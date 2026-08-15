Император Японии заявил о раскаянии в годовщину завершения войны

Император Японии Нарухито заявил о раскаянии в годовщину завершения войны

Tекст: Вера Басилая

Император Японии Нарухито выступил с речью на церемонии, приуроченной к 81-й годовщине объявления о завершении войны в 1945 году , передает РИА «Новости». Трансляция мероприятия велась в прямом эфире.

«Долгое время после войны мы думаем о годах и месяцах мира, но, оглядываясь назад, с глубоким раскаянием искренне желаю, чтобы ужасы войны больше не повторились, и вместе со всем народом выражаю скорбь о всех, кто погиб во время войны и в огне войны, и молюсь за мир во всем мире и еще большее развитие нашей страны», – произнес монарх.

Примечательно, что премьер-министр страны Санаэ Такаити в этот раз не упомянула о раскаянии, что произошло впервые за несколько лет.

Дед нынешнего правителя, император Хирохито, 15 августа 1945 года объявил об окончании боевых действий, фактически признав поражение. Накануне Токио присоединился к Потсдамской декларации, требовавшей капитуляции, которая была официально подписана 2 сентября того же года. Ежегодно в середине августа в Японии чтят память жертв конфликта.

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