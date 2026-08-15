Спасатель Овчинников: Тело Наговицыной можно спустить дроном

Тело Наговицыной предложили спустить с пика Победы с помощью тяжелого дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Требуется как минимум восемь хорошо подготовленных крепких мужчин, которые должны в хорошую погоду подняться, упаковать ее тело и по очень непростому рельефу спустить ее вниз на руках», – сказал Овчинников РИА «Новости».

По его словам, такая операция будет очень сложной и уникальной.

Альтернативным вариантом является использование тяжелого беспилотника, способного поднимать до 100 килограммов на высоте до 7 тыс. метров.

Такие БПЛА имеются у Китая, поэтому властям Киргизии необходимо договориться с КНР. Овчинников отметил, что шансы на успех в этом случае довольно высоки, однако операция состоится не раньше лета 2027 года.

В МЧС Киргизии сообщали о смертельной угрозе для спасателей при спуске останков Наговицыной.

Президент Федерации альпинизма и скалолазания Киргизии Эдуард Кубатов указывал, что местонахождение тела альпинистки удастся найти не раньше лета 2026 года.