Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки

Эксперт Дандыкин: Новый удар по Киеву показал скачок в работе разведки России

Tекст: Андрей Резчиков

«Речь идет о постоянном, непрекращающемся воздействии. Попытки прорыва нашей обороны носят перманентный характер: только за последнее время средствами ПВО было перехвачено более 500 беспилотников. Противник постоянно пытается наносить удары по логистической и топливной инфраструктуре. Поэтому нынешний удар – это не реакция на конкретный эпизод, а непрерывный процесс возмездия. Как было заявлено на высшем уровне, никаких гарантий безопасности Киеву предоставлено не будет», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, удар по военным предприятиям в Киеве полностью укладывается в объявленные ранее цели – денацификацию и демилитаризацию Украины. «Целеуказание это подтверждает: наши военные бьют прицельно по сборочным цехам, производству электронных компонентов и деталей для ракетного вооружения, вплоть до объектов в западной части страны», – подчеркнул спикер.

Точность нанесения ударов по недавно созданным и замаскированным сборочным площадкам, включая структуры, подобные ООО «Файер Пойнт», говорит о качественном скачке в работе российской разведки.

«Это результат комплексного подхода. Не случайно мы запускаем спутники группировки «Рассвет» и активно используем космодром Плесецк. Разведка работает по всем каналам: дальние разведывательные беспилотники, космическая группировка и другие виды технической разведки. Считать, что только противник способен на такие действия, ошибочно. Сейчас эта работа вышла на принципиально иной, гораздо более эффективный уровень», – сказал Дандыкин.

Для украинской стороны выводы неутешительны. Как пояснил собеседник, если восстановить крупный завод быстро невозможно из-за его размеров, то любые небольшие отремонтированные цеха подпадают под цикл «возмездия»: сегодня они подвели крышу, завтра – удар опять по фундаменту.

«Такой подход методично лишает ВСУ возможности накопить ресурс. Это напрямую способствует продвижению наших войск. Удары наносятся по всей номенклатуре вооружений, на которые противник делал ставку: будь то ударные дроны, ракетный комплекс «Нептун» в новой версии, «Гром-2» или «Фламинго». То, что поставляется с Запада или собирается на месте, будет выявляться и уничтожаться. Регулярно и постоянно», – полагает спикер.

Совпадение массированного удара с текущей фазой международных консультаций, включая контакты на уровне министров иностранных дел России и США, не является случайным. «Оно носит характер намеренной демонстрации: переговоры идут, но кампания по уничтожению военной инфраструктуры не ставится на паузу. На Западе продолжают заявлять о поддержке Киева, но на практике прежний дух договоренностей уже исчез», – считает эксперт.

Дандыкин также отметил усилия противника развернуть на этом фоне информационную кампанию, пытаясь представить ситуацию в ложном свете, однако факты говорят о другом.

«Симптоматично заявление руководства в Киеве, проговорившегося о крайне низкой эффективности своего ПВО в ходе этого налета. Это сделано не из любви к правде, а для вымаливания новых партий ракет у Запада. Однако перспективы таких поставок туманны: американская сторона четко дала понять, что ни лицензий, ни самих ракет не будет, а возможная помощь от других стран-соседей, скорее всего, будет носить минимальный характер», – прогнозирует эксперт.

Все это говорит о том, что противник расходует последние стратегические запасы. «В скором времени, с учетом возобновления применения изделий типа «Циркон» и «Кинжал», способность Украины перехватывать средства поражения может быть сведена к нулю», – полагает собеседник.

Одновременно российские военные выполняют планы в соответствии с задачами, поставленными Верховным Главнокомандующим перед Генеральным штабом. «Это приносит результат на земле. Только за неделю освобождено более десяти населенных пунктов… Попытки же расшатать ситуацию изнутри, запугать общество или создать топливно-логистический кризис в Крыму и Севастополе полностью провалились», – отметил Дандыкин.

В ночь на субботу Россия провела масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками, поразив объекты по производству и хранению ракет и дронов на территории Украины. В результате ударов были разрушены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, уничтожены логистические центры украинской армии.

В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».

Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

Российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов РЭБ. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.

В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

Еще один удар был нанесен по кораблям противника в акватории Черного моря. Атака произошла на переходе морем южнее Одессы. По данным ведомства, поражены два морских сухогруза с военным оборудованием для Украины.