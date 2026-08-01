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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
    Российские военные атаковали украинские позиции неизвестными БПЛА
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    УАЗ официально переименовал фургоны в «Буханки»
    1 августа 2026, 20:32 • Новости дня

    Махачкалинское «Динамо» одержало волевую победу над московским «Локомотивом»

    Махачкалинское «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:1

    Tекст: Мария Иванова

    В матче второго тура Российской премьер-лиги дагестанский клуб на арене в Каспийске переломил ход игры и одолел столичных железнодорожников со счетом 2:1.

    Игра в Каспийске завершилась волевым успехом хозяев, передает РИА «Новости».

    Гости открыли счет на 31-й минуте благодаря точному удару Вадима Ракова. Однако после перерыва махачкалинцы ответили двумя забитыми мячами.

    В составе победителей отличились Миро на 57-й минуте и Никита Глушков на 73-й. Во время первой голевой атаки вратарь москвичей Антон Митрюшкин столкнулся с одноклубником Евгением Морозовым и повредил колено. Травмированного голкипера заменил Илья Лантратов.

    Матч также запомнился дебютом 18-летнего воспитанника «Локомотива» Ильи Еремеева. В первом туре дагестанская команда обыграла воронежский «Факел» со счетом 2:1, а железнодорожники разошлись миром с грозненским «Ахматом» (1:1).

    В следующем туре махачкалинский клуб 9 августа сыграет в гостях с московским «Динамо». Днем ранее столичная команда примет на своем стадионе тольяттинский «Акрон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче первого тура чемпионата России махачкалинские футболисты добились волевой победы над воронежским «Факелом».

    В марте будущий соперник махачкалинцев московское «Динамо» разгромило столичный ЦСКА со счетом 4:1

    В прошлом году клуб из Дагестана по итогам серии пенальти победил московский «Спартак» в матче Кубка России.

    1 августа 2026, 08:13 • Новости дня
    Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева
    Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты по производству и хранению ракет и дронов на территории Украины, сообщает Миинобороны России.

    Сегодня ночью российские войска атаковали военные и логистические цели противника, передает Минобороны России. Удары наносились высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также дальнобойными ударными беспилотниками.

    В результате атаки пострадали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, поражены логистические центры украинской армии.

    Уничтоженные объекты были задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения различного назначения. Также на этих предприятиях находились беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы России поразили киевские заводы по производству ракетного вооружения.

    Российские военные нанесли удар по предприятию логистической компании ПАО «Рапид».

    Высокоточным оружием армия уничтожила столичные мощности по выпуску тяжелых беспилотников.

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    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки

    Эксперт Дандыкин: Новый удар по Киеву показал скачок в работе разведки России

    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новую серию нанесенных ударов необходимо рассматривать как многослойную операцию, сочетающую в себе элемент немедленного возмездия и последовательную реализацию долгосрочной стратегии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В ночь на субботу армия России нанесла массированный удар по военным объектам Киева.

    «Речь идет о постоянном, непрекращающемся воздействии. Попытки прорыва нашей обороны носят перманентный характер: только за последнее время средствами ПВО было перехвачено более 500 беспилотников. Противник постоянно пытается наносить удары по логистической и топливной инфраструктуре. Поэтому нынешний удар – это не реакция на конкретный эпизод, а непрерывный процесс возмездия. Как было заявлено на высшем уровне, никаких гарантий безопасности Киеву предоставлено не будет», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его мнению, удар по военным предприятиям в Киеве полностью укладывается в объявленные ранее цели – денацификацию и демилитаризацию Украины. «Целеуказание это подтверждает: наши военные бьют прицельно по сборочным цехам, производству электронных компонентов и деталей для ракетного вооружения, вплоть до объектов в западной части страны», – подчеркнул спикер.

    Точность нанесения ударов по недавно созданным и замаскированным сборочным площадкам, включая структуры, подобные ООО «Файер Пойнт», говорит о качественном скачке в работе российской разведки.

    «Это результат комплексного подхода. Не случайно мы запускаем спутники группировки «Рассвет» и активно используем космодром Плесецк. Разведка работает по всем каналам: дальние разведывательные беспилотники, космическая группировка и другие виды технической разведки. Считать, что только противник способен на такие действия, ошибочно. Сейчас эта работа вышла на принципиально иной, гораздо более эффективный уровень», – сказал Дандыкин.

    Для украинской стороны выводы неутешительны. Как пояснил собеседник, если восстановить крупный завод быстро невозможно из-за его размеров, то любые небольшие отремонтированные цеха подпадают под цикл «возмездия»: сегодня они подвели крышу, завтра – удар опять по фундаменту.

    «Такой подход методично лишает ВСУ возможности накопить ресурс. Это напрямую способствует продвижению наших войск. Удары наносятся по всей номенклатуре вооружений, на которые противник делал ставку: будь то ударные дроны, ракетный комплекс «Нептун» в новой версии, «Гром-2» или «Фламинго». То, что поставляется с Запада или собирается на месте, будет выявляться и уничтожаться. Регулярно и постоянно», – полагает спикер.

    Совпадение массированного удара с текущей фазой международных консультаций, включая контакты на уровне министров иностранных дел России и США, не является случайным. «Оно носит характер намеренной демонстрации: переговоры идут, но кампания по уничтожению военной инфраструктуры не ставится на паузу. На Западе продолжают заявлять о поддержке Киева, но на практике прежний дух договоренностей уже исчез», – считает эксперт.

    Дандыкин также отметил усилия противника развернуть на этом фоне информационную кампанию, пытаясь представить ситуацию в ложном свете, однако факты говорят о другом.

    «Симптоматично заявление руководства в Киеве, проговорившегося о крайне низкой эффективности своего ПВО в ходе этого налета. Это сделано не из любви к правде, а для вымаливания новых партий ракет у Запада. Однако перспективы таких поставок туманны: американская сторона четко дала понять, что ни лицензий, ни самих ракет не будет, а возможная помощь от других стран-соседей, скорее всего, будет носить минимальный характер», – прогнозирует эксперт.

    Все это говорит о том, что противник расходует последние стратегические запасы. «В скором времени, с учетом возобновления применения изделий типа «Циркон» и «Кинжал», способность Украины перехватывать средства поражения может быть сведена к нулю», – полагает собеседник.

    Одновременно российские военные выполняют планы в соответствии с задачами, поставленными Верховным Главнокомандующим перед Генеральным штабом. «Это приносит результат на земле. Только за неделю освобождено более десяти населенных пунктов… Попытки же расшатать ситуацию изнутри, запугать общество или создать топливно-логистический кризис в Крыму и Севастополе полностью провалились», – отметил Дандыкин.

    В ночь на субботу Россия провела масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты по производству и хранению ракет и дронов на территории Украины. В результате ударов были разрушены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, уничтожены логистические центры украинской армии.

    В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

    Российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов РЭБ. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.

    В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

    Еще один удар был нанесен по кораблям противника в акватории Черного моря. Атака произошла на переходе морем южнее Одессы. По данным ведомства, поражены два морских сухогруза с военным оборудованием для Украины.

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    1 августа 2026, 09:25 • Новости дня
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    @ Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отечественные исследователи обнаружили редчайший кристалл, стоимость которого значительно превосходит цену драгоценных металлов из-за уникального химического состава.

    Специалисты выявили ранее неизвестный науке кристалл, передает РИА «Новости». «Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в Кировском руднике Хибинского массива», – заявили в Минобрнауки. Находка получила название «кольский ашкрофтин».

    В ведомстве пояснили, что в состав породы входит редкоземельный элемент иттрий, а также кремний, калий и натрий. По словам экспертов, камень представляет собой настоящий химический архив земной коры. Средняя стоимость налета на породе достигает 145 долларов за один миллиметр, что делает минерал намного дороже золота.

    Уникальность образца заключается в наличии кальция, марганца и фтора, а его структура признана одной из самых сложных в мире. Классический ашкрофтин является розоватым, хрупким и чрезвычайно редким силикатом. Его крупнейшее месторождение расположено в Гренландии, также порода изредка встречается на территории Канады и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Кольского научного центра РАН раскрыли механизм трансформации редкого минерала паракелдышита.

    В феврале геологи открыли в Забайкалье крупное месторождение дефицитного плавикового шпата.

    Весной эксперты Института Гайдара назвали Россию единственным в мире производителем уникального бадделеитового концентрата.

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    1 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО

    Пророссийские хакеры взломали базы данных и раскрыли личности агентов НАТО

    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пророссийские хакерские группировки PalachPro, APTDesi и NoName057(16) получили доступ к информации о сотнях сотрудников испанской и украинской разведок, сотрудничающих с Североатлантическим альянсом.

    Взлом затронул внутренние системы силовых ведомств Испании и государств НАТО, передает РИА «Новости».

    «Мы обнаружили данные испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6. Также мы обнародуем личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО на Украине и с СБУ», – заявил представитель группировки PalachPro.

    Среди раскрытых агентов оказался испанский военнослужащий Хесус Барбо Ласала, тренирующий украинских солдат на базе в Сарагосе, и Давид Юберо Морено, действующий на территории Украины. Кроме того, хакеры идентифицировали Антонио Суареза Варелу, связанного с украинскими неонацистами, и агента с позывным «Юрий».

    Вся собранная информация уже передана российским спецслужбам для использования в противостоянии с западными странами на территории Украины. Подготовкой файлов для публикации занималась группировка APTDesi.

    В середине июля кибервзломщики получили доступ к корпоративной сети налоговой службы Украины.

    В июне российские военные нанесли удары по позициям ВСУ благодаря разведданным из смартфона испанского наемника.

    В прошлом году пророссийские группировки KillNet и Beregini взломали базы данных офиса Владимира Зеленского.

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    1 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    @ Anna Rose Layden/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).

    Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

    Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

    Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

    Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

    Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

    Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».

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    1 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

    Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.

    Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

    «Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

    По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

    Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.

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    1 августа 2026, 09:11 • Новости дня
    Толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов

    Жители Паттайи потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

    Толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов
    @ Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Толпа местных жителей собралась у полицейского участка на окраине Паттайи, настаивая на высшей мере наказания для обвиняемых в жестокой расправе над россиянами.

    В районе Хуай Яй на южной окраине Паттайи тайцы требуют смертной казни для подследственных по делу об убийстве граждан России и местной семьи, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, ожидая вывоза подозреваемых Понга и Тхонга в суд. Когда мужчин выводили к машине, толпа попыталась прорваться к ним, выкрикивая требования расправы, однако бойцы спецназа защитили задержанных.

    Ночью правоохранители извлекли из могилы тела Романа и Дианы Назимовых, а также обнаружили останки трех граждан Таиланда, убитых еще 27 июня. Все пять тел направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Бангкок. Одна из свидетельниц рассказала о жестокости преступников.

    «Это даже не звери, их нельзя исправить, можно только убить. Перед убийством моих соседей, семьи из трех человек, Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей. А потом застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил сейчас русского мальчика. Он это рассказал ночью на допросе», – заявила женщина журналистам.

    Адвокат подозреваемых подтвердил наличие двух уголовных дел об убийстве и сокрытии тел. По его словам, за эти преступления предусмотрена смертная казнь, а суд, вероятно, оставит Понга и Тхонга под стражей без права залога. Вопрос о психиатрической экспертизе для признания их невменяемыми пока не поднимался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанные местные жители дали признательные показания в расправе над братом и сестрой из России.

    Посол России в Таиланде Евгений Томихин назвал причиной трагедии желание злоумышленников похитить мотоцикл туристов. Российские дипломаты пообещали оказать все необходимое содействие матери убитых граждан.

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    31 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошла серия взрывов после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве произошла серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    «В Киеве слышны взрывы», – говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное» в его Telegram-канале.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит как в самом Киеве, так и на части территории Киевской области.

    ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в Киеве и на Западной Украине.

    Вооруженные силы России поразили завод по производству ракет «Фламинго». Министерство обороны заявило об атаке на киевские предприятия «Завод Маяк» и «Электротехнический завод». Последний объект выпускает ударные беспилотники средней дальности. Российские военные ударили по львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ». Армия также уничтожила химический завод в Ровенской области.

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    1 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    МИД Литвы вызвал представителя России после повреждения посольства в Киеве
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Литвы намерено вызвать российского представителя в Вильнюсе из-за инцидента с посольством республики в Киеве, сообщил глава ведомства Кястутис Будрис.

    В субботу пресс-секретарь министерства Кристина Беликова уточнила, что дипломатическое представительство пострадало во время ночной атаки на военные объекты в украинской столице и Киевской области, передают «Вести». В результате у здания повреждена крыша и выбито несколько окон. Пострадавших среди людей нет.

    «Сегодня МИД Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе», – написал Будрис в соцсетях.

    В апреле прошлого года МИД Литвы вызвал представителя российского посольства для выражения протеста из-за ударов по украинской территории.

    Позже Кястутис Будрис призвал к усилению изоляции России на фоне поражения объектов военно-промышленного комплекса.

    В мае текущего года этот литовский министр выступил с угрозами атаковать Калининградскую область.

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    1 августа 2026, 09:59 • Новости дня
    В Киргизии нашли необычную замену традиционному квасу для окрошки

    Жители Киргизии начали заправлять летнюю окрошку местным напитком чалап

    В Киргизии нашли необычную замену традиционному квасу для окрошки
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В заведениях Бишкека популярный холодный суп приобрел новый вкус: вместо привычного кваса его все чаще заправляют национальным солоноватым аналогом кефира.

    В Бишкеке набирает популярность новый способ приготовления известного летнего блюда, передает РИА «Новости».

    Местные кулинары активно заменяют привычные ингредиенты национальным продуктом под названием чалап, который также известен как тан. Этот кисломолочный напиток отличается жидкой консистенцией и солоноватым вкусом.

    В традиционной киргизской кухне холодных супов нет, поэтому окрошка конкурирует с ашлямфу и кукси. «Окрошка у нас сезонное блюдо. Мы подаем его только летом, зимой оно не пользуется популярностью, да и по себестоимости – нерентабельно», – рассказал администратор одной из местных сетей общепита.

    Найти классический вариант на квасе в столице республики оказалось сложной задачей. Представитель ресторана русской кухни отметил, что посетители постоянно просили заменить квас кефиром, поэтому заведению пришлось ввести в меню советскую рецептуру с колбасой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог Татьяна Залетова запретила утолять жажду квасом для восполнения водного баланса.

    Эксперты ассоциации «Руспродсоюз» зафиксировали снижение стоимости приготовления этого традиционного холодного супа в России.

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    1 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Мишустин пообещал разобраться с забуксовавшим торговым коридором в Китай

    Мишустин пообещал устранить препятствия при создании коридора Урумчи – Кызыл

    Мишустин пообещал разобраться с забуксовавшим торговым коридором в Китай
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал решить проблемы, возникшие при создании транспортного коридора Урумчи – Кызыл.

    Председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин намерен урегулировать сложности, возникшие при формировании транспортного маршрута из китайского Урумчи в Кызыл, передает ТАСС. О деталях инициативы премьеру доложили во время его рабочей поездки в регион.

    Масштабный проект предполагает прокладку автомобильной дороги длиной 1500 километров через территорию Монголии. Ожидается, что новая магистраль обеспечит более выгодные условия для торговли по сравнению с действующими путями и превратит республику в крупный логистический центр.

    Сейчас главным препятствием для реализации планов стала незавершенная модернизация международного автомобильного пункта пропуска «Хандагайты». Сроки окончания реконструкции этого важного объекта сдвинулись на 2027 год.

    «Позанимаемся. <…> Я просто не знал, что есть проблемы. Нужно на правительстве рассмотреть», – сказал Мишустин. Политик также пообещал пригласить для участия в обсуждении данного вопроса подрядчиков строительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия включила строительство магистрали из Кызыла в Урумчи в план развития Сибири до 2035 года.

    Президент Владимир Путин потребовал ускорить открытие новых пунктов пропуска на границе с Китаем.

    Глава государства также объявил о планах создания новых автотранспортных подходов к границам Монголии и КНР.

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    1 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты

    EFE: Десятки мигрантов пытались прорваться в центр размещения иммигрантов Сеуты

    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группа нелегальных выходцев из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев испанской Сеуты, разрушив часть внешнего забора.

    Правоохранительным органам пришлось пресечь действия агрессивной толпы, передает РИА «Новости».

    Иностранцы повредили ограждение у входа, после чего полиция оперативно установила кордон безопасности вокруг здания.

    «Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию», – сообщает испанское агентство EFE.

    Накануне мэр города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек. При этом почти 53 тыс. нелегалов впоследствии добровольно вернулись на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Впоследствии около 37,5 тыс. человек добровольно вернулись обратно в Марокко.

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    1 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского

    Историк Гавришко: Украинцы будут расплачиваться за наглость Зеленского

    Историк предупредила украинцев о расплате за наглость Зеленского
    @ Jacovides/Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За амбиции и наглость Владимира Зеленского будет расплачиваться простой народ, заявила украинский историк Марта Гавришко.

    «Из 35 ракет, запущенных прошлой ночью, была перехвачена только одна, просто потому что у Украины закончились ракеты для комплексов Patriot. Так как же Зеленский намерен защитить граждан, одновременно усиливая удары вглубь России?», – возмутилась эксперт в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Историк добавила, что основная тяжесть последствий ложится на плечи мирного населения. Она подчеркнула, что в 2019 году украинцы голосовали за действующего президента в ожидании мира, но вместо этого получили настоящий ад.

    Ранее Зеленский объяснил провал противовоздушной обороны дефицитом ракет для комплексов Patriot.

    В конце июля украинский лидер попросил у США 300 зенитных перехватчиков.

    Президент Дональд Трамп отклонил данный экстренный запрос Киева.

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