НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве

Tекст: Антон Антонов

Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

«Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.