Путин поздравил премьера и президента Индии с Днем независимости

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин поздравил Дроупади Мурму и Нарендру Моди с Днем независимости Индии. В своем послании он подчеркнул неизменно высокий авторитет государства на мировой арене, сообщается на сайте Кремля.

«Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур», – отметил Путин в поздравлении.

Президент России выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных двусторонних связей на благо дружественных народов России и Индии, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности.

«Желаю вам доброго здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – счастья и благополучия», – отметил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня Освобождения.