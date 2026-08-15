Швейцарский банк Swissquote стал закрывать счета граждан России

Tекст: Антон Антонов

«Это в явном виде затрагивает и лиц, имеющих постоянный вид на жительство категории С, налоговое резидентство в Швейцарии и безупречную репутацию», – рассказал Inside Paradeplatz один из пострадавших.

Отмечается, что в отдельных случаях ограничения коснулись лиц с двойным гражданством.

Глава Swissquote Марк Бюрки подтвердил информацию об аннулировании договоров, однако подчеркнул отсутствие систематического подхода к клиентам. По его словам, счета закрывают при нахождении человека в санкционных списках или тесных экономических связях с Россией.

Недавно швейцарские власти расширили ограничения против России. При этом служба поддержки банка объяснила происходящее внутренним решением из-за возросших требований надзорного органа Finma. Блокировки могли затронуть около 600 счетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин сообщил о финансовом произволе местных банков по отношению к россиянам из-за санкций.

Российское посольство в Берне заявило о регулярных жалобах граждан на закрытие счетов без объяснения причин.