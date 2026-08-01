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    1 августа 2026, 17:59 • Новости дня

    Пожары во Франции подобрались к скандальной винодельне Питта и Джоли

    Пожары во Франции приблизились к оспариваемой актерами Питтом и Джоли винодельне

    Tекст: Мария Иванова

    Бушующее на юго-востоке европейской страны пламя рискует уничтожить поместье Chateau Miraval, из-за которого бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли ведут долгие судебные разбирательства.

    Огонь вплотную подошел к территории элитного хозяйства на юго-востоке Франции, передает РИА «Новости».

    Местные спасательные службы бросили все силы на защиту дорогостоящего имущества голливудских звезд.

    «Лесные пожары во Франции бушуют недалеко от знаменитого Chateau Miraval Брэда и Анджелины, и пожарным пока удается не допустить распространения пламени на это невероятно дорогое имущество», – отмечает портал TMZ.

    Конфликт вокруг поместья обострился в ноябре 2022 года. Тогда Брэд Питт обратился в суд, обвинив бывшую жену в незаконной продаже своей доли третьему лицу без его ведома. Актеры приобрели эти виноградники еще находясь в браке.

    Знаменитости официально поженились в 2014 году, однако уже через два года объявили о расставании. Окончательно бракоразводный процесс завершился только в 2024 году после многолетних тяжб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Брэд Питт потребовал допроса бизнесмена Юрия Шефлера по делу о продаже доли в общей французской винодельне.

    В прошлом году американский актер предъявил бывшей супруге иск на 35 миллионов долларов из-за несогласованной сделки.

    В конце июля масштабные лесные пожары во Франции привели к ранениям более сотни сотрудников спасательных служб.

    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    30 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Reuters не исключило отклонения Вашингтоном кандидатуры нового посла Франции

    Reuters: США могут заблокировать назначение нового посла Франции ле Шовалье

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон рассматривает возможность задержки или полной отмены назначения Орелиана Ле Шовалье новым послом Франции в США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Источники Reuters отмечают, что окончательное решение еще не принято.

    Подобный шаг со стороны Вашингтона считается крайне необычным и может усугубить раскол между союзниками, у которых ранее возникали разногласия из-за тарифов и конфликта вокруг Ирана.

    Президент Эммануэль Макрон уже подал документы на назначение Ле Шовалье, который ранее работал в Елисейском дворце, а сейчас руководит аппаратом министра иностранных дел Франции. Париж рассчитывал завершить процесс к сентябрю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские дипломаты покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителей Франции.

    Политолог Владимир Корнилов объяснил этот дипломатический скандал разногласиями в сфере прав человека.

    В прошлом году французские власти вызвали на беседу заместителя посла США из-за обвинений в адрес Эммануэля Макрона.

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    30 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    Аномальная жара унесла жизни почти 10 тыс. жителей Германии

    Жертвами аномальной жары в Германии стали почти 10 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    Экстремальные температуры привели к беспрецедентному количеству летальных исходов среди населения европейского государства, достигнув максимальных значений за последние десять лет.

    Катастрофические последствия высоких температур зафиксировали специалисты Института Роберта Коха, передает РИА «Новости».

    Ведомство, входящее в структуру немецкого министерства здравоохранения, опубликовало статистику гибели людей в 2026 году.

    «По состоянию на 19 июля оценочное число летальных исходов, связанных с последствиями жары в Германии, составляет 9,8 тысячи», - говорится в сообщении.

    Эксперты пояснили, что текущий показатель смертности оказался максимальным начиная с 2016 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico оценило избыточную смертность из-за погодных аномалий в Европе в 14 тыс. человек.

    Reuters сообщало о гибели более 5 тыс. немцев из-за рекордной жары.

    Жители Германии массово перешли на ночной образ жизни на фоне аномально высоких температур.

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    30 июля 2026, 06:33 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрушительные подземные толчки в японской префектуре Кумамото унесли жизни почти трех десятков жителей, еще пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил генсек правительства страны Минору Кихара.

    «На момент сегодня 6.30 согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек», – сказал Кихара, передает РИА «Новости».

    Генсек пояснил, что гибель людей могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по косвенным причинам.

    Среди них он назвал обострение хронических заболеваний из-за ночевок в автомобилях без медицинской помощи. Окончательные причины смерти части жертв еще выясняются.

    Кроме того, пять человек остаются в тяжелом состоянии из-за полученных травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о 13 жертвах землетрясения. В результате серии сильных подземных толчков травмы получили более 50 местных жителей. Два сейсмических удара спровоцировали обрушения зданий и пожары в префектуре Кумамото.

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    31 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Лесной пожар во Франции спровоцировал взрывы снарядов Второй мировой

    Масштабный лесной пожар во Франции привел к детонации артиллерийских снарядов

    Tекст: Мария Иванова

    Огонь охватил коммуну Ле-Порж, спровоцировав детонацию более 100 старых боеприпасов на заброшенном складе, при этом один из них насквозь пробил жилой дом.

    Стихия бушует на юго-западе страны, кромка пламени растянулась на 240 километров, передает РИА «Новости». Возгорание пока не удалось локализовать.

    «В разгар пожара на пути огня оказался забытый склад снарядов, который, по данным муниципалитета, датируется периодом Второй мировой войны. В ночь на 24 июля коммуна Ле-Порж была охвачена огнем. Пламя высотой более десяти метров пожирало дома, после чего раздался оглушительный грохот, похожий на «грохот войны»», – отмечается в публикации.

    Мэр коммуны Марсьяль Занинетти рассказал, что изначально причиной грохота считали газовые баллоны. Всего местные жители услышали около 100 разрывов. Часть боеприпасов сдетонировала, остальные разлетелись по окрестностям.

    Один отлетевший снаряд пробил жилое здание, однако в результате происшествия никто не пострадал. На место инцидента оперативно прибыли саперы для зачистки территории.

    Европа страдает от рекордной жары, особенно сильно стихия ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что страна столкнулась с беспрецедентным количеством природных возгораний с 1945 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, площадь выгоревших лесов во Франции достигла абсолютного максимума за последние 20 лет.

    При тушении масштабных возгораний в департаменте Жиронда пострадали более сотни сотрудников экстренных служб.

    Бушующие лесные пожары парализовали автомобильное движение на юго-западе страны.

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    30 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    Аномальная жара унесла жизни почти 3 тыс. британцев

    Жертвами майской и июньской жары в Великобритании стали 2877 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В мае и июне из-за аномально высоких температур в Соединенном Королевстве скончались 2 877 человек, что вдвое больше показателей прошлого года.

    Аномальная жара в Британии в мае и июне стала причиной смерти 2 877 человек, передает РИА «Новости». По данным Агентства по здравоохранению страны (UKHSA), этот показатель вдвое превышает данные за весь прошлый год.

    «За два периода жаркой погоды в мае и июне 2026 года было зарегистрировано 2 877 смертей, связанных с жарой», – говорится в заявлении британского ведомства. Эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года будет побит печальный рекорд 2022 года, когда от зноя умерли 2 985 человек.

    В конце июня температура воздуха на юго-востоке Британии достигла 37,3 градуса по Цельсию, установив исторический максимум для этого месяца. Предыдущий рекорд, державшийся с 1976 года, обновлялся несколько раз в течение одной недели. Кроме того, температурный рекорд был зафиксирован и в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной июньской жары больницы Британии сократили объем плановой помощи.

    В Германии специалисты зафиксировали почти 10 тыс. связанных с высокими температурами летальных исходов.

    В Испании на фоне экстремального потепления скончались свыше 3,8 тыс. человек.

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    30 июля 2026, 10:14 • Новости дня
    Джордж Клуни экстренно покинул французское поместье из-за пожаров

    People: Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из-за пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль покинули поместье на юго-востоке Франции из-за бушующих в регионе масштабных природных пожаров.

    Американский актер Джордж Клуни с супругой Амаль были вынуждены эвакуироваться из своего дома в коммуне Бриньоль, сообщает журнал People со ссылкой на письмо пары мэру города. Информацию об этом передает РИА «Новости».

    Поместье на юго-востоке Франции стало основным местом жительства семьи в 2025 году, тогда же они получили французское гражданство.

    «На данный момент мы понятия не имеем, переживет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент... Эвакуируясь из Бриньоля, мы хотели бы подчеркнуть два момента: во-первых, мы надеемся, что вы и жители нашего города в безопасности, и, во-вторых, что Амаль и мы будем делать все, чтобы быть частью этой коммуны и участвовать в ее жизни в дальнейшем, что бы с ней не случилось», – цитирует издание текст обращения.

    Масштабные возгорания лесов во Франции спровоцированы аномальной жарой. Президент страны Эммануэль Макрон ранее заявлял, что этим летом государство столкнулось с рекордным количеством природных пожаров за все время после окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года Джордж Клуни вместе с семьей получил французское гражданство.

    В июле 2026 года аномальная жара спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции. Из-за стремительного распространения огня местным властям пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.

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    31 июля 2026, 00:15 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о тревоге Москвы из-за ядерных учений ФРГ

    Tекст: Катерина Туманова

    Предстоящие совместные ядерные маневры Берлина и Парижа вызывают серьезную озабоченность в Москве несмотря на заявления немецкого руководства об их безъядерном статусе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Руководство Германии на словах декларирует приверженность международно-правовым обязательствам, устанавливающим безъядерный статус страны.

    «Она не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре «Два плюс четыре»», – заявил дипломат ТАСС.

    Однако на практике, по его словам, наблюдается сопряжение с ядерными странами. Нечаев уточнил, что с Францией проводятся совместные ядерные миссии и учения, включающие доставку ядерного оружия и дозаправку французских самолетов.

    «Это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?» – задался вопросом дипломат.

    Нечаев упомянул о наличии нераскрываемых договорных форматов между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном об интенсификации ядерного диалога.

    Ранее агентство DPA сообщало, что осенью планируется участие военнослужащих немецкой армии во французских ядерных маневрах.


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    31 июля 2026, 11:15 • Новости дня
    Париж усилил контроль на границе с Испанией из-за мигрантов

    Франция усилила контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне массового прорыва марокканских нелегалов в Сеуту французские власти приняли решение немедленно ужесточить проверки на рубежах с соседним государством.

    Париж усиливает проверки на рубежах с Испанией из-за обострения миграционного кризиса в африканском анклаве Сеута, передает РИА «Новости».

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы, сотням нелегалов удалось прорваться на испанскую территорию.

    Глава французского МВД Лоран Нуньес прокомментировал происходящее в социальной сети. «В связи с ситуацией, сложившейся в анклаве Сеута, я вчера вечером отдал распоряжение о немедленном усилении пограничного контроля на испанской границе. Кроме того, будут задействованы пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок», – написал министр.

    В последние дни Сеута столкнулась с резким наплывом мигрантов, которые пробираются в город пешком и вплавь. Для сдерживания толпы Мадрид перебросил туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военных.

    Инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в Европе. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимыми кадры массового прорыва мигрантов.

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    31 июля 2026, 12:53 • Новости дня
    Вооруженный ножом вор попытался ограбить Минздрав Франции

    Вооруженный преступник попытался украсть семь компьютеров из Минздрава Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже задержали рецидивиста, который проник в министерство здравоохранения и попытался вынести в сумках семь рабочих компьютеров.

    Ранним утром злоумышленник проник в ведомственное здание на проспекте Дюкен, передает РИА Новости.

    «Около 6.00 (7.00 мск) мужчина, вооруженный ножом, проник в здание на проспекте Дюкен… По прибытии он выбросил две сумки с семью рабочими компьютерами», – цитирует французская Figaro источник в полиции.

    Внутрь министерства мужчина попал через обычно запертый аварийный выход. Оказавшись на первом этаже, он успел обыскать около 40 кабинетов, пока не попал в объективы камер видеонаблюдения. Охранники попытались остановить вора, но тот выхватил нож и выбежал на улицу.

    Вскоре патрульный экипаж заметил убегающего преступника и задержал его. При досмотре у мужчины обнаружили набор отмычек. Сейчас он находится под стражей, а полиция выясняет мотивы кражи.

    По предварительным данным, ранее суд уже запретил этому человеку въезжать на территорию Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе двое злоумышленников ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

    Осенью прошлого года преступники похитили бесценные драгоценности из коллекции Наполеона в Лувре.

    В феврале 2025 года вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во французском городе Мюлуз.

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    31 июля 2026, 06:37 • Новости дня
    Лесные пожары в Красноярском крае сократились почти на 25% за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За минувшие сутки территория, охваченная огнем в лесах Красноярского края, уменьшилась почти на 20 тыс. гектаров, сообщили в лесопожарном центре региона.

    Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась с 92,4 тыс. до 74,8 тыс. гектаров за прошедшие сутки, указали в центре, передает ТАСС.

    Утром в четверг в регионе действовало 130 очагов возгорания.

    «По оперативной информации на 09.39 (5.39 мск) 31 июля 2026 г. на территории края действует лесных пожаров – 143, на общей площади – 74 800 га», – отмечается в сводке центра.

    Основные очаги находятся на севере края: на Таймыре, в Эвенкии, а также в Туруханском и Енисейском округах.

    В борьбе со стихией участвуют 657 человек. По данным Среднесибирского УГМС, на юге Таймыра, в Эвенкии и Туруханском районе сохраняется высокая пожарная опасность из-за жары до 31 градуса, сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду и возможных гроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 253,6 тыс. гектаров.

    До этого из-за аномальной жары территория возгораний в регионе превысила 191 тыс. гектаров.

    Губернатор Михаил Котюков называл сухостой от сибирского шелкопряда фактором быстрого распространения огня.

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    31 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Камчатский вулкан Шивелуч выбросил в небо десятикилометровый столб пепла

    Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на десятикилометровую высоту

    Tекст: Мария Иванова

    Очередное извержение вулкана Шивелуч а полуострове, породившее шлейф высотой в десять километров, вероятнее всего, спровоцировано ростом нового вулканического купола, отметили ученые.

    На полуострове зафиксировали мощный пепловый шлейф от одного из самых активных вулканов региона, передает ТАСС


     «По видеоданным высота пеплового выброса составила десять километров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук пояснил, что активность исполина вызвана ростом нового купола. Возраст действующего вулкана оценивается в 60-70 тыс. лет. Он расположен в 50 км от Ключей и в 450 км от регионального центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров.

    В июне этому вулкану присвоили наивысший красный код авиационной опасности.

    Зимой вулканический пепел выпал в камчатском поселке Козыревск.

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    1 августа 2026, 10:49 • Новости дня
    Спасатели обнаружили тела восьми пропавших в Пакистане альпинистов

    Спасатели нашли тела восьми жертв схода лавины на горе Броуд-Пик

    Tекст: Мария Иванова

    На склонах Каракорума найдены погибшими восемь из десяти участников международной экспедиции, которых сошедшая лавина отбросила на километр вниз.

    В базовом лагере подтвердили обнаружение восьми из десяти пропавших спортсменов, передает ТАСС. Ранее спасателям удалось найти четырех погибших участников восхождения на вершину Броуд-Пик. Судьба еще двух членов группы остается неизвестной, поисковые работы продолжаются.

    Международная команда, включавшая представителей Непала, Пакистана, США, Омана и Китая, начала подъем в среду. Экспедицией руководил известный непальский альпинист Нирмал Пурджа, который в 2019 году установил рекорд скорости покорения всех 14 высочайших вершин планеты.

    Трагедия произошла в четверг около полудня по местному времени, когда на склоне сошла мощная лавина и связь с альпинистами прервалась. Показания датчиков GPS зафиксировали падение людей на один километр вниз. К спасательной операции привлекли два вертолета пакистанской армейской авиации.

    Гора Броуд-Пик высотой 8051 метр располагается в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Китая. Данная вершина является 12-й по высоте в мире и считается одной из самых трудных для покорения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десять альпинистов пропали в горах Пакистана после схода крупной лавины. Позже поисковые отряды нашли тела четырех участников этой международной экспедиции.

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    1 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Число жертв мощного землетрясения в Японии достигло 36 человек

    Число погибших при землетрясении в японском Кумамото возросло до 36 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото на острове Кюсю в Японии выросло до 36, еще 136 человек пострадали, свидетельствуют сводные данные властей и спасательных служб префектуры.

    Число жертв разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото увеличилось до 36, еще 136 человек получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС. Сводные данные предоставили спасательные службы и местные власти.

    Стихийное бедствие привело к масштабным отключениям: около 50 тыс. домов лишились электричества, однако к субботе энергоснабжение удалось полностью восстановить. При этом более 70 тыс. домохозяйств продолжают испытывать перебои с подачей воды. Не менее девяти тысяч местных жителей вынуждены оставаться во временных эвакуационных центрах.

    Подземные толчки магнитудой 7,1, зафиксированные 28 июля, стали одними из самых сильных в стране за последние годы. В устранении последствий стихии задействованы профильные ведомства, спасатели и около 4,6 тыс. военнослужащих Сил самообороны Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля на японском острове Кюсю зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,1.

    На следующий день генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара сообщил о 13 погибших.

    Позже количество жертв разрушительных подземных толчков достигло 30 человек.

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