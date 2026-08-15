Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ

Советник президента Кобяков посоветовал Западу следить за словами Путина на ВЭФ

Tекст: Вера Басилая

Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил о предстоящем важном выступлении Владимира Путина на ВЭФ, передает ТАСС. По его словам, речь на пленарном заседании будет содержать значимые тезисы.

«Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», – отметил Кобяков.

Фонд Росконгресс анонсировал проведение Восточного экономического форума во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В 2026 году главной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока на благо людей.



