В Самаре несколько человек пострадало из-за ракетного удара ВСУ

Мэр Самары Носков: При ракетном ударе пострадали люди

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня утром силы ПВО отразили массированную атаку вражеских ракет на Самарскую область. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура Самары. <…> Медицинская помощь пострадавшим оказана», – отметил градоначальник в Max.

На месте происшествия уже развернут оперативный штаб. Мэр добавил, что лично работает на предприятии совместно с руководством и экстренными службами.

Носков напомнил о запрете публикаций фото и видео последствий удара. Он пояснил, что такие материалы помогают противнику корректировать огонь по мирному населению, и призвал доверять только официальной информации.

Ранее в субботу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о ракетном ударе по местному промышленному предприятию.

Неделей ранее вражеские беспилотники атаковали другой индустриальный объект региона.

В июле из-за налета дронов на область погиб один местный житель.