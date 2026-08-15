Синоптик предсказал резкое похолодание в европейской части России

Синоптик Леус сообщил о резком похолодании в европейской части России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Третью ночь подряд в Мурманской области фиксируются отрицательные температуры, и она является самым холодным регионом на территории европейской части нашей страны», – заявил Леус, передает РИА «Новости».

Ранним утром в четверг в этом регионе четыре метеостанции отметили морозы, а в поселке Туманный похолодало до минус 1,1 градуса. В ночь на пятницу зона заморозков расширилась до девяти станций. Холоднее всего оказалось в селе Ловозеро, где столбики термометров опустились до минус двух градусов.

Минувшей ночью морозная погода сохранилась в Краснощелье и Каневке. К холодному фронту присоединилась Карелия, где в селе Колежма зафиксировали минус 1,1 градуса.

Метеоролог отметил, что предстоящей ночью заморозки возможны лишь на востоке Мурманской области, после чего в регионы вернется тепло.

После самого холодного дня лета погодные условия в столице начнут налаживаться, и уже к воскресенью воздух прогреется до привычных июльских значений, сообщил

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве после похолодания вскоре начнется потепление.

До этого в Московском регионе прогнозировалось похолодание.