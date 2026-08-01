Здоровье задержанной в Грузии по запросу США россиянки резко ухудшилось

Здоровье задержанной в Грузии по запросу США россиянки Курашкевич ухудшилось

Tекст: Валерия Городецкая

Правозащитник направил соответствующее обращение президенту общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе, передает РИА «Новости».

«Гипертония и повышенное артериальное давление, требующее регулярного приема гипотензивных препаратов. Общая слабость и упадок сил. Состояние преддиабета, требующее соблюдения диеты и контроля уровня сахара. Татьяне требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перенесенного перелома в сентябре 2025 года», – привел данные из обращения Мельников.

Из документа следует, что гражданка России не получает нужные медикаменты. Кроме того, она находится без надлежащего медицинского наблюдения в следственном изоляторе.

В июне грузинские силовики задержали известного пророссийского общественного деятеля Гулбаата Рцхиладзе.

В июле правоохранительные органы запретили покидать страну пострадавшим в ходе инцидента в Телави россиянкам.

В прошлом году осужденный в Грузии гражданин России Артем Грибуль объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи его жене.