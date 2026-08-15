Euractiv: Страны Европы запустили рекламу армейской службы в соцсетях

Tекст: Мария Иванова

Правительства стран Европы, выделяющие миллиарды евро на восстановление военного потенциала, испытывают серьезные трудности с набором новобранцев, передает РИА «Новости».

Для решения проблемы власти активно используют рекламу в социальных сетях и на городских улицах.

«Комплектование личного состава превратилось в коммуникационную битву, которая все чаще ведется на телевидении, рекламных щитах, в TikTok, Instagram* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube», – отмечает издание Euractiv. Военная реклама стала привычным явлением: ее размещают на лондонских автобусах, греческих автомагистралях и в парижских кинотеатрах.

Современные призывные кампании делают акцент не на патриотическом долге, как в прошлом веке, а на личностном росте. Например, французская реклама «Ты можешь это сделать?» позиционирует службу в армии как вызов для самосовершенствования. На фоне этого Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, которую альянс называет сдерживанием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти строят планы по милитаризации региона.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи. При этом Париж отказался от восстановления обязательного призыва из-за нехватки ресурсов.