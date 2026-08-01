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    1 августа 2026, 18:03 • Новости дня

    Рубио заявил о катастрофических последствиях конфликта США и Китая

    Рубио заявил о катастрофических последствиях конфликта США и Китая
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальное экономическое или военное противостояние США и Китая обернется непоправимыми разрушительными последствиями для обоих государств и всего остального мира, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, США стремятся избежать прямого столкновения с КНР, передает ТАСС. Обсуждая внешнеполитические вызовы, госсекретарь США подчеркнул важность сохранения баланса в отношениях двух мировых держав.

    «Любой конфликт между США и Китаем – будь то экономический или, не дай бог, военный – стал бы катастрофическим для обеих стран и для мира», – заявил дипломат в интервью телеканалу Fox News.

    Рубио также отметил, что американской администрации приходится справляться с текущей ситуацией, защищая собственные национальные интересы. По его словам, главная сложность внешней политики заключается в необходимости постоянно искать равновесие между двумя противоборствующими силами.

    В прошлом году Марко Рубио выразил стремление американской администрации предотвратить потенциальный вооруженный конфликт с Пекином.

    В мае текущего года госсекретарь США указал на наличие серьезных двусторонних разногласий с азиатским партнером.

    На следующий день Рубио подтвердил неизменность политического курса Вашингтона по тайваньскому вопросу.

    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 18:21 • Новости дня
    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма

    Бут заявил об отравлении сенатора Грэма на Украине

    Бут: Украинцы специально отравили американского сенатора Грэма
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предприниматель Виктор Бут заявил, что сенатора США Линдси Грэма (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) могли намеренно отравить после визита на Украину.

    Бут, комментируя визит Зеленского в США заявил, что сенатора Грэма намеренно отравили украинцы, передает «Комсомольская правда».

    «Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», – рассказал Бут.

    По словам предпринимателя, поводом для приезда главы киевского режима в Вашингтон стали именно похороны Грэма. Он добавил, что Зеленский успел встретиться с президентом США и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также выступить перед голосованием Сената за антироссийские санкции.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм скончался после возвращения из Киева.

    Президент США объяснил смерть политика естественными причинами.

    Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повздорили на церемонии прощания с американским законодателем.

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    1 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Мишустин пообещал разобраться с забуксовавшим торговым коридором в Китай

    Мишустин пообещал устранить препятствия при создании коридора Урумчи – Кызыл

    Мишустин пообещал разобраться с забуксовавшим торговым коридором в Китай
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал решить проблемы, возникшие при создании транспортного коридора Урумчи – Кызыл.

    Председатель российского кабинета министров Михаил Мишустин намерен урегулировать сложности, возникшие при формировании транспортного маршрута из китайского Урумчи в Кызыл, передает ТАСС. О деталях инициативы премьеру доложили во время его рабочей поездки в регион.

    Масштабный проект предполагает прокладку автомобильной дороги длиной 1500 километров через территорию Монголии. Ожидается, что новая магистраль обеспечит более выгодные условия для торговли по сравнению с действующими путями и превратит республику в крупный логистический центр.

    Сейчас главным препятствием для реализации планов стала незавершенная модернизация международного автомобильного пункта пропуска «Хандагайты». Сроки окончания реконструкции этого важного объекта сдвинулись на 2027 год.

    «Позанимаемся. <…> Я просто не знал, что есть проблемы. Нужно на правительстве рассмотреть», – сказал Мишустин. Политик также пообещал пригласить для участия в обсуждении данного вопроса подрядчиков строительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия включила строительство магистрали из Кызыла в Урумчи в план развития Сибири до 2035 года.

    Президент Владимир Путин потребовал ускорить открытие новых пунктов пропуска на границе с Китаем.

    Глава государства также объявил о планах создания новых автотранспортных подходов к границам Монголии и КНР.

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    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    30 июля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранские военные ударили по американской авиабазе в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках операции «Победа-2» элитные части иранских вооруженных сил атаковали авиабазу Али ас-Салем, уничтожив инфраструктуру американских войск.

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по ангарам с американскими беспилотниками и резервуару с авиационным топливом в Кувейте, передает ТАСС. Пресс-служба КСИР подтвердила факт уничтожения объектов на базе Али ас-Салем.

    «Сегодня утром в продолжение операции «Победа-2» и в рамках наказания агрессора в результате удара по американской авиабазе Али ас-Салем были уничтожены два ангара для беспилотников и резервуар с авиационным топливом для военных самолетов и вертолетов», – говорится в сообщении ведомства.

    Иранские военные подчеркнули, что атаки на американскую инфраструктуру не прекратятся до полного вывода сил США из региона.

    Очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном началось 8 июля, когда американские военные нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на нападение на судно в Ормузском проливе.

    В тот же день Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Иран стал атаковать объекты США в нескольких странах региона, а 29 июля американский президент заявил о планах продолжить удары по Исламской республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на территории Кувейта.

    В тот же день Корпус стражей исламской революции уничтожил крупный склад боеприпасов на авиабазе Али ас-Салем.

    Несколькими днями ранее военные Исламской республики ликвидировали радарную систему и дроны США на этом же объекте.

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    31 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление экстренного пакета из 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

    Президент США ответил отказом на этот экстренный запрос Зеленского о предоставлении 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет The Atlantic.

    По словам украинского лидера, без дополнительных средств противовоздушной обороны стране будет крайне сложно обеспечить безопасность энергосистемы в зимний период. Несмотря на эти доводы, американская сторона не стала одобрять поставку.

    Ранее  украинский лидер попросил у США 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.

    Президент США «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки боеприпасов для зенитных комплексов.

    В начале июля глава киевского режима пожаловался американским конгрессменам на острую нехватку систем противовоздушной обороны.

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    29 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Посольство России заявило о бессмысленности новых американских санкций

    Посольство России: Новые санкции нанесут ущерб самим США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки американских законодателей усилить давление на Москву бессмысленны, так как неэффективность санкций доказана на практике, заявили в посольстве России в США.

    В дипломатическом представительстве подчеркнули, что новые ограничения ударят по самим Соединенным Штатам, передает РИА «Новости».

    «Неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации, принимая во внимание победные реляции одержимых ненавистью к нам законодателей о полученной поддержке администрации, нанесут ущерб прежде всего самим США», – говорится в официальном заявлении дипмиссии.

    Напомним, представители Демократической партии в Сенате США выразили готовность проголосовать за новые антироссийские санкции.

    Радикальный законопроект предусматривает введение пошлин в размере 500% для покупателей отечественных энергоресурсов.

    Американист Дмитрий Дробницкий спрогнозировал скорое окончательное принятие этого документа.

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    30 июля 2026, 16:55 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам

    Эксперты раскрыли механизм информационной войны Запада против России

    Эксперты: Запад пытается убедить мир в поражении России вопреки фактам
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Неудачи ВСУ на поле боя сопровождаются усилением информационной войны против России. Запад задействует для этого СМИ, спецслужбы, сеть профильных структур и украинский ЦИПсО, пытаясь повлиять на российское общество и политическую систему. Однако эти попытки обречены на провал, поскольку Россия уже выработала механизмы противодействия подобным кампаниям. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Механика инфовойны: опыт противостояния России и Запада».

    «В информационной войне против России задействован практически весь арсенал западных государств – СМИ, спецслужбы, украинский ЦИПсО и российская несистемная оппозиция», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в этой работе участвуют созданная при ЕС группа East StratCom Task Force, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC), подразделение ЦРУ Russia House, а также профильные структуры Франции, Польши и других стран.

    По оценке эксперта, главная задача этой кампании – убедить аудиторию в том, что Россия якобы терпит поражение, а Украина добивается успехов. «Киев преподносит как собственные достижения результаты, которые обеспечиваются поддержкой Европы и НАТО. Запад подстраивает под информационную логику даже боевые действия, стремясь добиться прежде всего психологического эффекта», – отметил Данилин.

    Он считает, что нынешняя активизация информационного давления связана с отсутствием успехов Украины на фронте. По его словам, противник пытается воздействовать на российское общество в период электоральных кампаний, сформировать представление о недовольстве населения и тем самым подорвать устойчивость политической системы.

    При этом реальные процессы, продолжил аналитик, опровергают ключевые тезисы западной пропаганды. «Российская экономика адаптировалась к санкциям, экспорт нефти переориентирован на азиатские рынки, сотрудничество с Китаем и Индией развивается, а БРИКС объединяет уже более половины населения планеты. Одновременно отечественный ВПК наращивает выпуск современных вооружений, а Силы беспилотных систем насчитывают 87 тыс. контрактников. Важнейшим фактором остается консолидация российского общества вокруг власти», – пояснил он.

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев отметил, что в основе нынешней информационной кампании лежат те же методы, которые использовались Западом еще в годы холодной войны.

    «Публикации о якобы «поражении» России выходят словно под копирку. Отзеркаливание – один из классических приемов западной пропаганды, когда аудитории последовательно навязывается картина, противоположная реальности», – сказал депутат.

    По его мнению, Россия уже извлекла уроки из событий конца XX века. «Мы не допустим повторения сценария 35-летней давности. Можно быть спокойными за российских военных, ученых и оборонно-промышленный комплекс. Наша задача – учитывать исторический опыт и не повторять прежних ошибок», – подчеркнул парламентарий.

    Фейки против фактов

    Одним из главных инструментов информационной войны директор лаборатории новых технологий ЭИСИ Александр Асафов назвал распространение фейков. По его словам, Киев систематически продвигает тезисы, которые расходятся с объективными данными.

    В качестве примера он привел заявления о якобы скрытой мобилизации в нашей стране. «В России единожды проводилась частичная мобилизация, а основу группировки составляют контрактники. Только по итогам 2025 года контракты с Минобороны заключили более 422 тыс. человек. При этом на Украине ежемесячно принудительно мобилизуют от 15 до 20 тыс. человек, а конфликты с сотрудниками ТЦК давно стали привычным явлением», – сказал эксперт.

    По словам Асафова, украинские власти также предпочитают замалчивать факты, которые не вписываются в официальную информационную повестку. В частности, речь идет о потере выхода к Азовскому морю, создании сухопутного маршрута в Крым и других изменениях, которые Киев не может оспорить.

    Отдельным элементом информационной кампании эксперт назвал регулярное завышение эффективности украинской системы ПВО. «С начала спецоперации ВС России нанесли свыше 250 тыс. ударов по территории Украины. При этом доля сбитых российских ракет составляет около 35%, несмотря на заявления Киева о значительно более высокой результативности. В то же время российские средства ПВО нейтрализовали более 95% украинских беспилотников», – отметил он.

    По мнению Асафова, реальные экономические показатели Украины также противоречат создаваемому в западных СМИ образу устойчивого государства. Он напомнил, что на Украине насчитывается около 14,6 тыс. средних и крупных предприятий, при этом российские войска поразили уже свыше 3,6 тыс. из них, включая объекты военно-промышленного комплекса. Кроме того, в стране прекратили работу все шесть нефтеперерабатывающих заводов.

    «Дефицит украинского бюджета на 2026 год прогнозируется на уровне 18,5% ВВП и покрывается исключительно за счет внешнего финансирования. Государственный долг уже превысил 212 млрд долларов и достиг более 100% ВВП», – добавил он.

    Отдельно эксперт обратил внимание на то, что специальная военная операция не оказала негативного влияния на функционирование российских политических институтов. «В России в штатном режиме проходят выборы всех уровней, включая президентскую кампанию. Поэтому тезисы о кризисе российской государственности не находят подтверждения в реальности», – заключил Асафов.

    Иммунитет к информационному давлению

    Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов назвал Украину полигоном для отработки физических, экономических и когнитивных технологий давления на Россию. Вместе с тем, отметил он, в последние годы в стране были приняты меры, ограничивающие возможности дистанционного воздействия на граждан.

    «Сегодня украинские мошеннические сети все активнее переориентируются на европейские страны. После завершения специальной военной операции они окончательно переключатся на тех, кто долгие годы их финансировал, обучал и курировал», – считает политолог.

    О технологиях дискредитации, деморализации и дезорганизации российского общества рассказал директор Центра когнитивной обороны НГЛУ Сергей Нешков. В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, во время которого, по его словам, западные и украинские структуры одновременно распространяли негативные информационные материалы и сопровождали их атаками беспилотников, стремясь создать нужную медийную картину.

    «Военного эффекта подобные действия не дают. Их задача – создать необходимое психологическое впечатление и повлиять на общественные настроения», – отметил эксперт.

    По мнению Нешкова, главным способом противодействия подобным технологиям остается информирование общества. «Когда люди понимают, как работают подобные механизмы воздействия, они перестают быть их объектами. Это лишает противника возможности использовать российских граждан, что называется, втемную», – заключил аналитик.

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    30 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    В США предрекли разрушительные последствия «адских санкций» против России

    Политолог Расмуссен: Законопроект о санкциях против России ударит по самим США

    Tекст: Вера Басилая

    Очередной пакет ограничительных мер Вашингтона спровоцирует глобальный кризис и ударит по налогоплательщикам США из-за зависимости страны от импорта важнейших ресурсов, заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

    Возможные ограничения против России обернутся против Вашингтона, если американский лидер решит их утвердить, передает Lenta.Ru.

    «Вероятно, это нанесет гораздо больший ущерб Европе и США. Это просто невероятно глупое и очень плохое решение Трампа», – заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

    По мнению эксперта, рестрикции способны спровоцировать мировой дефицит нефти и продовольствия. Москва остается ключевым поставщиком энергоносителей и удобрений на международном рынке. Соединенные Штаты продолжают закупать ряд критически важных материалов, поэтому пострадают в первую очередь.

    Политолог добавил, что вероятные пошлины на торговлю между Москвой и Пекином грозят спровоцировать очередной виток проигрышного для американцев противостояния с Китаем.

    Расмуссен уверен, что инициатива встретит сопротивление, но конгрессмены все равно одобрят ее из-за своей недальновидности. В итоге от подобных шагов пострадают исключительно рядовые граждане и международный престиж Запада.

    По его словам, США могут принять новые санкции, прозванные американскими политиками «адскими», против России в сентябре, когда Палата представителей Конгресса вернется из летних каникул.

    Ранее американский сенатор Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России.

    Представители Демократической партии в Сенате США выразили готовность проголосовать за эту инициативу.

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие данного документа.

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    30 июля 2026, 12:21 • Новости дня
    Россия не признала расширение границ континентального шельфа со стороны США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва назвала недопустимыми действия Вашингтона по увеличению собственных морских территорий для добычи ресурсов из-за грубого нарушения международных процедур.

    Российские дипломаты на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) выступили против инициативы американской стороны. Речь идет о решениях, принятых властями Соединенных Штатов в 2023 году, передает РИА «Новости».

    «РФ не признает установленные в 2023 году Вашингтоном в одностороннем порядке внешние границы «расширенного» шельфа из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур. Возможные односторонние действия США по разработке морского дна в указанных пределах полагаем недопустимыми», – подчеркнули представители страны.

    Мероприятие проходит в столице Ямайки с 27 по 31 июля. Отечественную делегацию возглавляет заместитель руководителя Минприроды Дмитрий Тетенькин. В ее состав также вошли сотрудники дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года посол России на Ямайке Сергей Петрович заявил о негативной реакции мирового сообщества на расширение американских границ.

    Ранее МИД России направил Вашингтону демарш из-за одностороннего изменения пределов континентального шельфа.

    Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул несогласие других государств с подобным подходом.

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    30 июля 2026, 01:51 • Новости дня
    Законопроект по санкциям к России прошел второе голосование в Сенате США
    Законопроект по санкциям к России прошел второе голосование в Сенате США
    @ Alex Edelman/CNP/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате США, сообщают информационные агентства.

    Голосование еще продолжается, но проект уже поддержали более 60 сенаторов, что позволяет продолжить работу над документом и запланировать окончательное голосование, передает ТАСС.

    Портал Punchbowl News, специализирующийся на освещении деятельности Конгресса, ранее сообщал, что республиканцы, располагающие большинством в Сенате, рассчитывают перейти к окончательному голосованию по законопроекту до конца текущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне проект закона о санкциях против России и Ирана прошел первое процедурное голосование в Сенате США.

    Представители обеих партий в Сенате США достигли компромисса о расширении антироссийских санкций по проекту покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

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    30 июля 2026, 19:14 • Новости дня
    МИД призвал США приструнить Зеленского из-за атак беспилотников в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала очередные налеты беспилотников на суда в Черном море.

    В российском внешнеполитическом ведомстве призывают Вашингтон перестать закрывать глаза на действия украинского руководства, передает ТАСС.

    «Маловероятно, что в Белом доме не видят подобной картины», – отметила дипломат.

    По ее словам, обладающие влиянием на Киев американские власти должны дать адекватную оценку лицемерной линии Владимира Зеленского. Представитель министерства выразила надежду, что США наконец приструнят его.

    «Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти наконец дадут адекватную оценку такой лицемерной линии Владимира Зеленского и приструнят его», – сказала дипломат.

    В начале июня Захарова выразила серьезную тревогу из-за украинских атак беспилотниками на гражданский флот в Черном море.

    В начале текущего месяца официальный представитель МИД обвинила Владимира Зеленского в полном равнодушии к собственным гражданам.

    Ранее российский дипломат назвала украинского лидера кровавым узурпатором.

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    30 июля 2026, 11:01 • Новости дня
    МИД Китая назвал безосновательными слухи о поставке 400 ЗРК Ирану

    МИД КНР опроверг сообщения о поставках Ирану 400 ЗРК

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о планах Пекина передать Тегерану 400 зенитных ракетных комплексов не соответствует действительности и лишена каких-либо оснований, сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин опровергла слухи о поставках вооружений на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    «Соответствующие сообщения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований», – заявила дипломат. По ее словам, Пекин последовательно играет роль, которая содействует миру и прекращению конфликтов.

    Министерство иностранных дел Китая опровергло сведения о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Ирану.

    Весной американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Пекином партии такого оружия Тегерану.

    Представители китайского диппредставительства в Вашингтоне назвали ложными заявления о тайной передаче вооружений.

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    31 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского завершить конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп обсудил с Владимиром Зеленским проблемы передачи крылатых ракет Tomahawk и технологий создания комплексов Patriot, и призвал прекратить конфликт на Украине.

    Президент США в ходе личной встречи с Зеленским объяснил сложности поставок крылатых ракет и настоятельно рекомендовал положить конец затянувшемуся противостоянию, передает ТАСС. Беседа политиков состоялась во вторник в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    «Я говорил о Patriot. Я говорил с ним про ракеты Tomahawk... Я также говорил с ним про то, что эту войну надо заканчивать», – подчеркнул глава администрации США.

    «Думаю, Зеленский хочет заключить сделку. И, думаю, Путин хочет заключить сделку», – заявил президент США. На слова одного из журналистов, что Москва якобы не демонстрирует такой готовности, он ответил: «Ну, никто не хочет идти на уступки. Но им обоим придется идти на уступки. Надо заключить сделку».

    Президент США отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление трехсот ракет-перехватчиков Patriot.

    Во время недавней встречи американский лидер призвал украинского лидера просто закончить войну.

    До этого глава Белого дома отказался передавать Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

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