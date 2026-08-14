Вулин: Сербия должна была выслать журналиста FAZ за слова о русских

Tекст: Дарья Григоренко

«Сербское правительство должно было бы выслать Мартенса из Сербии. Это единственная реакция, соответствующая той ненависти, которую он выражал и повторял», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

Он напомнил, что Белград является городом, где немцы убивали людей во время двух мировых войн, а русские солдаты погибали за свободу сербского народа. Вулин добавил, что правительство обязано перед самим собой и перед Россией наказать журналиста за подобное оскорбление.

«Правительство Сербии обязано, прежде всего перед самим собой, а затем и перед Россией, выслать Мартенса из Сербии», – подчеркнул Вулин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Германии создали петицию с требованием уволить журналиста за слова о русских.

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