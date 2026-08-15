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    15 августа 2026, 10:05 • Новости дня

    Европейские армии начали вербовать новобранцев через рекламу в соцсетях

    Euractiv: Страны Европы запустили рекламу армейской службы в соцсетях

    Tекст: Мария Иванова

    Власти европейских государств столкнулись с дефицитом кадров в вооруженных силах и запустили масштабные рекламные кампании для привлечения молодежи на службу.

    Правительства стран Европы, выделяющие миллиарды евро на восстановление военного потенциала, испытывают серьезные трудности с набором новобранцев, передает РИА «Новости».

    Для решения проблемы власти активно используют рекламу в социальных сетях и на городских улицах.

    «Комплектование личного состава превратилось в коммуникационную битву, которая все чаще ведется на телевидении, рекламных щитах, в TikTok, Instagram* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube», – отмечает издание Euractiv. Военная реклама стала привычным явлением: ее размещают на лондонских автобусах, греческих автомагистралях и в парижских кинотеатрах.

    Современные призывные кампании делают акцент не на патриотическом долге, как в прошлом веке, а на личностном росте. Например, французская реклама «Ты можешь это сделать?» позиционирует службу в армии как вызов для самосовершенствования. На фоне этого Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, которую альянс называет сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти строят планы по милитаризации региона.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи. При этом Париж отказался от восстановления обязательного призыва из-за нехватки ресурсов.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    19 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    @ общественное достояние

    Tекст: Денис Тельманов

    Авторы школьных учебников по химии в Эстонии исключили упоминание имени всемирно известного русского ученого Дмитрия Менделеева как создателя периодической системы.

    Имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева исчезло из школьных учебников в Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом сообщила переехавшая в Россию жительница республики Оксана.

    «Таблицы Менделеева остались, но его имени никто не упоминает... Таблицу просто называют «Периодическая таблица химических элементов». Без упоминания имени ее создателя», – рассказала собеседница агентства.

    Таблица Менделеева, составленная в 1869 году, включает классификацию элементов, показывающую зависимость их свойств от заряда атомного ядра.

    Это открытие стало одним из главных научных прорывов XIX века и сегодня используется в учебных заведениях ведущих стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее саркастически предложила киевским властям запретить таблицу Менделеева.

    В июне эстонские учителя возмутились речью министра образования на русском языке.

    Месяцем позже в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка в честь великого русского химика.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    19 августа 2026, 15:18 • Новости дня
    Резко выросла очередь машин на границе Белоруссии и Евросоюза

    Очередь машин на выезд из Белоруссии в ЕС увеличилась за сутки на 400 авто

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За прошедшие сутки количество автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии в европейские страны, значительно увеличилось из-за медленной работы сопредельных пунктов пропуска, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

    Очередь из легковых автомобилей, ожидающих на границе выезда из Белоруссии в страны ЕС, выросла на 400 единиц за сутки. При этом ситуация на западных рубежах страны продолжает ухудшаться. Наибольшее скопление транспорта наблюдается на польском направлении, сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

    Перед пограничными пунктами въезда в Польшу скопилось 2245 легковых машин и 38 автобусов. При этом польская сторона пропустила на свою территорию лишь 30% автомобилей. На литовском направлении в очереди стоят 20 машин.

    Сложная обстановка сохраняется и для грузового транспорта. Около 1190 фур ожидают проезда в Польшу, которая оформила только 31% грузовиков. Въезда в Литву ждут порядка 300 большегрузов, при этом соседняя республика выполнила норму пропуска лишь на 16%.

    Глава Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский пояснил, что заторы вызваны действиями соседних государств. По его словам, европейские страны закрыли ряд погранпереходов и не выполняют договоренности по количеству пропускаемого транспорта.

    Ранее сообщалось, что в начале августа на выезде из Белоруссии в страны ЕС скопилось более трех тысяч автомобилей. На следующий день Латвия возобновила пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт «Патерниеки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной причиной роста очередей на границе стали длительные выходные.

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    19 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен

    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства целенаправленно стирают память о Второй мировой войне, планируя возвести торговый объект на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал намерения создать супермаркет на месте бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Европейском союзе не осталось стран, которые бы на государственном уровне сражались против гитлеровской Германии.

    «Решение укладывается в общеевропейскую логику зачищения исторической памяти, связанной со Второй мировой войной», – подчеркнул сенатор. Он добавил, что после выхода Британии из ЕС европейские государства были либо союзниками нацистов, либо отметились коллаборационизмом, поэтому вспоминать об этом и передавать правду новым поколениям им не хочется.

    В бывшем женском лагере с сентября 1944 года по апрель 1945 года находились около 400 женщин и девочек. Узниц принуждали трудиться на заводе боеприпасов в Хиртенберге, а после ликвидации лагеря их отправили пешком в Маутхаузен, где многие погибли.

    В австрийском Леоберсдорфе на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен запланировали возвести продуктовый магазин, против чего уже выступил Международный комитет Маутхаузена, потребовав прекратить работы.

    Ранее руководство Международного комитета Маутхаузена отказалось приглашать представителей России на памятные церемонии.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил широкий размах попыток пересмотра истории Второй мировой войны в Европе.

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    19 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 770 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 767 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость сентябрьских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1% в ходе утренних торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду утром поднимаются в пределах одного процента, до 767 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 769,5 доллара. По состоянию на 8.53 мск показатель составлял 767,4 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая равнялась 761,9 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию топлива в европейских странах. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными, а по итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких значений не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на лондонской бирже превысила отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее европейские цены на голубое топливо опускались до 704 долларов.

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    19 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    Начальник погранслужбы Литвы уволен за замалчивание инцидента с мигрантами

    Кабмин Литвы уволил главу погранслужбы из-за скандала с мигрантами из Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас лишился поста после попытки скрыть массовый прорыв нелегалов через подземный туннель на границе с Белоруссией.

    Правительство Литвы освободило от должности руководителя службы охраны государственной границы при МВД Рустамаса Любаеваса, передает ТАСС.

    Решение об отставке генерала было принято на заседании кабинета министров. «Просьба начальника пограничного ведомства по ходатайству МВД удовлетворена», – констатировало литовское правительство. Известно, что рапорт об уходе Любаевас подал 17 августа.

    Причиной увольнения стало сокрытие происшествия, случившегося 26 июля на заставе в Лаздияйском районе. Пограничники обнаружили 11-метровый подкоп со стороны Белоруссии и устроили засаду, задержав четырех нарушителей. Однако на помощь нелегалам из туннеля бросились еще около 20 человек. Из-за численного превосходства мигрантов сотрудникам погранслужбы пришлось спасаться бегством. Впоследствии нарушители беспрепятственно вернулись на белорусскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля литовские пограничники обнаружили недостроенный подземный ход со стороны Белоруссии.

    Весной силовики республики вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов. Позже нарушитель на автомобиле протаранил шлагбаум на закрытом погранпункте для прорыва в Россию.

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    19 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Российские войска зачистили 400 зданий в Водянском

    ВС России проверили и зачистили около 400 зданий в Водянском в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения населенного пункта Водянское в ДНР российские штурмовые группы проверили и очистили от противника около 400 строений населенного пункта.

    Бойцы группировки войск «Центр» успешно провели зачистку населенного пункта Водянское в Донецкой народной республике. В результате операции от украинских боевиков было освобождено около 400 зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе боевой работы на Добропольском направлении специальной военной операции освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике. <…> Всего в ходе зачистки штурмовыми группами было проверено и освобождено от украинских боевиков около 400 зданий и строений», – говорится в сообщении ведомства.

    Успешному продвижению штурмовых групп способствовала слаженная работа воздушной и наземной разведки. Взаимодействие с артиллерийскими расчетами и операторами ударных дронов позволило оперативно уничтожать выявленные позиции противника, обеспечив условия для последовательной зачистки территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Водянское в Донецкой народной республике.

    Накануне российские войска заняли Красноподолье и Ореховатку. А в июне штурмовые отряды очистили от противника 114 зданий в Константиновке.

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    19 августа 2026, 12:49 • Новости дня
    Швейцария решила потратить 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Кабмин Швейцарии запросил 1,2 млрд долларов на срочные закупки систем ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Швейцарское руководство намерено выделить дополнительные 970 млн франков (около 1,2 млрд долларов) для максимально быстрого приобретения оборонительных комплексов на фоне растущих угроз безопасности.

    Федеральный совет европейского государства планирует форсировать инвестиции в оборонную сферу из-за нестабильной обстановки, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на эти цели направят около 1,2 млрд долларов.

    «Для соблюдения графиков поставки средств ПВО правительство запросит у парламента дополнительные средства в размере 970 млн швейцарских франков», – указывается в официальном заявлении кабмина.

    Власти объясняют такую необходимость усугублением потенциальных угроз и долгим ожиданием поставок военной техники. Местный парламент должен рассмотреть соответствующую инициативу во время осенней сессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник по оборонным закупкам Швейцарии сообщил о способности устаревших систем ПВО прикрыть лишь малую часть территории страны.

    Из-за задержки американских поставок Берн рассмотрел возможность приобретения итало-французских зенитных комплексов SAMP-T.

    Позже верхняя палата швейцарского парламента согласовала выделение дополнительных средств на покупку американских истребителей F-35.

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    19 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Транспортный борт с бойцами Вооруженных сил России, вызволенными из украинского плена, успешно завершил полет и совершил посадку на территории Московской области.

    Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися домой после обмена пленными с Украиной, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории.

    Омбудсмен Яна Лантратова заявила о наличии ранений у 31 освобожденного бойца.

    В мае Россия и Украина при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен пленными по формуле «205 на 205».

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    19 августа 2026, 08:14 • Новости дня
    SCMP: Китай защитит острова Южно-Китайского моря роями беспилотников

    SCMP: Китай превратит спорные острова в роботизированные крепости

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Китая планируют защитить острова в Южно-Китайском море с помощью единой многоступенчатой сети из автоматических боевых систем и роев беспилотников.

    Специалисты Береговой охраны Китая предложили преобразовать острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Эксперты из Академии береговой охраны и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета разработали план защиты акватории.

    Согласно проекту, острова будут защищены единой сетью, включающей беспилотные летательные аппараты, а также надводные и подводные безэкипажные системы. «Это предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу со стороны роев недорогих дронов – асимметричного оружия, которое изменило военно-морские сражения, поскольку традиционные, управляемые человеком системы обороны становятся все более уязвимыми для беспилотных [и безэкипажных] воздушных и морских группировок», – отмечает издание.

    Разработчики подчеркивают, что узкие проходы у островов и рифов создают обширные слепые зоны. Это делает традиционные методы обороны с участием экипажей недостаточно эффективными против быстрого применения роев беспилотников противником. Новая система предполагает использование скоординированного роя машин вместо солдат.

    На первом этапе планируется создать широкомасштабную сеть наблюдения. Беспилотники будут сканировать воздушное пространство, надводные аппараты – слепые зоны, а подводные системы – мелководные проливы. Информация будет анализироваться искусственным интеллектом для оценки угроз. Средства обороны развернут тремя кольцами, и любые угрозы, достигшие внутреннего кольца, будут уничтожаться дронами-камикадзе и аппаратами ближнего боя

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы на базе беспилотных технологий.

    Экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров в ходе совместных военно-морских маневров.

    Вооруженные силы Китая провели патрулирование акватории вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.

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