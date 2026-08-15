Израильская авиация уничтожила жилой дом на юге Ливана

Жертвами удара израильских ВВС по ливанскому поселку стали семь человек

Tекст: Мария Иванова

Атака пришлась на окраину населенного пункта Ансар, передает РИА «Новости».

В результате инцидента смертельные травмы получили семь человек, еще трое местных жителей пострадали.

«В результате авиаудара по дому на окраине Ансара со стороны поселка Аз-Зрария погибли семь человек, еще трое получили ранения. Дом полностью разрушен», – рассказал собеседник агентства.

Сейчас спасательные бригады продолжают разбирать завалы, чтобы извлечь погибших и раненых. В масштабной операции задействованы сотрудники скорой помощи, Исламского комитета здравоохранения и гражданской обороны страны. Всех спасенных экстренно доставляют в больницы города Набатия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле израильские военные атаковали южные районы Ливана с применением авиации.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия армии на ливанской территории. Весной при налете ВВС Израиля на жилой дом погибла семья из пяти человек.