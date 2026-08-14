Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США

Tекст: Антон Антонов

«А после того как мы закончим разгром Ирана... довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о контроле ВМС Соединенных Штатов над Ормузским проливом.

В июле американский лидер заявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов и о неспособности Ирана этому воспрепятствовать.

Вашингтон заявил, что рассчитывает вернуть прежние объемы транспортировки нефти и газа из Персидского залива по итогам переговоров с Тегераном.

Накануне в Ормузском проливе были атакованы два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о том, что ответственность за атаку несет Иран.