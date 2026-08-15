Запрет майнинга криптовалют в Москве вступил в силу

Tекст: Антон Антонов

Согласно постановлению правительства России, ограничения на майнинг криптовалют в Москве, Подмосковье и ряде муниципальных округов Курской области вступили в силу с 15 августа, срок действия запрета установлен до конца 2032 года, передает РИА «Новости».

В Курской области майнинг криптовалют запрещен в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском муниципальных округах, а также в городе Льгов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России 31 июля сообщило о приостановке майнинга криптовалют в Москве, Подмосковье и части Курской области до конца 2032 года.

В мае правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ввести запрет на майнинг в Москве, Московской области и Курской области в связи с дефицитом энергетических мощностей.

С 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года, майнинг был полностью запрещен в десяти субъектах России: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Позднее запрет до 15 марта 2031 года распространили на юг Иркутской области и большинство районов Забайкалья и Бурятии.