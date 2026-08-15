Подростки повредили шариками из бабл-ти экран IMAX в ТЦ в Хабаровске

Полиция Хабаровска начала проверку из-за повреждения экрана IMAХ в ТЦ

Tекст: Антон Антонов

Исполнительный директор торгового центра Ксения Руденко рассказала, что подростки плевали в экран шариками из бабл-ти и в результате повредили его. Она подчеркнула, что это один из самых дорогостоящих экранов, для монтажа которого приходилось разбирать фасад здания, передает РИА «Новости» .

«По данному факту сотрудниками отдела полиции… организована проверка, в рамках которой будут изучены записи камер видеонаблюдения и проведены мероприятия по установлению лиц, причастных к инциденту», – сообщило ведомство в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной правоохранители в московском ТЦ «Саларис» пресекли хулиганские действия группы подростков и доставили в отдел 22 человека.

В декабре в Петербурге правоохранители доставили в отдел 33 подростков за повреждение остановки и троллейбуса.



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