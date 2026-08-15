Финляндия поддержала обсуждение расширения «ядерного зонтика» Франции на Европу

Валтонен: Финляндия поддерживает обсуждение французского «ядерного зонтика»

Tекст: Антон Антонов

В интервью Kyodo министр заявила, что Хельсинки открыт к диалогу об использовании ядерного арсенала Франции в целях долгосрочного сдерживания.

«К сожалению, в мире все еще есть ядерное оружие, и пока оно существует, НАТО как оборонительный альянс использует ядерное сдерживание», – приводит слова Валтонен ТАСС.

Министр подчеркнула, что Финляндия не собирается размещать ядерное оружие, несмотря на недавние поправки в национальное законодательство, разрешающие ввоз и хранение ядерного материала. Валтонен отметила, что изменения закона не означают переход страны в разряд ядерных держав и не предполагают хранение ядерных боезарядов на финской территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хельсинки рассматривали возможность участия в новой французской программе сотрудничества в области ядерного сдерживания.

Финский парламент поддержал изменения в законодательство, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в целях обороны страны и сотрудничества с НАТО.

Россия пообещала ответить политическими и военно-техническими шагами на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.