Эксперт: Россияне выпивают в среднем по три бутылки игристого вина ежегодно

Россия заняла второе место в мире по потреблению игристого вина

Tекст: Мария Иванова

Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев сообщил, что взрослый россиянин выпивает в среднем три бутылки игристого вина в год, передает РИА «Новости».

По его словам, общее годовое потребление этого напитка в стране достигает 250-270 млн литров.

«По потреблению игристых вин мы одни из чемпионов в мире. Стоим на втором месте по общему количеству», – заявил эксперт. Он также отметил, что мировым лидером в этой категории остается Германия, где на одного жителя приходится четыре бутылки игристого ежегодно.

Кроме того, Меркушев добавил, что в настоящее время российские производители обеспечивают около 11% всего мирового объема игристого вина. Высокие показатели потребления и производства подчеркивают значимость винодельческой отрасли для отечественного рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки европейских вин на российский рынок снизились в третий месяц подряд.

В мировом рейтинге потребления этого напитка Россия заняла седьмое место.