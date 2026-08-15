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    15 августа 2026, 09:53 • Новости дня

    Минпросвещения заявило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения

    Минпросвещения: Оценка поведения не повлияет на допуск к экзаменам

    Tекст: Вера Басилая

    Оценка поведения для школьников 2–8-х классов не станет основанием для недопуска к итоговой аттестации и не будет считаться дисциплинарным взысканием, сообщили в Министерстве просвещения.

    В Минпросвещения заявили, что оценка поведения учащихся не скажется на их допуске к итоговым экзаменам, эта мера не является формой наказания, передает РИА «Новости».

    «Оценивание поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на допуск к ГИА», – пояснили представители министерства.

    Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова отметила, что нововведение направлено на развитие личности ребенка. По ее словам, главная задача – отработать модель оценивания, чтобы улучшить школьный климат и качество воспитательной работы, избегая превращения оценки в дополнительное наказание. Введение системы оценивания поведения для учеников 2–8-х классов начнется в отдельных школах всех регионов страны с 1 сентября 2026 года.

    В мае Минпросвещения отменило оценки за поведение для первоклассников.

    Оценивать дисциплину учащихся будет специальная комиссия из профильных специалистов и преподавателей.

    Единая модель оценки поведения школьников появится во всех школах России с 1 сентября 2027 года.

    19 августа 2026, 08:21 • Новости дня
    Назван самый сложный школьный предмет для младших классов

    Математика получила наивысший балл трудности для школьников по шкале СанПиН

    Tекст: Вера Басилая

    Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы, вторую строчку рейтинга разделили русский и иностранные языки, следует из шкалы трудности учебных предметов СанПиН.

    Согласно шкале трудности учебных предметов СанПиН, наивысшую оценку получила математика, передает РИА «Новости».

    Для учеников первых-четвертых классов этот предмет оценили на восемь баллов. Вторую строчку рейтинга разделили русский и иностранные языки, набравшие по семь баллов.

    Информатика и окружающий мир получили по шесть баллов. Литературное чтение эксперты оценили на пять баллов.

    Самой легкой дисциплиной оказалась физическая культура, заработавшая всего один балл. Уроки технологии набрали два балла, а изобразительное искусство и музыка получили по три балла.

    Накануне Минпросвещения издало новые методические рекомендации по допустимой учебной нагрузке для школьников.

    Ранее ведомство утвердило математику в качестве обязательного предмета для изучения в начальных классах.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост популярности профильного экзамена по математике среди старшеклассников.

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    17 августа 2026, 18:18 • Новости дня
    Исследование: Пользующиеся гаджетами дети вырастают более умными

    Ученые Университета Ювяскюля выяснили влияние гаджетов на ум детей

    Исследование: Пользующиеся гаджетами дети вырастают более умными
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Финские ученые обнаружили неожиданную связь между использованием электронных устройств в детстве и когнитивными способностями в подростковом возрасте. В рамках восьмилетнего наблюдения исследователи выяснили, что дети, которые проводили со смартфоном больше времени, впоследствии демонстрировали более высокие показатели когнитивной обработки информации.

    Исследование провели специалисты Университета Ювяскюля в рамках проекта PANIC, посвященного физической активности и питанию детей. Его результаты опубликованы в научном журнале Pediatric Exercise Science. В исследовании приняли участие 260 детей – 124 девочки и 136 мальчиков. Средний возраст подростков на момент оценки составил 15,8 года.

    Ученые изучали физическую активность, малоподвижное поведение и использование электронных устройств с детства до подросткового возраста. Затем специалисты оценили внимание, способность к обучению и рабочую память участников с помощью тестов CogState. Выяснилось, что чем больше времени в детстве испытуемые проводили за экранами, тем лучшие когнитивные показатели обработки информации они показали в подростковом возрасте.

    При этом авторы работы подчеркивают, что результаты не доказывают прямого влияния гаджетов на развитие когнитивных способностей. Исследователи считают, что важную роль может играть содержание цифровых занятий. Использование приложений и программ, которые требуют решения задач, обучения, творчества и активного мышления, потенциально способно объяснить обнаруженную взаимосвязь.

    «Полученные результаты показывают, что экранное время может поддерживать когнитивную обработку у детей и подростков. Предположительно, здесь важно то, чем именно они занимаются, проводя время с гаджетами», – заявил исследователь Университета Ювяскюля Петри Яланко. По его словам, родителям и педагогам стоит поощрять такое использование электронных устройств, которое способствует «активному мышлению, решению проблем, творчеству и обучению».

    Связь между физической активностью и интеллектом оказалась сложнее. У девочек легкие физические нагрузки улучшали рабочую память, а у мальчиков аналогичный эффект давали занятия спортом под руководством тренера.

    Одновременно ученые получили неожиданный результат при изучении самостоятельной физической активности. Более низкий уровень самостоятельных занятий спортом или другой двигательной активности оказался связан с лучшими показателями когнитивной обработки в подростковом возрасте.

    «Мы не должны рассматривать экранное время исключительно как вредное явление, а должны искать баланс между физической активностью и экранным временем, которое способствует активному мышлению», – подчеркнул Яланко.

    Авторы работы отдельно отмечают, что исследование выявило статистические взаимосвязи, но не установило причинно-следственную связь. Иными словами, ученые пока не могут утверждать, что длительное использование гаджетов непосредственно улучшает когнитивные способности подростков. Для более точного определения влияния цифровой активности и различных видов физических нагрузок потребуются дополнительные интервенционные исследования. Ученые также намерены подробнее изучить возможные различия между мальчиками и девочками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зарубежные нейробиологи зафиксировали снижение когнитивных способностей у поколения зумеров из-за обилия цифровых технологий.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    18 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников

    Минпросвещения установило максимум для старшеклассников в семь уроков в день

    Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Новые методические рекомендации Минпросвещения определили допустимую учебную нагрузку для всех классов в школе, сообщают информационные агентства.

    Максимальная учебная нагрузка в начальной и средней школе строго нормирована по классам и времени года. Для первоклассников в сентябре и октябре допускается не более трех уроков в день продолжительностью по 35 минут каждый, передает РИА «Новости».

    В ноябре и декабре первоклассники могут посещать уже по четыре урока по 35 минут, а с января по май – по четыре урока по 40 минут. Один раз в неделю допускается пятый урок за счет включения в расписание физкультуры.

    Для учеников со второго по четвертый класс максимально допустимая нагрузка составляет пять уроков в день, при этом раз в неделю возможно шесть уроков за счет урока физкультуры. В пятых и шестых классах устанавливается предел в шесть уроков в день, а для семи–11-х классов – максимум семь уроков в день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения в методических рекомендациях установило продолжительность уроков для первоклассников в первом полугодии не более 35 минут, а во втором 40 минут.

    Минпросвещения с 1 сентября 2026 года исключило домашние задания из учебного плана первых классов.

    Новый приказ Министерства просвещения с 1 сентября 2025 года установил единые нормативы недельной учебной нагрузки для всех школьных классов.

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    18 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватил за шею и начал душить несовершеннолетнего, который бросал камни в микроавтобус ТЦК.

    В Одессе произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования и несовершеннолетнего. На опубликованных в Сети кадрах мужчина удерживает школьника за шею, в то время как ребенок пытается вырваться. Рядом с ними находятся другие подростки.

    Конфликт произошел после того, как школьник начал бросать камни в проезжающий автомобиль ТЦК, сотрудники которого отлавливали военнообязанных в этом районе.  В ответ на это представитель военкомата поймал ребенка и начал его душить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле неизвестные в камуфляже силой увезли жителя Одессы на микроавтобусе. Весной группа подростков отбила мужчину у сотрудников военкомата.

    В конце прошлого года местные жители разгромили служебный автобус территориального центра комплектования.

    Видео нападения работника ТЦК на ребенка в Одессе смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    18 августа 2026, 18:04 • Новости дня
    Российские школьники победили на космической олимпиаде в Пекине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Учащиеся из России стали обладателями главных индивидуальных и командных наград на Международной инженерно-космической олимпиаде в столице Китая.

    Российские участники Международной инженерно-космической олимпиады (Global Future Space Scholars Meet — GFSSM) в Пекине завоевали главные награды соревнований. До финала сборная успешно преодолела квалификацию, а проект ребят получил высшую оценку Академического комитета и денежный приз, сообщает Роскосмос.

    Команда была сформирована по итогам национального отбора, охватившего 531 старшеклассника из 50 регионов. Подготовкой занимались специалисты Центрального университета, госкорпорации и Группы «Т-Технологии». В финале россиянам противостояли команды из девяти стран.

    В итоге ученица московской «Школы ЦПМ» Анна Куцова стала лучшим докладчиком, получив главную индивидуальную награду. Ученик гимназии №14 Ейска Алексей Герасимов признан лучшим лидером компании и награжден медалью за вклад в работу команды. Остальные участники сборной стали призерами олимпиады.

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победителям Международной олимпиады по информатике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего с начала года российские ученики завоевали 31 медаль на различных международных соревнованиях. А весной сборная страны получила 11 золотых наград на Открытой международной биологической олимпиаде.

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    18 августа 2026, 20:02 • Новости дня
    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников

    Учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников

    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новые нормативы Минпросвещения по учебной нагрузке для школьников не содержат принципиально новых требований: предусмотренный для первоклассников постепенный переход к полной нагрузке уже давно закреплен в санитарных нормах, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич. По его мнению, нововведения скорее уточняют действующие правила, чем меняют их.

    Минпросвещения издало новые методические рекомендации, которые определяют допустимую учебную нагрузку по классам. Для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков по 35 минут, в ноябре и декабре до четырех уроков по 35 минут, а с января по май до четырех уроков по 40 минут, при этом раз в неделю допускается пятый урок физкультуры. Для 2–4 классов установлен максимум в пять уроков, для 5–6 классов шесть, для 7–11 классов семь.

    «В этих нормах ничего нового нет. У нас всегда первая четверть в первом классе была адаптационным периодом с уменьшением количеством уроков. Это всегда было прописано в санитарных нормах для школ», – говорит Пратусевич.

    Он напоминает, что адаптационный период первоклассников закреплен сразу в двух действующих санитарных документах – санитарных правилах и гигиенических нормативах (СанПиН). Они предусматривают постепенное, «ступенчатое» вхождение ребенка в учебу: в начале года уроки короче, по 35 минут, и их всего три в день, а к концу года нагрузка плавно возрастает до четырех уроков по 40 минут. В первом классе учатся только пять дней в неделю и только в первую смену, с обязательной динамической паузой в середине дня и дополнительными недельными каникулами зимой. Обе нормы обязательны для всех школ, поэтому смягчать их по своему усмотрению учебное заведение не вправе.

    «Как правило, уже со второй четверти школы выходят на стандартный 21 час в неделю. Норма об отсутствии домашних заданий и отметок в первом классе тоже не новая. Она была 15 лет назад, потом исчезла и теперь вернулась. Больших проблем я в этом не вижу», – заключил Пратусевич.

    Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. Согласно приказу ведомства от октября 2025 года, из учебного плана исключено требование о домашней работе продолжительностью до одного часа, и с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах проходит без нее.

    Кроме того, министерство установило продолжительность уроков для младших школьников, ограничив занятия 35 минутами в первом полугодии и 40 минутами во втором. Для учеников со 2 по 11 класс стандартная длительность урока составляет 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья 40 минут. Также ведомство отменило оценки за поведение в первом классе.

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    18 августа 2026, 04:48 • Новости дня
    Ребенок выпал из окна пятого этажа в Калининграде

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция начала проверку после падения трехлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже в Калининграде, сообщило УМВД России по Калининградской области.

    Прохожие обнаружили пострадавшего ребенка на улице и незамедлительно обратились в экстренные службы, сообщает ведомство в «Максе».

    По предварительной информации, мать привела сына в гости и ушла. Вскоре хозяева квартиры также временно отлучились. Ребенок остался в квартире один.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика. Спасительницей ребенка оказалась 71-летняя пенсионерка.

    В городе Раменское в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна квартиры на седьмом этаже.

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    17 августа 2026, 02:45 • Новости дня
    В Минпросвещения назвали классы, которым нельзя учиться во вторую смену

    Минпросвещения запретило вторую смену для выпускных классов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники первых, пятых, девятых, десятых и 11-х классов не смогут посещать занятия во вторую смену, следует из документа Минпросвещения.

    «Не допускается обучение во вторую смену обучающихся первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов, а также всех классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья», – приводит выдержку из документа ТАСС.

    Ведомство уточняет, что при данных ограничениях образовательный процесс во вторую смену разрешен только для школьников со второго по четвертый класс, а также шестых, седьмых и восьмых классов.

    При этом проведение нулевых уроков строго запрещено, а обучение в три смены недопустимо ни при каких обстоятельствах.

    Ранее Минпросвещения установило временные рамки учебы во вторую смену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения предложило вариант распределения нагрузки в школе. Ведомство также установило новые правила для школьных перемен. Эксперты рассказали о правильной организации учебного места школьника дома.

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    18 августа 2026, 01:21 • Новости дня
    После отравления в детском саду на Сахалине госпитализированы девять детей

    Tекст: Антон Антонов

    Девять воспитанников детского сада №8 в сахалинском Корсакове госпитализированы после массового отравления, сообщила мэр Корсаковского городского округа Наталия Куприна.

    «Детский сад № 8 с завтрашнего дня закрыт для приема детей. По предписанию Роспотребнадзора в учреждении будет проводиться дезинфекция», – сообщила Куприна в «Максе».

    Источник массового заболевания пока не установлен. Воспитанники и сотрудники учреждения почувствовали недомогание во второй половине дня. Отмечается, что заболели дети разного возраста из разных групп. В медицинские учреждения обратились 17 детей.

    Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Они находятся под постоянным наблюдением врачей Корсаковской центральной районной больницы, дополнительная медицинская помощь им не требуется. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли необходимые пробы для установления причин произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в дошкольном учреждении сахалинского Корсакова более 30 человек почувствовали сильное недомогание.

    Весной следователи возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в двух детсадах Южно-Сахалинска.

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    17 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    Мантуров назвал главные условия для повышения рождаемости в России

    Мантуров заявил о важности участия бизнеса в реализации демографической политики

    Tекст: Вера Басилая

    Стабильность занятости, уверенность в доходах и возможности для карьерного роста являются определяющими факторами при планировании семьи, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

    Мантуров заявил, что правительство придает особое значение корпоративным программам поддержки семей, передает РИА «Новости».

    Первый вице-премьер отметил, что в реализации демографической политики ключевая роль принадлежит государству. По словам Мантурова, работодатели должны занимать активную позицию и помогать сотрудникам преодолевать повседневные трудности.

    Также он отметил, что многие компании уже компенсируют затраты на детские сады и предлагают гибкие условия труда для родителей. Он призвал активно изучать и распространять этот опыт, подчеркнув важность партнерства бизнеса с региональными властями. Предприятия могут участвовать в создании яслей, лагерей и школьных секций.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте суммарного коэффициента рождаемости в 20 российских субъектах.

    В мае председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о выплатах миллиона рублей при рождении ребенка сотрудникам крупных компаний.

    Президент России Владимир Путин отметил ключевую роль работодателей в демографической политике страны.


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    18 августа 2026, 05:54 • Новости дня
    В Мариинске пропала 11-летняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    В Мариинске идут поиски 11-летней Елизаветы Семчак, которая накануне вечером ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

    «Сотрудники отдела МВД России «Мариинский» разыскивают 11-летнюю Елизавету Семчак. 17 августа около 20.00 (около 16.00 мск) она вышла из дома по улице Лермонтова и до настоящего времени не вернулась. Мама девочки обратилась в дежурную часть полиции в 21:45 (17.45 мск)», – говорится в сообщении ведомства.

    В управлении отметили, что сотрудники отдела МВД незамедлительно организовали масштабные поиски, которые продолжались всю ночь. Сейчас полицейские осматривают заброшенные здания, опрашивают знакомых девочки, ориентировка на ребенка передана всем патрульным нарядам, участвующим в единой дислокации, передает РИА «Новости».

    По приметам Елизаветы Семчак, ее рост около 150 см, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы русые до плеч. На момент исчезновения она была одета в джинсы болотного цвета, черную толстовку и фиолетовые кеды.

    Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, сообщить об этом по телефонам в Мариинске: 8-(38443)-5-25-43, 8-999-306-47-46 или по номеру 02 (102 с мобильного телефона), при этом анонимность обратившимся гарантируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Кузбассе тело девятилетней девочки, ушедшей на прогулку и не вернувшейся, нашли в реке Томь без видимых признаков насильственной смерти.

    В 2024 году в Кемеровской области полицейские и волонтеры обнаружили живой пропавшую 11-летнюю девочку из деревни Терехино на участке ее бабушки в городе Топки.

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    17 августа 2026, 03:55 • Новости дня
    Эксперты оценили стоимость сборов детей в школу

    Стоимость сборов детей в школу в среднем составит 18 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В текущем году подготовка к учебному процессу обойдется родителям в среднем от 17 тыс. до 19 тыс. рублей в зависимости от пола ребенка, сообщила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

    «В июне 2026 года суммарная стоимость условного «школьного набора», собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика – 17 тысяч рублей, а для девочки – 19 тысяч рублей», – сообщила она РИА «Новости».

    Основная часть расходов приходится на одежду, которая стоит около 13 тыс. рублей для мальчиков и 15 тыс. рублей для девочек. Цена рюкзака составляет порядка 2,7 тыс. рублей, а на канцелярские товары уйдет чуть более 900 рублей.

    Наименьшие затраты на школьные сборы зафиксированы в Калмыкии, где они составляют 12,3 тыс. рублей для мальчиков и 14,9 тыс. рублей для девочек. В число регионов с наиболее доступными ценами также вошли Астраханская и Белгородская области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Общественной палате предупредили о мошеннических рассылках с предложениями дешевых школьных товаров. Эксперт Минфина назвала отсутствие плана расходов главной ошибкой родителей. Экономист объяснил, как не потратить лишнего при сборах в школу.

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    18 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Путин поздравил российских школьников с победой на олимпиаде по информатике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российской сборной школьников, завоевавшей награды на 38-й Международной олимпиаде по информатике в столице Узбекистана.

    Путин высоко оценил успехи юных соотечественников на престижном турнире в Ташкенте, подчеркнув их выдающийся созидательный потенциал, следует из сообщения на сайте Кремля. Юноши привезли домой две золотые и две серебряные медали.

    «Уважаемые Владислав Александрович, Максим Юрьевич, Сергей Дмитриевич, Владимир Сергеевич! Поздравляю вас с завоеванием золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике... В ходе этих ответственных соревнований вы продемонстрировали глубокие знания и основательную подготовку, убедительно подтвердили яркий творческий, созидательный потенциал нашей молодежи», – говорится в послании главы государства.

    Кроме того, президент выразил особую признательность преподавателям, наставникам и семьям победителей. Их самоотверженный труд и искренняя поддержка играют ключевую роль в становлении молодых талантов.

    Международная олимпиада по информатике (IOI) проводится с 1989 года и считается главным мировым первенством в этой дисциплине для учащихся средних и старших классов. В 2025 году российская команда также показала блестящий результат, завоевав аналогичный комплект наград.

    Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные награды на олимпиаде по информатике в Узбекистане.

    Месяцем ранее сборная России стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе.

    В прошлом году школьники из России получили шесть золотых медалей на международном соревновании по искусственному интеллекту в Китае.

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    18 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Минпросвещения: В июле формами досуга было охвачено свыше 14 млн детей

    Tекст: Антон Антонов

    В июле 2026 года свыше 14 млн российских школьников участвовали в походах и лагерях, а также других мероприятиях, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

    «В июле 2026 года различными формами досуга было охвачено свыше 14 миллионов детей из разных регионов России. Ребята стали участниками походов, слетов, экскурсий, волонтерских и других мероприятий», – говорится в сообщении Минпросвещения.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оздоровительная кампания в лагерях охватила более 1,35 млн ребят, а бесплатный досуг был организован для 6,2 млн детей, не участвовавших в образовательных программах, передает РИА «Новости».

    Министр отметил заметный рост числа детей, отдохнувших на побережьях Черного и Азовского морей: их стало более 70 тыс., что на 10,8% больше, чем в июне 2026 года. На отдых и оздоровление направили более 62 тыс. детей участников СВО, а регионами-шефами организован отдых для 30 602 детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

    Кравцов напомнил, что для родителей работает федеральная горячая линия по вопросам детского отдыха, за два летних месяца специалисты обработали более 1,5 тыс. обращений, при этом 98% вопросов рассмотрели в срок до одного рабочего дня. В министерстве уточнили, что 65% обращений касались путевок, льгот и компенсаций, 20% – деятельности федеральных детских центров, 7% – информации об организациях отдыха, 4% – работы портала «Госуслуги». Родители могут обратиться на горячую линию по номеру 8-800-250-28-90, также создан специальный портал «Детскийотдых.рф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что летом 2026 года более 5,75 млн детей смогут отдохнуть в лагерях и санаториях.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительно 3 млрд рублей на организацию летнего отдыха для детей участников СВО, из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

    Минпросвещения ужесточило правила отбора вожатых в детские лагеря, потребовав наличия профильного педагогического стажа для работы с отдыхающими школьниками.

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    17 августа 2026, 09:48 • Новости дня
    Эксперт: Поддержка работающих родителей поможет снизить страх выбора между семьей и карьерой

    В ЕР предложили расширить меры поддержки работающих родителей

    Эксперт: Поддержка работающих родителей поможет снизить страх выбора между семьей и карьерой
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Гибкий график, дополнительные дни отпуска и корпоративные детские сады могут стать частью системы поддержки работающих родителей. Такие меры помогут сотрудникам совмещать карьеру и семейную жизнь и в перспективе будут способствовать демографическому росту, сказала газете ВЗГЛЯД главврач Мурманской детской областной клинической больницы Екатерина Сулима. Свои предложения она представила при подготовке Народной программы «Единой России».

    Распространять лучшие практики поддержки семей с детьми между предприятиями, одновременно учитывая масштаб и возможности конкретных организаций, предложила главврач Мурманской детской областной клинической больницы Екатерина Сулима. По ее мнению, такая система должна включать гибкий график, группы кратковременного пребывания для детей, дополнительные дни оплачиваемого отпуска и другие меры, которые помогут родителям совмещать работу с семейной жизнью.

    На сегодняшний день в России существует много мер поддержки семей с детьми. Однако, считает Сулима, на практике между государственной политикой и возможностями конкретного предприятия иногда возникает разрыв. «Вместе с тем реальная потребность семьи – это не подарки или формальные выплаты, а стабильность и предсказуемость. Мама должна быть уверена, что если ребенок заболеет – а дети, как ни странно, болеют – ей не придется столкнуться с косыми взглядами работодателя, финансовыми потерями из-за больничного или проблемами с карьерой», – поясняет специалист.

    Именно поэтому Сулима, будучи участником одного из программных форумов «Единой России», предложила распространять лучшие практики поддержки семей с детьми на уровне предприятий. По ее мнению, государство должно задавать общие правила, а работодателям необходимо дать возможность адаптировать их под реальные условия работы.

    «Государство создает рамку, задает стандарты. Но только работодатель видит своего сотрудника каждый день и может гибко реагировать на возможные жизненные ситуации», – поясняет собеседница. По ее мнению, инициатива должна быть гибкой – носить универсальный характер и касаться всех организаций вне зависимости от формы собственности. «Да, подходы могут и должны отличаться в зависимости от масштаба предприятия», – акцентирует спикер.

    Например, крупное промышленное предприятие может создать собственный корпоративный детский сад. А для небольшого бизнеса или бюджетного учреждения такая мера может оказаться слишком дорогой. В этом случае, предлагает Сулима, им можно предоставить доступ к субсидиям на создание групп кратковременного пребывания детей. Дополнительными инструментами могут стать скользящий график и суммированный учет рабочего времени без лишних бюрократических сложностей.

    Другой блок мер связан с условиями работы родителей. «Работодатели могут рассмотреть для своих сотрудников возможность перейти на удаленный формат работы, если позволяет должность. Полезными были бы и дополнительные дни оплачиваемого отпуска к 1 сентября или в период школьных каникул», – продолжает эксперт.

    Среди наиболее эффективных практик Сулима также назвала договоры предприятий с близлежащими детскими садами о резервировании мест, корпоративные комнаты матери и ребенка, а в перспективе – лицензированные семейные детские сады или ясельные группы при крупных учреждениях.

    При этом, по ее мнению, важно оценивать не количество заявленных работодателем мер, а их реальный эффект. Среди критериев специалист предлагает учитывать снижение текучести кадров среди родителей детей до семи лет, сокращение числа дней нетрудоспособности по уходу за ребенком благодаря профилактике, рост удовлетворенности сотрудников условиями труда и фактический охват семей мерами поддержки.

    При отборе лучших практик, подчеркивает Сулима, необходимо избежать «показухи», когда предприятие демонстрирует красивую презентацию, но не может подтвердить эффективность программы. По ее словам, для этого потребуется независимый аудит.

    Отдельное внимание эксперт предлагает уделить финансовой безопасности семей. «В первую очередь – прозрачные и достойные выплаты во время декрета и больничных. Без этого фундамента все остальное – бессмысленно», – акцентирует врач.

    Однако не все предприятия смогут самостоятельно финансировать дополнительные меры поддержки семей. Поэтому, считает Сулима, участие работодателей необходимо дополнительно стимулировать со стороны государства. «Инициатива должна сверху сопровождаться механизмами софинансирования или налоговыми льготами для тех работодателей, кто реально вкладывается в поддержку семей», – детализирует эксперт.

    В конечном счете, считает медик, такая система должна снизить один из главных страхов работающих родителей – необходимость выбирать между семьей и карьерой, чтобы не стать «плохим родителем» и «плохим работником» одновременно. Женщина должна быть уверена, что рождение второго или третьего ребенка не поставит крест на ее профессиональном развитии, а молодой отец сможет активнее участвовать в жизни ребенка без риска потерять работу.

    «Когда компания говорит сотруднику: «Мы тебя поддерживаем, твоя семья – наш приоритет», она инвестирует не только в лояльность персонала, но и в будущее страны. Спокойные, уверенные в завтрашнем дне родители с большей вероятностью примут решение о рождении следующего ребенка. И в перспективе это поспособствует демографическому росту во всей стране», – заключила Сулима.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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