Путин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнерства с Пхеньяном

Путин: Отношения между Россией и КНДР вышли на высокий уровень партнерства

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер поздравил руководителя Северной Кореи с Днем Освобождения, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Корейской Народно-Демократической Республики – Дня Освобождения», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент заявил, что этот праздник служит символом мужества корейских патриотов и красноармейцев. По его словам, совместная борьба за освобождение страны от японского колониального гнета заложила прочные традиции боевого братства и взаимопомощи.

«Сегодня отношения между Москвой и Пхеньяном вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Наши государства активно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности», – говорится в поздравительной телеграмме.

Путин выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы на благо народов обеих стран, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева.