Адвокат сообщил о возможном принудительном взыскании штрафа с блогера Лерчек

Адвокат Третьяков: С Лерчек могут принудительно взыскать 765 млн рублей штрафа

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что штраф не может быть заменен на реальный срок лишения свободы в случае неуплаты, передает ТАСС. Третьяков пояснил, что взыскание является дополнительным наказанием.

«Штраф был ей назначен как дополнительное наказание. Поэтому заменить его в случае неуплаты на реальный срок не могут. Приставы могут только принудительно взыскать эту сумму, в том числе с помощью обращения взыскания на имущество. Но, насколько я знаю, Валерия намерена уплатить этот штраф по мере возможности», – сообщил защитник.

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