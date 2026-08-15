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    15 августа 2026, 04:55 • Новости дня

    Ливень затопил улицы и две станции метро в Тбилиси

    Tекст: Антон Антонов

    Сильный ливень в Тбилиси вызвал масштабные подтопления улиц и станций метро, сообщила мэрия города.

    «В результате сильного дождя затоплены улицы, подвалы, станции метро «Руставели» и «Важа-Пшавела», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным мэрии, в районе Сабуртало на улице Чиковани был поврежден газопровод, из-за чего пришлось эвакуировать жителей расположенного поблизости жилого дома. Ведутся работы по восстановлению газовой сети, уточнили в городской администрации.

    Муниципальные службы и районные администрации Тбилиси перешли на чрезвычайный режим работы, они очищают дороги и приводят улицы в порядок. На всех проблемных участках мобилизованы сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями и патрульной полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа внезапный блэкаут в Тбилиси обесточил большую часть Грузии и парализовал движение поездов.

    Уровень воды в Амуре превысил неблагоприятную отметку, в результате чего на островах вблизи Хабаровска оказались подтоплены сотни приусадебных территорий.

    В конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка.

    18 августа 2026, 21:42 • Новости дня
    Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»
    Саакашвили обязался изгнать абхазов из Абхазии «всеми необходимыми способами»
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий многолетнее заключение в Руставской тюрьме за коррупцию и злоупотребление служебным положением, обязался после освобождения освободить Абхазию от абхазов «всеми необходимыми способами», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В своем посте в социальных сетях Саакашвили, в частности, говорит, что «категорически против романтизации абхазского общества».

    «До сих пор общество Абхазии проникнуто идеологией фашистского типа по отношению к другим народам, и это касается не только грузин, поэтому у меня нет (к абхазам) никаких симпатий», – заявил он.

    По его словам, «абхазы беспомощны развивать территории, на которых засели».

    «Одичавшие группы людей напрасно занимают эти золотые земли, – заявил Саакашвили. – Я намерен вместе с другими патриотами вернуть Абхазию под грузинский контроль, а если это кому-то не нравится, пусть переселяется в другие страны».

    «Мы восстановим контроль (над Абхазией) всеми необходимыми способами. В Сухуме должна быть столица Грузии, близко к Европе и Украине», – отметил экс-президент Грузии.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Ника Гварамия предложил вообще избавиться от Абхазии как от «исторической травмы», вызвав критику властей Грузии.

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    17 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Грузинская оппозиция предложила отказаться от претензий на Абхазию

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Лидер радикальной грузинской оппозиции Ника Гварамия предложил «излечиться от исторических травм», сославшись на пример премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при котором Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Я восхищен Пашиняном, который смог победить историческую травму, сдав Карабах», – сказал Гварамия в эфире оппозиционной телекомпании «Формула».

    По его словам, для развития народа и его проевропейского движения «исторические травмы несут опасность».

    Оппозиционер уверен, что отказом от Карабаха Армения «получит больше денег от Азербайджана, пойдет в ЕС и расстанется с Россией».

    Заявление Гварамии прозвучало в контексте 34-летия начала грузино-абхазского вооруженного конфликта.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии Грузии «Сила народа» Давид Картвелишвили напомнил, что еще недавно «оппозиция обвиняла власти Грузии в том, что якобы готовится признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона (так в Тбилиси называют Южную Осетию), а сейчас говорит о том, что необходимо избавиться от «балласта».

    «Дискутировать с этими предателями нормальный человек не сможет», – заявил эксперт.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    18 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Объединение радикальной оппозиции Грузии распалось

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Распался «Альянс оппозиции», который был создан восемью радикальными грузинскими партиями 2 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    Представители политических организаций, входивших в альянс, сделают соответствующее заявление о прекращении работы в этом формате в ближайшее время, сообщила компания  PosTV.

    В последние недели между саакашвилевским «Единым национальным движением» и остальными входившими в альянс партиями был заметен раскол по вопросу стратегии действий.

    Кроме того, оппозиционеры обвиняли друг друга в падении рейтинга, сотрудничестве с властями и так далее.

    В первое время существования альянса аккредитованные в Грузии западные дипломаты регулярно контактировали с ним, хотя представители правящей «Грузинской мечты» и эксперты называли объединение «мертворождённым».

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    17 августа 2026, 14:51 • Новости дня
    Власти Грузии назвали «предательской» инициативу оппозиции отказаться от Абхазии

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Предательским» и «вражеским» назвал мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе предложение оппозиции «излечиться от исторических травм», отказавшись от притязаний на Абхазию и Южную Осетию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это очень тяжелое, предательское, вражеское заявление. Видимо, безродная оппозиция получила от внешних хозяев задание внедрять этот месседж», – заявил градоначальник.

    По его словам, «приоритет для всех грузин – восстановление территориальной целостности мирными способами».

    Каха Каладзе заявил, что радикалы «не добьются отказа от главных ценностей».

    В свою очередь председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал предложение оппозиции «частью целенаправленной кампании против государственных интересов Грузии».

    «Это и антиевропейское заявление, так как ты приучаешь общество, что при движении на Запад необходимо отказаться от Абхазии, сдать ее в историю», – заявил глава комитета парламента.

    Лидер радикальной грузинской оппозиции Ника Гварамия предложил «излечиться от исторических травм», сославшись на пример премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при котором Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом.

    «Я восхищен Пашиняном, который смог победить историческую травму, сдав Карабах», – сказал Гварамия в эфире оппозиционной телекомпании «Формула».

    По его словам, для развития народа и его проевропейского движения «исторические травмы несут опасность».

    Оппозиционер уверен, что отказом от Карабаха Армения «получит больше денег от Азербайджана, пойдет в ЕС и расстанется с Россией».

    Заявление Гварамии прозвучало в контексте 34-летия начала грузино-абхазского вооруженного конфликта.

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    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

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    17 августа 2026, 02:02 • Новости дня
    Синоптик Шувалов предупредил о нестандартной осени в Москве

    Синоптик Шувалов заявил о перепадах погоды в Москве осенью

    Tекст: Катерина Туманова

    В первый месяц осени жителей столицы ожидают частые смены теплых периодов и резких похолоданий, а также регулярные осадки, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий», – рассказал он РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что в столице прогнозируются постоянные колебания температуры и осадки. При этом характер погоды будет меняться стремительно.

    Ранее специалист назвал регионы с вероятным снегом в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус предсказал резкое похолодание в европейской части России. При этом синоптик Тишковец сообщал, что в Москве после похолодания вскоре начнется потепление.


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    18 августа 2026, 10:32 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал Георгиевский трактат «мудрым решением»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Георгиевский трактат конца 18 века с Российской Империей позволил Грузии выжить как христианскому государству, основанному на европейской культуре, заявил на пресс-конференции премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    «Подписанием трактата, хотела этого Российская Империя или нет, Грузия получила принципиальную выгоду, так как находилась на грани выживания. Этим мудрым решением (царь) Ираклий Второй спас грузин как нацию, сохранил Грузию как самодостаточное, основанное на христианских ценностях, национальных корнях и традиционной европейской культуре государство», – заявил он.

    По его словам, решение Ираклия Второго «было единственно мудрым и не имеющим альтернативы».

    Как отметил Ираклий Кобахидзе, тогда Грузия находилась в «тяжелейшем, трагическом положении».

    Он напомнил, что в тот период затяжное, многолетнее противостояние с Персией, Османской Империей и другими государствами поставило перед «реальной опасностью уничтожения» страну и ее народ.

    «Главным итогом подписания тогда Георгиевского трактата является тот факт, что сегодня Грузия – независимое и суверенное государство», – заявил премьер-министр Грузии.

    Документ был подписан в 1783 году.

    Ранее премьер Грузии заявил о спасении страны благодаря Георгиевскому трактату.

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    19 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики массово атаковали пляжи Европы

    Португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары пляжи Франции и Испании заполнили тропические физалии – португальские кораблики, успевшие всего за две недели ужалить более тысячи отдыхающих.

    Атлантическое побережье Франции и Испании столкнулось с нашествием похожих на медуз существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Из-за аномальной жары физалии, обычно обитающие в тропиках, начали массово мигрировать к берегам западноевропейских стран.

    «На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов «португальских корабликов»», – пишет издание. В связи с этим власти французского города Аркашон запретили купание на главном пляже.

    Аналогичные меры приняли в Сан-Себастьяне на севере Испании и во французском департаменте Атлантические Пиренеи. Там на побережьях вывесили предупреждающие белые флаги с фиолетовым изображением опасных обитателей.

    Отмечается, что яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз.

    Пятая за лето волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в европейских странах.

    В прошлом году власти Испании временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах Аликанте из-за появления ядовитых моллюсков.

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    17 августа 2026, 11:57 • Новости дня
    Крупнейшие водохранилища США опустели до рекордного минимума

    Уровень воды в двух крупнейших водохранилищах США упал до минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Запасы влаги в озерах Мид и Пауэлл достигли самых низких значений за последние 30 лет, угрожая водоснабжению миллионов американцев.

    Уровень воды в двух крупнейших по величине американских водохранилищах опустился до рекордно низких отметок, передает РИА «Новости».

    В субботу показатель в озере Пауэлл упал чуть ниже 1072 метров 87 сантиметров, оказавшись на несколько миллиметров меньше предыдущего антирекорда, установленного в апреле 2023 года.

    «Спустя менее чем две недели после того, как уровень воды в озере Мид, крупнейшем по вместимости водохранилище, рекордно упал, озеро Пауэлл, второе по размеру в стране водохранилище, постигла та же участь», – сообщает телеканал ABC. В настоящее время озеро Пауэлл заполнено лишь на 32,9%, а Мид – на 44,7%.

    По данным Бюро мелиорации США, от этих водоемов и расположенных на них гидроэлектростанций зависят около 40 млн человек в семи штатах. Всего в стране насчитывается 54 водохранилища, и в девяти из них ситуация с запасами воды находится на особом контроле властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень воды в немецкой части Рейна упал до исторического минимума из-за сильной засухи.

    Власти нескольких швейцарских кантонов ввели жесткие ограничения на использование водных ресурсов.

    Русло французской реки Луара критически обнажилось на фоне продолжительной жары.

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    18 августа 2026, 11:08 • Новости дня
    Еврокомиссия резко снизила прогнозы урожая из-за засухи

    Еврокомиссия ухудшила прогнозы урожая в ЕС из-за засухи и энергокризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительные волны жары и энергокризис вынудили пересмотреть ожидания по сбору сельскохозяйственных культур в странах Евросоюза в сторону заметного снижения.

    Еврокомиссия значительно ухудшила прогнозы урожайности сельскохозяйственных культур в ЕС на фоне засухи и энергокризиса, передает РИА «Новости».

    Аграрии столкнулись с ростом цен на энергию и удобрения. Ситуацию осложняет неэффективная политика в сельскохозяйственной отрасли.

    «В некоторых частях Западной и Центральной Европы сохраняющийся дефицит воды усугубил кризис, вызвав масштабный ущерб сельскохозяйственным культурам», – говорится в материалах Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Ожидания по яровым культурам, особенно кукурузе и подсолнечнику, снижены на 6-7%. Прогнозы по озимым пересмотрены на 1-4%.

    Жара и недостаток осадков в июне и июле истощили запасы влаги в почве. Особую тревогу вызывает ситуация в Бельгии, Люксембурге, Германии, Австрии, Словакии и Чехии. Преждевременное созревание культур потребовало ранней уборки, что ставит под угрозу качество зерна.

    В июле страны ЕС одобрили выделение 540 млн евро помощи фермерам, пострадавшим от роста производственных расходов. Доступность удобрений упала до уровня энергокризиса 2022 года. Производство азотных удобрений в ЕС зависит от природного газа, цены на которые в апреле 2026 года были на 71% выше уровня 2024 года.

    Рост затрат аграриев отразится на потребителях. Еврокомиссия прогнозирует дальнейшее повышение цен на продовольствие и ускорение инфляции в ЕС в 2026 году до 3,1%. Осенью эти прогнозы могут быть пересмотрены в сторону ухудшения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские животноводы из-за аномальной жары досрочно вскрыли зимние запасы кормов.

    Экстремальная засуха обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

    Западные СМИ спрогнозировали ощутимый осенний скачок стоимости продовольствия.

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    18 августа 2026, 11:23 • Новости дня
    Советник премьер-министра Грузии по России оставил пост

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Пост специального представителя премьер-министра Грузии по России является вакантным, заявил на пресс-конференции председатель правительства Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Должность вакантна. Георгий Каджая, занимавший этот пост, по собственному желанию перешел в другую сферу», – сообщил председатель правительства, не детализировавший, когда освободилась должность.

    После победы на парламентских выборах в 2012 году «Грузинская мечта» ввела должность спецпреда по России.

    В течение 12 лет ее занимал Зураб Абашидзе, в 2024 году пост получил Георгий Каджая, который до этого в течение четырех лет возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве.

    Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008, однако активно поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.

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    17 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали скорое завершение всплеска солнечной активности

    В ИКИ спрогнозировали завершение локального всплеска солнечной активности

    Tекст: Мария Иванова

    Зафиксированный на выходных локальный всплеск активности на Солнце, вероятнее всего, не получит дальнейшего развития из-за резкого снижения частоты вспышек, отметили ученые.

    Частота вспышек на звезде уже значительно сократилась, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что за субботу и воскресенье зарегистрировано 17 вспышек, тогда как за первые пять дней недели их было всего девять.

    «В целом состояние Солнца выглядит характерным для текущей стадии цикла. Оно не активное и не спокойное – такое, каким и должно быть», – подчеркивают в лаборатории. Для изменения этого состояния требуются причины, которых в настоящий момент не наблюдается.

    Математические модели подтверждают локальный характер всплеска. Вероятность сильных вспышек оценивается в 10–20%, а событий высшего уровня X – менее чем в 1%. В течение суток ожидается рост скорости солнечного ветра до 500–600 км/с из-за двух корональных дыр, однако заметного влияния на магнитное поле Земли это не окажет. Вероятность магнитных бурь составляет около 7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа ученые спрогнозировали низкую геомагнитную активность.

    В начале месяца на Земле завершилась затяжная магнитная буря.

    В июле окончился двухнедельный период высокой солнечной активности.

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    19 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    ФТС сообщила о рекордном пассажиропотоке на Верхнем Ларсе

    Пассажиропоток через Верхний Ларс превысил рекордные 20 тыс. человек за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки границу России и Грузии пересекло рекордное число людей, что сопровождается небывалым скоплением легковых автомобилей на фоне растущего туристического потока, отметили в ФТС.

    Пассажиропоток в пункте пропуска Верхний Ларс достиг рекордного значения, превысив 20 тыс. человек за сутки, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в своем официальном канале в Мах.

    Высокая интенсивность турпотока сопровождается «рекордным количеством легкового транспорта», подчеркнули в ведомстве.

    Подобная динамика сохраняется уже несколько дней. Так, 15 и 16 августа границу пересекали более 19 тыс. человек ежесуточно. В связи с высокой загруженностью граждан просят учитывать дорожную обстановку при поездках в Грузию и обратно, соблюдать правила дорожного движения и быть готовыми к увеличению времени в пути.

    Таможенная и пограничная службы принимают все меры для беспрепятственного проезда автомобилей. Для увеличения пропускной способности были усилены смены и привлечены дополнительные сотрудники, что позволяет оперативно оформлять транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года проезд грузовых автомобилей через пункт «Верхний Ларс» остановили из-за непогоды.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП.

    До этого вице-премьер Алексей Оверчук поручил принять меры для ускоренного пропуска зерновых грузовиков в Армению.

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    19 августа 2026, 10:22 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Мария Иванова

    В столице и области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, включая дожди, грозы и сильные порывы ветра, способные представлять потенциальную угрозу.

    Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в столичном регионе, передает РИА «Новости». Согласно прогностической карте, в среду прогнозируются осадки и шквалистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

    «Днем 19 августа в Москве ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, усиление ветра до 17 метров в секунду», – говорится в сообщении синоптиков.

    Аналогичное предупреждение о желтом уровне опасности действует и для Московской области. Специалисты отмечают, что при таком уровне погодные условия становятся потенциально опасными для жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за гроз.

    В конце того же месяца синоптики опровергли слухи об угрозе разрушительного урагана в Москве.

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    19 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Тбилиси осудил призыв радикалов к Украине бить по грузинским нефтетерминалам

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Госминистр Грузии Мамука Мдинарадзе подверг резкой критике призыв местных радикалов к Украине ударить по грузинским нефтетерминалам за поставки бензина в Абхазию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Радикалы всегда мечтали о дожде из бомб в Грузии. А сейчас они буквально наводят на цели», – заявил он.

    В среду грузинский радикальный активист Георгий Ахобадзе заявил, что «следует ожидать прилетов украинских «птичек» на грузинские нефтетерминалы».

    По его словам, грузинские нефтетерминалы «уже являются легальной целью» для ВСУ Украины.

    «Не удивляйтесь, услышав большие взрывы», – сказал он.

    Из гуманитарных соображений частный грузинский бизнес поставил за последние недели в Абхазию 680 тонн горючего в рамках «Закона об оккупированных территориях». Правительство поддерживает эту инициативу, радикальная оппозиция выступает против.

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