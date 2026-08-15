Ким Чен Ын получил поздравительные телеграммы от Путина и Медведева

Tекст: Антон Антонов

Оба послания были направлены 14 августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

В обращении российского лидера говорится, что этот праздник стал символом мужества и стойкости корейского народа. Путин напомнил, что именно тогда были заложены «прочные традиции боевого братства и взаимопомощи», ставшие основой дружественных, добрососедских связей между Россией и КНДР.

Президент отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Уверен, что мы и впредь продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и корейского народов, в интересах построения более справедливого, по-настоящему демократического миропорядка», – приводит ЦТАК текст телеграммы.

Медведев в своей телеграмме Ким Чен Ыну также заявил, что дальнейшее углубление сотрудничества России и КНДР во всех областях отвечает коренным интересам их народов. По его словам, такое взаимодействие укрепляет стабильность и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливого многополярного миропорядка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Путин назначил Андрея Подъелышева главой дипломатической миссии в Пхеньяне.

Пхеньян назвал спецоперацию священной войной за суверенитет России.

В июле Путин провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи.

Осенью планируется торжественное открытие мемориала, посвященного совместному подвигу корейских и российских военнослужащих при очистке Курской области от неонацистов.

