Львова-Белова рассказала о защите подростков от травли

Современные подростки сталкиваются с серьезными вызовами, включая травлю в интернете и вовлечение в преступную деятельность, заявила Львова-Белова. Ее слова приводятся на сайте «Единой России».

«Нам нужно сейчас наше сообщество развивать. Есть команды – неважно, есть стены или нет, главное – люди, которые будут их вдохновлять. За четыре года, работая с подростками, я поняла, что даже самые трудные ребята – это совершенно фантастические подростки, просто недолюбленные. И наша с вами задача – их долюбить, услышать, понять, разобраться», – отметила она.

На форуме специалисты сети «Подростки России» представили Атлас идей «Современный подростковый центр». Среди семи презентованных проектов – молодежный парк «Вне стен», онлайн-платформа «Крафтополис» и центр «Мост дружбы», объединяющий детей с особенностями развития и трудных подростков.

Львова-Белова подчеркнула важность создания таких пространств даже в малых городах и селах, назвав главной проблемой нехватку квалифицированных кадров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, XVII Всероссийский молодежный форум «Машук» открылся в Пятигорске 10 августа.