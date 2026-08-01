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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян
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    1 августа 2026, 17:12 • Новости дня

    Здоровье задержанной в Грузии по запросу США россиянки резко ухудшилось

    Здоровье задержанной в Грузии по запросу США россиянки Курашкевич ухудшилось

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил об ухудшении состояния Татьяны Курашкевич, задержанной по запросу США в Грузии.

    Правозащитник направил соответствующее обращение президенту общества Красного Креста Грузии Натии Лоладзе, передает РИА «Новости».

    «Гипертония и повышенное артериальное давление, требующее регулярного приема гипотензивных препаратов. Общая слабость и упадок сил. Состояние преддиабета, требующее соблюдения диеты и контроля уровня сахара. Татьяне требуется хирургическая операция по извлечению опорной пластины голеностопа после перенесенного перелома в сентябре 2025 года», – привел данные из обращения Мельников.

    Из документа следует, что гражданка России не получает нужные медикаменты. Кроме того, она находится без надлежащего медицинского наблюдения в следственном изоляторе.

    В июне грузинские силовики задержали известного пророссийского общественного деятеля Гулбаата Рцхиладзе.

    В июле правоохранительные органы запретили покидать страну пострадавшим в ходе инцидента в Телави россиянкам.

    В прошлом году осужденный в Грузии гражданин России Артем Грибуль объявил голодовку из-за неоказания медицинской помощи его жене.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    1 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний

    Кабмин запретил въезд в Россию иностранным фурам с неоплаченными штрафами

    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С сентября пересечение российской границы станет невозможным для грузовиков зарубежных компаний, имеющих задолженности за проезд по платным федеральным трассам.

    Новые требования затронут все международные автомобильные перевозки через территорию страны, включая транзитные маршруты, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства. Ограничения вводятся для повышения платежной дисциплины среди зарубежных транспортных предприятий.

    Контролировать наличие долгов у водителей поручено сотрудникам таможенных органов прямо на пропускных пунктах. Специалисты получат прямой доступ к базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

    Если таможенники обнаружат неоплаченный штраф, они вынесут официальное решение о запрете на въезд или выезд грузового транспорта. Дополнительно нарушителям будут выдавать требование о необходимости погасить задолженность за использование платных дорог.

    Ранее Минтранс предложил ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за неоплату проезда по платным дорогам.

    В конце 2024 года Госдума увеличила в десять раз сумму взыскания за проезд большегрузов под запрещающие знаки.

    В июле прошлого года в России вступили в силу новые жесткие санкции за нарушение правил весогабаритного контроля грузовиков.

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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    1 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

    Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

    «Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

    Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

    В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

    В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

    Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.

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    1 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал убытки метрополитена с упавшего на пути пьяного пассажира

    Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.

    Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

    Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

    «Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», –  указано в материалах дела.

    Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

    При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    31 июля 2026, 23:43 • Новости дня
    Россия прекратила выплату взноса в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России решило прекратить выплачивать членский взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в размере более 61 млн рублей, перенаправив средства на другие цели.

    Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году, передает РИА «Новости».

    «Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тыс. рублей», – сказано в распоряжении правительства.

    Заложенные в федеральном бюджете средства будут направлены на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобывающих производств.

    Россия вступила в Агентство по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали истощение мировых запасов урана к 2080 году. Гатилов назвал ДНЯО опорой международной безопасности. Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер».

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Банк России зафиксировал новый рост максимальных ставок по депозитам

    Центробанк зафиксировал новый рост максимальных ставок по вкладам

    Tекст: Катерина Туманова

    К концу июля доходность сбережений в топ-10 банков страны продолжила увеличиваться, обновив показатели предыдущих периодов текущего месяца, отметили аналитики Центробанка.

    «Результаты мониторинга в июле 2026 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц таковы: I декада июля – 12,79%; II декада июля – 12,83%; III декада июля – 12,85%», – сказано в релизе ЦБ.

    Регулятор рассчитывает среднюю максимальную процентную ставку на основе данных десяти ведущих банков, уточняет ТАСС. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

    При анализе учитываются только базовые предложения, доступные всем клиентам без дополнительных условий. Аналитики исключают продукты с капитализацией процентов, плавающими ставками, а также депозиты, требующие покупки инвестиционных паев или оформления страховки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки. Орешкин назвал рискованным накопление резервов в валютах G7. ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года.

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    1 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    Онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого

    Онколог Минздрава: Главным фактором развития рака легкого остается курение

    Tекст: Катерина Туманова

    Главным фактором развития онкологии дыхательной системы остается табакокурение, поэтому избавление от него повышает шансы сохранить здоровье, заявил директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди во Всемирный день борьбы с раком легкого.

    «На сегодняшний день у онкологов нет сомнений в том, что ведущим фактором риска возникновения рака легкого является курение. Поэтому лучше профилактикой заболевания по-прежнему остается отказ от этой вредной привычки», – заявил он РИА «Новости».

    Врач добавил, что расстаться с сигаретами критически важно даже после выявления онкологии. По его словам, у пациентов с уже установленным диагнозом прекращение курения достоверно повышает общую эффективность проводимой противоопухолевой терапии.

    В мае сообщалось, что в Минздраве захотели добавить в диспансеризацию тест для скрининга рака легких.

    ВОЗ спрогнозировала резкий рост заболеваемости раком в Европе и России.

    Онколог Заридзе рассказал о снижении заболеваемости отдельными видами рака.

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    1 августа 2026, 05:51 • Новости дня
    Диетолог назвала самые эффективные продукты для улучшения памяти

    Диетолог Бережная призвала есть рыбу и субпродукты для памяти

    Tекст: Катерина Туманова

    Включение в ежедневный рацион питания морепродуктов, орехов и горького шоколада помогает значительно поддержать нервную систему и стимулировать работу мозга, сообщила кандидат медицинских наук гастроэнтеролог Ирина Бережная.

    Правильное питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций организма, при этом особую пользу несут полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

    «Как правило, это морская или океаническая рыба жирных сортов. Она содержит гораздо больше правильных полиненасыщенных жирных кислот, что хорошо», – заявила она радио Sputnik.

    Врач посоветовала использовать специальные добавки при нехватке качественных морепродуктов. Кроме того, благотворное влияние на мозговую активность оказывают цинк и селен. Эти важные микроэлементы в большом количестве присутствуют в птичьих субпродуктах, включая печень и сердце.

    Бережная также рекомендовала добавить в меню белое мясо птицы. Данный продукт богат безопасным для уровня холестерина белком и содержит мало вредных насыщенных жиров.

    Полезными для сохранения когнитивных способностей признаны орехи благодаря высокому содержанию полезных масел.

    Отличным стимулятором для центральной нервной системы выступает качественный горький шоколад. Диетолог уточнила, что из-за высокой калорийности десерт следует есть небольшими порциями. Умеренное употребление лакомства повышает настроение и активизирует восприятие чувств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвала доступные аналоги дорогих суперфудов. Диетолог Фесенко предупредила об опасности переизбытка соли для мозга. Диетолог Мизинова назвала продукты для «прокачки» мозга перед ЕГЭ.

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    1 августа 2026, 03:03 • Новости дня
    В России утвердили обязательные для предустановки приложения

    Правительство утвердило обязательные для предустановки приложения

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство утвердило перечень обязательных отечественных приложений для предустановки на новые гаджеты (смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ) с 2027 года.

    «Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2027 году», – цитирует ТАСС правительственный документ.

    Нормативный акт предписывает использовать отечественную поисковую систему «Яндекс» по умолчанию и без дополнительных настроек. Требование распространяется на смартфоны, персональные компьютеры и смарт-ТВ.

    Всего в утвержденную таблицу вошли 40 программных продуктов. Большинство из них уже присутствуют в действующем перечне.

    Среди обязательных для установки на телефоны сервисов значатся RuStore, «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», а также различные приложения «Яндекса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянам рассказали об изменениях платформы «умного» телевизора.

    ФАС потребовала от Apple перестать дискриминировать российские поисковики.

    Правительство расширило список IT-компаний для аккредитации.


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    31 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима» локализовано

    Возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехим» локализовано

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане вечером пятницы возникло возгорание, с которым оперативно справились привлеченные службы быстрого реагирования.

    «На территории «Нижнекамскнефтехима» ведётся локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет», – сообщили в Telegram-канале предприятия.

    Там уточнили, что специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, результаты будут представлены в соцсетях компании.

    «Очаг возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» локализован», – сообщили в 22.16 в «Нижнекамскнефтехиме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в ночь на 31 июля локализовали возгорание на складе компании DNS во Владивостоке. Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали. Склад Ozon в Татарстане возобновил работу после попытки атаки.


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