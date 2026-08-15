Минпросвещения определило список обязательных школьных предметов

Костенко: Определен базовый набор школьных предметов

Tекст: Антон Антонов

«Базовый набор обязательных предметов, традиционно изучаемых в российских школах, сохраняется на всех уровнях образования. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология», – приводит слова Костенко РИА «Новости».



В начальной школе обязательными остаются русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, труд (технология) и физическая культура.

Для пятых-девятых классов закреплены русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности и начальная военная подготовка.

С 2026 года обществознание войдет в обязательную программу только с девятого класса. В новом учебном году для пятых классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России», который затем распространится на пятые-седьмые классы и, по словам Костенко, дополнит воспитательный и мировоззренческий блок школы.

В старшей школе обязательными останутся русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, начальная военная подготовка и физическая культура.

Костенко подчеркнул, что родной язык, родная литература и второй иностранный язык включаются в учебный план только по заявлению родителей и при наличии условий в школе.

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