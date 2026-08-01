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    1 августа 2026, 23:20 • Новости дня

    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве

    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

    «Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

    НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    1 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    При взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве погибли три человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва около летнего кафе на Кудринской площади три человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Трагедия произошла вечером первого августа в Пресненском районе. Столичные правоохранители оперативно прибыли к месту инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

    «По имеющейся информации сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар.

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    30 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 субъектов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морозовская больница работает как крупнейший многопрофильный детский стационар страны, принимая пациентов из всех 89 субъектов России, сообщил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов», – приводит слова Собянина сайт «Единой России».

    В медицинском учреждении началось полное обновление неонатологического отделения и Центра расширенного неонатального скрининга. В последнем отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также установят современные инженерные системы. Специалисты бережно сохранят исторический облик здания, восстановив утраченную кирпичную кладку и белые декоративные детали фасада.

    Корпус неонатологии получит новый утепленный вентилируемый фасад в едином стиле с главным зданием. Внутри полностью заменят коммуникации и установят современные лифты. Градоначальник подчеркнул, что создание функциональной среды заметно повысит качество и доступность медицинской помощи.

    За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в стране открыли 20 новых детских больниц и корпусов. Партия запланировала до 2030 года модернизировать более 500 детских поликлиник и переоснастить 180 профильных стационаров.

    Ранее врачи столичной Морозовской больницы впервые в стране успешно провели промышленную CAR-T-терапию от рака.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал выделение средств на переоснащение скоропомощных отделений детских стационаров.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

    В результате взрыва погибли три человека.

    НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

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    31 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Машина каршеринга с подростком за рулем рухнула в реку в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Филевской набережной столицы машина каршеринга вылетела с проезжей части прямо в водоем, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на Крылатской улице в районе дома № 2. За рулем арендованного транспортного средства находился несовершеннолетний, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Водитель не справился с управлением, в результате чего упал в реку. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Источник в оперативных службах добавил, что вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия стало серьезное превышение допустимой скорости движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года машина каршеринга упала в реку на Рубцовской набережной столицы.

    В конце того же месяца на юго-востоке Москвы арендованная иномарка врезалась в бордюрный камень.

    Двумя годами ранее несовершеннолетний водитель чужого прокатного автомобиля въехал в жилой дом.

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    1 августа 2026, 23:13 • Новости дня
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести.

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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    1 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал убытки метрополитена с упавшего на пути пьяного пассажира

    Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.

    Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

    Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

    «Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», –  указано в материалах дела.

    Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

    При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.

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    1 августа 2026, 21:02 • Новости дня
    Взрыв произошел в ресторане на Кудринской площади в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар, есть данные о погибших и 20 пострадавших.

    В центре столицы, в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже знаменитой сталинской высотки на Кудринской площади, прогремел взрыв, передает телеграм-канал 112. По предварительной информации, травмы получили 20 человек, передает «Царьград» со ссылкой на Baza..

    На место происшествия оперативно прибыли наряды скорой помощи и подразделения МЧС. Очевидцы сообщают о большом количестве машин реанимации, пострадавших увозят на каталках. Подъезды к месту инцидента полностью перекрыты.

    Издание MSK1 приводит слова свидетелей: «Очевидцы сообщают о взрыве в центре Москвы. К сталинской высотке на Кудринской площади стягиваются пожарные». Известно, что после хлопка в здании началось возгорание, передает канал «360».

    По данным Telegram-каналов, эпицентр взрыва находился в гостевой зоне ресторана, а не в самом жилом доме. Сообщается как минимум об одном погибшем в результате трагедии.

    Напомним, год назад человек погиб при разгерметизации газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    30 июля 2026, 19:38 • Новости дня
    Смертельная авария с пятью машинами произошла на МКАД

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупное столкновение пяти автомобилей на кольцевой автодороге в столице привело к трагическим последствиям и гибели одного из участников дорожного движения.

    Инцидент случился на 30-м километре трассы, передает ТАСС. В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия с участием нескольких легковых машин.

    «По предварительным данным, на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек скончался», – говорится в сообщении ведомства.

    Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы и инспекторы. Представители ГАИ призвали водителей выбирать альтернативные маршруты из-за возникших заторов.

    Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство также следит за ходом и результатами процессуальной проверки по факту гибели человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 37-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. В феврале на 22-м километре автодороги в ДТП с пятью машинами пострадали три человека.

    В прошлом году на 24-м километре трассы произошла аналогичная массовая авария.

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    31 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Петербуржец Маяковский арестован в Москве за хулиганство

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Житель Петербурга Артемий Маяковский отправлен под административный арест за мелкое хулиганство и неповиновение полиции на Бутырской улице в Москве, сообщили в Мосгорсуде.

    Останкинский райсуд столицы назначил 15 суток административного ареста жителю Петербурга Артемию Маяковскому, передает РИА «Новости».

    Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

    Ему назначили административный арест на 15 суток.

    Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 30 июля. Находясь на Бутырской улице, петербуржец рвал цветы с клумбы возле здания банка, приставал к прохожим и девушкам, а также использовал нецензурную лексику.

    На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.

    Ранее Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    До этого суд назначил 10 суток административного ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.

    В середине июля инстанция отправила под арест на пять суток выгуливавшего козу у Мавзолея Ленина москвича.

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    30 июля 2026, 06:21 • Новости дня
    Гидрометцентр: В четверг москвичей ожидают дожди и грозы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается облачная погода с кратковременными осадками, а воздух прогреется до 22 градусов тепла, такой прогноз дали в Гидрометцентре.

    В четверг в Москве прогнозируется облачная погода, пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    Днем столбики термометров в столице покажут от 20 до 22 градусов выше нуля.

    В ночные часы температура может опуститься до 15 градусов тепла. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области днем температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в Подмосковье похолодает, температура может снизиться до 12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее синоптики спрогнозировали в столичном регионе кратковременные дожди с грозами.

    В начале месяца метеорологи предупредили жителей города об облачной погоде с порывистым ветром.

    Весной из-за сильных ливней власти вводили в Москве желтый уровень погодной опасности.

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    31 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Лифт упал на рабочего в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице лифт рухнул на рабочего, который находился в шахте жилого дома, сообщил источник в экстренных службах города в пятницу.

    Инцидент произошел во время ремонтных работ, лифт упал на человека, вызваны спасатели, сказал собеседник РИА «Новости».

    Происшествие случилось в доме № 15/4 по Самаркандскому бульвару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте этого года молодой рабочий разбился насмерть при падении в шахту лифта на стройке в столичном районе Солнцево.

    В ноябре прошлого года лифт с пассажиркой сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы.

    В апреле 2025 года женщина пострадала при падении лифта в московском торговом центре на Каховской улице.

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    2 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы

    «Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно

    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Женщина, которая, предположительно, принесла коробку с бомбой, сработавшей в центре Москвы, скорее всего, не знала о содержимом, пишет «Коммерсантъ».

    Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».

    Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.

    По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.

    Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.

    Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.

    «Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    1 августа 2026, 02:07 • Новости дня
    Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Max-канале, что аэропорт Жуковский ввел временные ограничения полетов ради безопасности.

    «Аэропорт Жуковский (Раменское) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.


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