В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство

«Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
«Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Трагедия произошла вечером первого августа в Пресненском районе. Столичные правоохранители оперативно прибыли к месту инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает ТАСС.
«По имеющейся информации сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», – заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар.
«Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов», – приводит слова Собянина сайт «Единой России».
В медицинском учреждении началось полное обновление неонатологического отделения и Центра расширенного неонатального скрининга. В последнем отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также установят современные инженерные системы. Специалисты бережно сохранят исторический облик здания, восстановив утраченную кирпичную кладку и белые декоративные детали фасада.
Корпус неонатологии получит новый утепленный вентилируемый фасад в едином стиле с главным зданием. Внутри полностью заменят коммуникации и установят современные лифты. Градоначальник подчеркнул, что создание функциональной среды заметно повысит качество и доступность медицинской помощи.
За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в стране открыли 20 новых детских больниц и корпусов. Партия запланировала до 2030 года модернизировать более 500 детских поликлиник и переоснастить 180 профильных стационаров.
Ранее врачи столичной Морозовской больницы впервые в стране успешно провели промышленную CAR-T-терапию от рака.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал выделение средств на переоснащение скоропомощных отделений детских стационаров.
«21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.
В результате взрыва погибли три человека.
НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.
Инцидент произошел на Крылатской улице в районе дома № 2. За рулем арендованного транспортного средства находился несовершеннолетний, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Водитель не справился с управлением, в результате чего упал в реку. По предварительным данным, никто не пострадал.
Источник в оперативных службах добавил, что вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия стало серьезное превышение допустимой скорости движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года машина каршеринга упала в реку на Рубцовской набережной столицы.
В конце того же месяца на юго-востоке Москвы арендованная иномарка врезалась в бордюрный камень.
Двумя годами ранее несовершеннолетний водитель чужого прокатного автомобиля въехал в жилой дом.
«На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.
Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.
«Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.
Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро
Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».
Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.
«Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», – указано в материалах дела.
Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.
При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.
В центре столицы, в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже знаменитой сталинской высотки на Кудринской площади, прогремел взрыв, передает телеграм-канал 112. По предварительной информации, травмы получили 20 человек, передает «Царьград» со ссылкой на Baza..
На место происшествия оперативно прибыли наряды скорой помощи и подразделения МЧС. Очевидцы сообщают о большом количестве машин реанимации, пострадавших увозят на каталках. Подъезды к месту инцидента полностью перекрыты.
Издание MSK1 приводит слова свидетелей: «Очевидцы сообщают о взрыве в центре Москвы. К сталинской высотке на Кудринской площади стягиваются пожарные». Известно, что после хлопка в здании началось возгорание, передает канал «360».
По данным Telegram-каналов, эпицентр взрыва находился в гостевой зоне ресторана, а не в самом жилом доме. Сообщается как минимум об одном погибшем в результате трагедии.
Напомним, год назад человек погиб при разгерметизации газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке.
«Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.
До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.
Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.
«Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.
Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.
НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.
Инцидент случился на 30-м километре трассы, передает ТАСС. В столичной Госавтоинспекции подтвердили факт происшествия с участием нескольких легковых машин.
«По предварительным данным, на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек скончался», – говорится в сообщении ведомства.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы и инспекторы. Представители ГАИ призвали водителей выбирать альтернативные маршруты из-за возникших заторов.
Прокуратура Южного административного округа взяла под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Надзорное ведомство также следит за ходом и результатами процессуальной проверки по факту гибели человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 37-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. В феврале на 22-м километре автодороги в ДТП с пятью машинами пострадали три человека.
В прошлом году на 24-м километре трассы произошла аналогичная массовая авария.
Останкинский райсуд столицы назначил 15 суток административного ареста жителю Петербурга Артемию Маяковскому, передает РИА «Новости».
Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.
Ему назначили административный арест на 15 суток.
Согласно материалам дела, инцидент произошел вечером 30 июля. Находясь на Бутырской улице, петербуржец рвал цветы с клумбы возле здания банка, приставал к прохожим и девушкам, а также использовал нецензурную лексику.
На требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.
Ранее Тверской суд Москвы арестовал на 10 суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.
До этого суд назначил 10 суток административного ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.
В середине июля инстанция отправила под арест на пять суток выгуливавшего козу у Мавзолея Ленина москвича.
В четверг в Москве прогнозируется облачная погода, пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах возможны грозы, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Днем столбики термометров в столице покажут от 20 до 22 градусов выше нуля.
В ночные часы температура может опуститься до 15 градусов тепла. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.
В Московской области днем температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов тепла. Ночью в Подмосковье похолодает, температура может снизиться до 12 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее синоптики спрогнозировали в столичном регионе кратковременные дожди с грозами.
В начале месяца метеорологи предупредили жителей города об облачной погоде с порывистым ветром.
Весной из-за сильных ливней власти вводили в Москве желтый уровень погодной опасности.
Инцидент произошел во время ремонтных работ, лифт упал на человека, вызваны спасатели, сказал собеседник РИА «Новости».
Происшествие случилось в доме № 15/4 по Самаркандскому бульвару.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте этого года молодой рабочий разбился насмерть при падении в шахту лифта на стройке в столичном районе Солнцево.
В ноябре прошлого года лифт с пассажиркой сорвался с 13-го этажа в жилом доме на юго-западе Москвы.
В апреле 2025 года женщина пострадала при падении лифта в московском торговом центре на Каховской улице.
«Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно
Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».
Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.
По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.
Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.
Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.
«Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.
Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
«Аэропорт Жуковский (Раменское) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.