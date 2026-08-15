У стримерши Кипишной нашли неоплаченный штраф за ложный донос

Стримерша Кипишная не оплатила штраф за ложный донос

Tекст: Алексей Дегтярёв

Коленцева ранее была оштрафована за ложный вызов сотрудников правоохранительных органов, передает РИА «Новости».

Женщина была объявлена в розыск по статье о заведомо ложном доносе.

В судебных документах отмечается, что блогер «совершила заведомо ложный вызов… полиции, сообщив заведомо ложные сведения, о том, что… к ней пришли гости, которые распускают руки».

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.

Добровольно выплачивать назначенную сумму стримерша отказалась. В результате было возбуждено исполнительное производство, по которому с Коленцевой принудительно взыскивают сам штраф и исполнительский сбор в размере 2 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортная полиция задержала стримершу Кипишную на Павелецком вокзале в Москве.

До этого власти Казахстана выслали из страны российскую стримершу Ксению Гузаеву за провокационные высказывания.