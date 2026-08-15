При пожаре в Омске пострадали 11 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

В больницу доставили 11 человек, восемь из них в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Все они совершеннолетние.

По предварительным данным регионального управления Следственного комитета, причиной инцидента стали сварочные работы, во время которых воспламенился утеплитель пеноплекс. Возгорание началось на первом этаже здания, после чего огонь перекинулся на верхние уровни.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 1 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Весной в строящемся доме на севере Москвы из-за сильного пожара погибли восемь человек.

В мае перехлест проводов линии электропередачи спровоцировал крупное возгорание в Томской области.