Умер голливудский режиссер Марк Райделл

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американский режиссер и актер Марк Райделл скончался в возрасте 97 лет, передает телеканал 360 со ссылкой на Hollywood Reporter.

По словам дочери покойного, кинематографист умер от естественных причин.

Последние дни жизни деятель искусств провел в доме престарелых и больнице для работников кино и телевидения, расположенной в Вудленд-Хиллз.

Марк Райделл появился на свет 13 марта 1929 года в Нью-Йорке. Изначально он планировал стать дирижером, однако позже выбрал актерскую стезю, дебютировав на телевидении в пятидесятых годах.

В следующем десятилетии Райделл представил свою первую режиссерскую работу – фильм «Лис».

Главным достижением в карьере постановщика стала картина «На Золотом пруду», вышедшая на экраны в 1981 году. В ленте приняли участие такие звезды, как Генри Фонда, Джейн Фонда и Кэтрин Хепберн. За этот фильм Райделл был удостоен номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер».

В феврале на 97-м году жизни скончался американский режиссер-документалист Фредерик Вайсман.

Днем ранее на 96-м году жизни ушел из жизни голливудский актер Роберт Дюваль.

В мае в возрасте 70 лет умер советский актер и режиссер Александр Солопов.