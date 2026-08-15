Школьник рассказал о мощном футбольном пасе Путина в Красноярске

Tекст: Вера Басилая

На сцене церемонии награждения победителей конкурса «Большая перемена» в Красноярске Путин обменялся футбольными передачами со школьником Денисом Художитковым и его соведущей, передает РИА «Новости».

«Так как Владимир Владимирович Путин спортсмен, я был уверен, что он ответит хорошим пасом, его пас получился очень мощный и точный», – поделился впечатлениями подросток.

По словам мальчика, он совершенно не боялся отдавать передачу главе государства, поскольку «чувствовал уверенность в себе и в президенте».

Отдельно пообщаться с Путиным школьнику не удалось, однако на сцене состоялось рукопожатие.

В начале августа президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск.

На церемонии финала конкурса «Большая перемена» глава государства сыграл в футбол с юным ведущим.

Позже организаторы мероприятия решили отправить этот мяч в музей «Движения первых».