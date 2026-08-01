В столкновении двух трамваев в Улан-Удэ пострадали десять человек

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительным данным полиции, причиной дорожно-транспортного происшествия стал технический сбой в работе стрелочного перевода на путях.

В региональном управлении МВД уточнили информацию о пострадавших. «На месте работают медицинские работники. Осматриваются водитель и девять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних», – говорится в сообщении в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и точные причины случившегося. Движение автомобилей и общественного транспорта на аварийном участке временно ограничено.

В апреле два трамвая столкнулись в Красносельском районе Петербурга.

В марте в аналогичном ДТП на северо-западе Москвы пострадали 22 человека. Причиной московской аварии стал сход одного из вагонов с рельсов.