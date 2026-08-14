В России решили маркировать чупа-чупсы

В России расширили маркировку сладостей на чупа-чупсы

Tекст: Вера Басилая

Изменения внесены в правила маркировки отдельных сладостей, следует из документа, опубликованного на Официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно вступает в силу немедленно.

«Правительство РФ постановляет: пункт 3 Правил маркировки отдельных сладостей … дополнить подпунктом «м» следующего содержания: «на карамель … шарообразной формы, закрепленную на палочке-держателе и упакованную путем скручивания упаковочного материала непосредственно на продукте»», – говорится в тексте.

В поправках уточняется, что вторичная потребительская тара также подлежит учету при отсутствии штрихкода на первичной обертке. Ранее в июне Минпромторг предлагал вывести такие изделия весом до 30 граммов из-под действия закона из-за сложностей с нанесением кодов.

Поэтапный процесс контроля за рынком кондитерской продукции стартовал первого марта текущего года с печенья, зефира и шоколадных паст. В мае новые требования распространили на торты и пирожные, а первого июля система охватила шоколад и обычную карамель.

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