Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов

Tекст: Антон Антонов

Решение не затрагивает турниры, проводимые европейской организацией. Она должна принять собственный вердикт по допуску российских лучников, передает ТАСС.

«Российские спортсмены и команды теперь могут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Указывается, что участие россиян «по-прежнему зависит от соблюдения стандартных требований к допуску, квалификации и антидопинговым правилам, изложенных в уставе и правилах Всемирной федерации стрельбы из лука, а также от требований принимающей страны, применимых национальных законов, визовых ограничений и указаний государственных органов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, девять европейских стран потребовали лишить Международный олимпийский комитет финансирования из-за допуска россиян.

МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Также организация рекомендовала снять все ограничения с отечественных спортсменов. МОК отказался менять позицию по допуску россиян после угроз Европы.