Засуха в Швейцарии привела к масштабным убыткам фермеров

Tекст: Антон Антонов

Риттер заявил, что нынешние убытки сельского хозяйства уже превысили показатели 2003 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tribune de Geneve.

«Поскольку в этом году пострадали все регионы, убытки, безусловно, будут выше. Ситуация исключительная, так как уже в начале лета почва испытывала дефицит влаги. Лично я никогда не сталкивался с подобной засухой», – заявил он.

Ожидается, что последствия скажутся на ценах, прежде всего на картофеле и сахарной свекле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара в Европе вынудила животноводов преждевременно вскрыть зимние запасы кормов из-за масштабной засухи.

Нидерландский Triodos Bank в свежем отчете оценил возможный ущерб экономики Евросоюза от экстремальной жары и засухи в 180 млрд евро, включая сельскохозяйственные потери.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН зафиксировала в июле 2026 года рост мирового индекса цен на продукты до максимума с января 2023 года на фоне подорожания сахара и зерновых из-за засухи.