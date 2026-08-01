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    1 августа 2026, 23:53 • Новости дня

    Глава МИД Ирана Аракчи предостерег США от «авантюристских действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предостерег США от новых «авантюристских» шагов и предупредил о решительном ответе в случае очередных атак, сообщает Press TV.

    «Аракчи предостерег от авантюристских действий со стороны США, подчеркнув полную готовность Ирана… дать решительный ответ», – сообщает Press TV.

    Иранский министр провел телефонные переговоры с командующим вооруженными силами Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром, а также с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА «Новости».

    В ходе разговоров стороны обменялись мнениями о последствиях действий США в регионе и риске дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

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    30 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    Axios: Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана
    @ Marc Israel Sellem/Pool/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху разгорелся личный конфликт из-за разногласий по методам противостояния Ирану, сообщает Axios.

    По данным Axios, Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта с Тегераном, тогда как Нетаньяху придерживается силовых методов, передают «Вести».

    Напряженность между сторонами нарастала непублично. Глава израильского правительства был недоволен публичной критикой со стороны американского политика.

    «Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет», – отмечает издание.

    Помимо этого, вице-президент США подозревал израильского лидера в попытках сорвать мирный меморандум между Вашингтоном и Тегераном. Нетаньяху же скептически оценивал действия Вэнса в период войны в Персидском заливе. Для обсуждения разногласий политики провели личную встречу 28 июля.

    В этот же день премьер Израиля встретился с президентом США. На переговорах Нетаньяху заявил, что в случае атаки со стороны Ирана Израиль оставляет за собой право на ответные действия.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал президенту США не атаковать Иран по собственной инициативе.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать американо-иранский меморандум о взаимопонимании.

    Сообщалось, что Нетаньяху якобы оказался в международной изоляции из-за несогласия с данным мирным соглашением.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    31 июля 2026, 09:55 • Новости дня
    Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу

    Yeni Safak: Турция создаст альтернативу Ормузскому проливу

    Турция собралась за три года создать альтернативу Ормузскому проливу
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Анкара планирует в кратчайшие сроки реализовать масштабный проект транспортного коридора, который свяжет Персидский залив с Европой и снизит зависимость от традиционных морских маршрутов.

    Турция рассчитывает за три года завершить создание транспортного коридора «Путь развития», соединяющего Персидский залив с Европой через Ирак, передает РИА «Новости».

    По данным турецкой газеты Yeni Safak, этот маршрут призван стать альтернативой Ормузскому проливу, через который проходит около пятой части мировых морских поставок нефти.

    «Речь идет о проекте, который можно реализовать за четыре-пять лет. Однако после начала работ мы обсудим, сможем ли завершить его за три года», – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. Инициатива предполагает прокладку порядка 1,2 тыс. километров железных и автомобильных дорог, а также создание энергетической инфраструктуры от иракского порта Эль-Фао до турецкой границы. Стоимость только железнодорожной части оценивается в 15 млрд долларов.

    Анкара и Багдад уже согласовали механизм финансирования и строительство нового пограничного перехода Фишхабур–Овакей. В проекте также участвуют Катар и ОАЭ. Ожидается, что реализация «Пути развития» позволит существенно сократить зависимость мировой торговли от таких узких мест, как Ормузский пролив и Суэцкий канал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие СМИ назвали проект трубопровода Басра–Джейхан стратегической альтернативой Ормузскому проливу.

    Власти Саудовской Аравии изучают варианты модернизации магистрали для транспортировки нефти в обход данного маршрута.

    Объединенные Арабские Эмираты наполовину завершили строительство собственной нефтяной трубы в обход Ормузского пролива.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    30 июля 2026, 21:15 • Новости дня
    Иранские беспилотники атаковали военную базу США в Бахрейне

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Исламской республики поразили критическую инфраструктуру американской авиабазы Шейх-Иса с помощью ударных дронов в рамках масштабной ответной операции.

    Иранские военные отчитались об успешном поражении инфраструктуры базы США Шейх-Иса на территории Бахрейна, передает ТАСС.

    «На двадцать шестом этапе операции <…> ударные беспилотники Армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационной системе, а также административным и тыловым зданиям армии США на базе Шейх-Иса в Бахрейне», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали места дислокации американских военнослужащих в Иордании.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о ракетных ударах по военной инфраструктуре Соединенных Штатов в Кувейте.

    Элитные части вооруженных сил Исламской республики уничтожили радар обнаружения на базе Шейх-Иса.

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    31 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС

    Эксперт Лямин: Заявленное Трампом разоружение ХАМАС споткнется о позицию Израиля

    Эксперт оценил перспективы объявленного Трампом соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Jehad Alshrafi/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Соглашение между Трампом и ХАМАС о разоружении движения уже сейчас имеет потенциал к срыву. Так, не ясно, как будет контролироваться сдача оружия, особенно легкого стрелкового. Кроме того, Израиль начнет всячески противиться отводу войск. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Лямин.

    «Проблема многих соглашений, о которых объявляет Дональд Трамп, заключается в их реализации», – отметил военный эксперт Юрий Лямин. Собеседник напомнил о меморандуме между США и Ираном: документ был подписан сторонами и посредником, но уже менее чем через месяц перестал существовать.

    Учитывая, что соглашение с ХАМАС не закреплено официально, его тем более может ждать аналогичная участь. «Судя по всему, речь идет о декларации о намерениях», – допускает спикер. Однако уже на этом этапе видится несколько возможных камней преткновения.

    «На данном этапе предполагается, что боевики постепенно сдадут тяжелое и легкое вооружение. Видимо, взамен на это руководство движения намерено получить право на политическую деятельность», – рассуждает эксперт. Он напомнил, что в 2006 году ХАМАС выиграл выборы в Палестинский законодательный совет, поэтому в дальнейшем группировка может попытаться вернусь себе власть в анклаве.

    Однако до сих пор не ясно, кто будет контролировать процесс разоружения, а также где будет храниться сданное оружие. По оценкам собеседника, большая часть ракет и неуправляемых реактивных снарядов практически исчерпана за время боевых действий. «Какие-то запасы, наверное, ХАМАС передаст. Но проверить сдачу легкого стрелкового оружия довольно сложно – его могут спрятать в домах или банально закопать на время. А это уже может стать поводом для обвинения движения в нарушении условий соглашения», – уточняет Лямин.

    Еще одним «камнем преткновения» станет позиция Израиля. «Израильское руководство будет всячески противиться отводу войск из сектора Газа. Они хотят сохранить в регионе «буфер безопасности». Трамп, вероятно, начнет оказывать давление на еврейское государство, но, как показывают события в Сирии и Ливане, президент США едва ли способен добиться успеха в этом деле, а значит – появляется еще один потенциальный повод к срыву соглашения», – заключил аналитик.

    Ранее президент США объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    30 июля 2026, 14:08 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американских F-35 в Иордании

    Иранские военные сообщили об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Азрак, уничтожив три истребителя F-35 и ликвидировав нескольких военнослужащих США, говорится в заявлении КСИР.

    Корпус стражей исламской революции атаковал американскую базу в Иордании в ответ на удары США по иранской территории, передает РИА «Новости».

    По данным пресс-службы военного ведомства, баллистическими ракетами были поражены стоянка и ангар технического обслуживания истребителей.

    «В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам», – говорится в заявлении, которое цитирует иранское государственное телевидение.

    Ранее Центральное командование США отчиталось о завершении серии ударов по Ирану, в ходе которых были поражены десятки военных объектов, включая командные центры и оборонительные посты. Обострение конфликта началось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля объявил о прекращении действия соглашения о прекращении огня с Тегераном. Американская сторона утверждает, что ее действия стали ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами штаб Центрального командования американских вооруженных сил в Иордании.

    Несколькими днями ранее иранская армия нанесла удары беспилотниками по местам дислокации военнослужащих США на Ближнем Востоке.

    До этого элитные подразделения исламской республики уничтожили восемь американских дронов на иорданских военных объектах.

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    31 июля 2026, 13:14 • Новости дня
    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС

    Политолог Дудаков: Деэскалация в секторе Газа связана со сменой власти в Израиле

    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС
    @ Хасан Алзаанин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если осенью Биньямин Нетаньяху лишится поста премьер-министра Израиля, ситуация в секторе Газа может стабилизироваться. Несмотря на то, что к власти, скорее всего, придут такие же ястребы, они будут больше слушаться Трампа. Пока же движение ХАМАС не станет спешить с разоружением. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя соглашение между США и ХАМАС.

    «Администрация Дональда Трампа пытается закрыть хотя бы какие-то гештальты в преддверии выборов в Конгресс. На них республиканцы, скорее всего, проиграют и, следовательно, президент США превратится в «хромую утку», а возможности Белого дома влиять на международную повестку окажутся ограниченными», – считает американист Малек Дудаков.

    По его мнению, именно поэтому американский лидер снова вернулся к украинскому кризису и своему обещанию урегулировать конфликт, а также к ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа. Вместе с тем, каких-либо серьезных подвижек на этих направлениях пока не наблюдается.

    Как напомнил Дудаков, Трамп вновь объявил, что группировка ХАМАС якобы согласилась разоружиться, и в связи с этим потребовал от Израиля начать вывод войск из анклава. «Другое дело, что сами представители палестинского движения едва ли понадеются на обещания президента США и решатся сдать вооружение. Это было бы выстрелом себе в ногу», – рассуждает он.

    «Кроме того, еврейское государство будет всячески саботировать выполнение своей части сделки и не станет выводить войска», – добавил спикер. По его оценкам, ситуация может измениться только в том случае, если по результатам октябрьских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху потеряет пост премьера. Впрочем, оговорился политолог, те, кто придет на смену Нетаньяху, тоже будут настроены довольно ястребино.

    «Но стоит ожидать, что они в большей степени начнут подстраиваться под позицию Вашингтона. Поэтому если в октябре в Израиле произойдет смена власти, то появится шанс на деэскалацию в ближневосточном регионе. Если же Нетаньяху останется у руля, кризисная ситуация в нынешнем формате сохранится еще на длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» и ХАМАС достигли «исторического соглашения», в соответствии с которым группировка согласилась на полное разоружение. Он назвал сделку важнейшей вехой в реализации своего плана из 20 пунктов. Глава Белого дома уточнил, что договоренность будет выполняться поэтапно: по мере разоружения израильские силы отойдут, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность Газы.

    «Это соглашение – важнейший шаг к тому, чтобы Газой наконец начало управлять новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» на благо палестинского народа. В то же время Израиль получит заслуженную безопасность, а сектор Газа больше никогда не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал президент США в соцсети Thruth Social.

    Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество в переговорах. «Угроза, возникшая из Газы 7 октября, не сможет возродиться … Поздравляю всех с этим потрясающим достижением, которого, как все говорили, никогда не могло быть достигнуто!», – подчеркнул он. Как сообщают источники Axios, Иран пытался убедить ХАМАС не идти на соглашение, но группировка «предпочла не слушать Тегеран».

    По данным портала, сделка предполагает постепенную сдачу движением тяжелого и легкого вооружения, демонтаж тоннелей и складов, а также передачу управления регионом новому палестинскому технократическому правительству. Взамен ХАМАС может получить амнистию. Кроме того, израильские войска отойдут к линиям, которые занимали в момент прекращения огня в октябре 2025 года.

    Вместе с тем, сроки разоружения основных боевых подразделений и передача тяжелого вооружения остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что этот процесс может растянуться на срок от 200 до 350 дней, отмечает Associated Press. Источник среди американских чиновников заявил: «Имплементация, как ожидается, начнется в ближайшие недели».

    Напомним, в начале июля ХАМАС заявил о роспуске структуры, которая руководила Газой на протяжении почти 20 лет. В движении тогда отмечали, что готовятся к передаче власти техническому комитету, который будет работать при поддержке ООН. В Израиле тогда раскритиковали решение, указав, что «предполагаемая отставка правительства ХАМАС, в котором все члены ХАМАС остаются на своих постах, является уловкой, не имеющей никакого значения».

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    30 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Семья с ребенком погибла при атаке США на иранский остров Кешм

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиационный удар вооруженных сил США по иранскому острову Кешм в Персидском заливе унес жизни троих мирных жителей, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Жертвами атаки стали ребенок и его родители, еще двое несовершеннолетних получили ранения, передает ТАСС.

    «Сегодня на рассвете американский противник <…> нанес авиаудар по двум простым домам местных жителей на острове Кешм, убив ребенка и его родителей, а также ранив еще двоих детей», – говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.

    В середине июля американские военные нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм.

    Позже Соединенные Штаты впервые задействовали стратегические бомбардировщики B-1 для атаки на объекты Корпуса стражей исламской революции.

    В ответ иранские вооруженные силы уничтожили три американских истребителя F-35 на авиабазе в Иордании.

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    30 июля 2026, 11:05 • Новости дня
    При ударе Ирана по китайской компании в Кувейте погиб человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес удар по объекту китайской компании, расположенному на севере Кувейта, в результате чего погиб как минимум один человек, сообщил официальный представитель министерства обороны эмирата полковник Сауд аль-Атван.

    «Иран атаковал здание одной из китайских компаний на севере страны», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

    В результате инцидента погиб один работник, а самому объекту нанесен серьезный материальный ущерб. Аль-Атван добавил, что компетентные органы незамедлительно приступили к ликвидации последствий нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали три американских военных объекта на территории Кувейта.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри.

    До этого вооруженные силы Исламской Республики нанесли удар по ключевому нефтяному объекту эмирата.

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    31 июля 2026, 16:24 • Новости дня
    ХАМАС назвал условия для разоружения в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение готово отказаться от тяжелого вооружения только после прекращения атак и ухода израильских сил из анклава.

    Вопрос разоружения палестинского радикального движения ХАМАС напрямую зависит от выполнения Израилем всех пунктов соглашения, передает ТАСС. В частности, речь идет о полном выводе войск из сектора Газа и прекращении израильских атак.

    «Включение вопроса о тяжелом вооружении в рамки соглашения было связано с полным прекращением всех форм агрессии, выводом войск из сектора Газа, скорейшей реконструкцией», – говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном телеграм-канале.

    Среди других обязательных условий представители ХАМАС назвали начало работы административного комитета и развертывание международных сил.

    Также движение требует гарантий прав на самоопределение и создание независимого палестинского государства.

    Переход ко второму этапу сделки возможен только при строгом соблюдении Израилем положений первой части соглашения.

    Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил о достижении договоренности, которая предусматривает полное разоружение формирований ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на план по выводу из эксплуатации своего оружия.

    Американские власти ожидают начала разоружения полицейских подразделений движения в течение двух недель.

    Военный эксперт Юрий Лямин допустил срыв соглашения из-за возможных проблем с контролем сдачи оружия и позицией Израиля.

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    31 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе

    Корпус стражей исламской революции обстрелял два танкера в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные части вооруженных сил Ирана атаковали два судна, которые проигнорировали предупреждения и попытались пересечь акваторию по несогласованному маршруту под прикрытием американской авиации.

    Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции остановили два судна, следовавших через Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как экипажи проигнорировали предупреждения.

    Представители ведомства выпустили официальное заявление по поводу случившегося. «Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, <…> полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха <…>, и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что после инцидента еще четыре находившихся рядом танкера экстренно изменили курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля иранские военные атаковали ракетами два танкера ОАЭ.

    Позже Корпус стражей исламской революции остановил беспилотниками еще четыре судна-нарушителя. Затем представители ведомства сообщили о подрыве двух кораблей на минах.

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    30 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    МИД Китая назвал безосновательными слухи о поставке 400 ЗРК Ирану

    МИД КНР опроверг сообщения о поставках Ирану 400 ЗРК

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о планах Пекина передать Тегерану 400 зенитных ракетных комплексов не соответствует действительности и лишена каких-либо оснований, сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин опровергла слухи о поставках вооружений на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    «Соответствующие сообщения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований», – заявила дипломат. По ее словам, Пекин последовательно играет роль, которая содействует миру и прекращению конфликтов.

    Министерство иностранных дел Китая опровергло сведения о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану.

    Весной американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Пекином партии такого оружия Тегерану.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными заявления о тайной передаче вооружений.

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    30 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    КСИР пообещал наказать США за удары по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Корпус стражей исламской революции готовит ответные действия против американской армии после завершения очередной волны ночных ударов, сообщает пресс-служба КСИР.

    Пресс-служба КСИР подчеркнула намерение ответить на недавние действия американских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

    «Сегодня агрессор будет наказан», – говорится в официальном заявлении ведомства. Иранское агентство Fars уточнило, что речь идет об ответных мерах на атаки по территории страны.

    Незадолго до этого Центральное командование американской армии отчиталось о завершении очередной волны ударов по Ирану. Операция закончилась в ночь на четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы начали нанесение новых ударов по территории Ирана.

    Днем ранее иранский Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами авиабазу США в Иордании.

    В середине июля Центральное командование ВС США поразило около 140 иранских военных целей.

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    30 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Первое за три недели судно с катарским СПГ пересекло Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за три недели танкер с катарским сжиженным природным газом успешно прошел через Ормузский пролив, двигаясь по маршруту, согласованному с иранской стороной, сообщило агентство Fars.

    По данным Fars, первое за 21 день судно с катарским сжиженным природным газом пересекло Ормузский пролив по согласованному с Ираном маршруту, передает ТАСС.

    Катарский танкер проследовал с включенной системой передачи данных и по маршруту, который был определен иранской стороной. Проход завершился без каких-либо осложнений, после чего судно направилось в открытые воды.

    В начале июля катарский танкер со сжиженным природным газом получил серьезные повреждения после вооруженного нападения в Ормузском проливе.

    В середине июня одно из судов впервые с начала обострения ситуации прошло по установленному Международной морской организацией коридору.

    В мае застрявшие на мели супертанкеры воспользовались предложенным Ираном безопасным маршрутом для выхода в открытое море.

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