал тенденцию к сохранению иностранными компаниями своих прав на территории страны. Известные зарубежные бренды продлевают действие торговых знаков ради предотвращения продажи контрафактной продукции под видом оригинальных товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японская корпорация зарегистрировала пять новых автомобильных брендов.

Месяцем ранее компания получила права на знаки Auris, Venza и C+pod.

В начале апреля Роспатент оформил заявку на товарный знак Lexus LBX.