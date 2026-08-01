  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожское Любицкое и харьковскую Ольговку
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия обыграла Россию в Океании из-за неявки противника
    Эксперт: Новый удар по Киеву говорит о качественном скачке в работе разведки
    Толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов
    В России нашли уникальный минерал дороже золота
    Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
    Дроны ВСУ атаковали и потопили контейнеровоз Росатома в Черном море
    Мишустин пообещал разобраться с забуксовавшим торговым коридором в Китай
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    Пророссийские хакеры раскрыли личности агентов НАТО
    1 августа 2026, 14:00 • Новости дня

    Финский политик Мема заявил о расколе ЕС из-за ситуации с мигрантами в Испании

    Мема: ЕС раскалывается изнутри на фоне миграционного кризиса в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о внутреннем расколе Европейского союза.

    Поводом для такого заявления стала реакция европейских стран на миграционный кризис в Испании, передает РИА «Новости».

    «Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри», – написал политик в соцсетях.

    Мема также отметил, что для спасения от «евросамоубийства» европейским государствам необходимо вернуться к национальному суверенитету. Он выразил поддержку Испании и добавил, что мигранты стали инструментом подрыва суверенитета этой страны.

    Напомним, власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Глава финского МВД Мари Рантанен поддержала инициативу об исключении Мадрида из европейской зоны свободного передвижения.

    Месяцем ранее Армандо Мема осудил руководство Евросоюза за ведение прокси-войны против Москвы.

    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

    Комментарии (9)
    31 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    @ STUART BROCK/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», – подчеркнул Грушко, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что активная милитаризация Германии перестала быть тайной. В связи с этим Москва намерена скорректировать собственные политические и военно-политические стратегии для обеспечения безопасности государства.

    Грушко выразил удивление отсутствием реакции со стороны европейского сообщества. Он сравнил текущую ситуацию с «молчанием ягнят», отметив, что соседям Берлина следовало бы вспомнить трагические исторические уроки германского реваншизма.

    В июне Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сообщала об открытом курсе властей Германии на вооруженный конфликт.

    Эксперт Александр Ермаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал обострение обстановки в Европе из-за возможного создания Берлином собственного ядерного оружия.

    Комментарии (31)
    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

    Комментарии (11)
    31 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.

    Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.

    При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.

    Комментарии (2)
    31 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте

    Грушко: Страны ЕС идеями об остановке Шенгена показали солидарность с Испанией

    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте
    @ Jesafas Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предложения стран Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуацией с мигрантами в Сеуте является примером так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал предложения о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в Сеуте проявлением так называемой европейской солидарности, передает РИА «Новости».

    «Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране», – подчеркнул дипломат.

    По словам Грушко, в сложившейся ситуации испанцам никто не собирается помогать. Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с испанской Сеутой, причем сотни смогли прорваться на территорию анклава. В ответ власти стянули туда дополнительные силы полиции и военных, а премьер Италии Джорджа Мелони допустила приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Также Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность односторонней приостановки участия страны в Шенгенской зоне.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты

    EFE: Десятки мигрантов пытались прорваться в центр размещения иммигрантов Сеуты

    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группа нелегальных выходцев из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев испанской Сеуты, разрушив часть внешнего забора.

    Правоохранительным органам пришлось пресечь действия агрессивной толпы, передает РИА «Новости».

    Иностранцы повредили ограждение у входа, после чего полиция оперативно установила кордон безопасности вокруг здания.

    «Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию», – сообщает испанское агентство EFE.

    Накануне мэр города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек. При этом почти 53 тыс. нелегалов впоследствии добровольно вернулись на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Впоследствии около 37,5 тыс. человек добровольно вернулись обратно в Марокко.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Маск предрек полное разрушение бюджета Испании из-за мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами, заявил американский предприниматель-миллиардер Илон Маск.

    Ситуация в Испании обострилась после незаконного перехода границы около 60 тыс. человек за сутки, передает РИА «Новости». Реагируя на кризис, Илон Маск написал в социальной сети X: «Весь бюджет Испании будет разрушен нелегальными мигрантами».

    Бизнесмен также добавил, что предоставление бесплатных благ приведет к переселению в европейскую страну 90% населения Земли. Данное заявление стало продолжением публичного конфликта миллиардера с испанским премьер-министром Педро Санчесом, начавшегося в январе 2026 года из-за легализации 500 тыс. приезжих.

    Санчес назвал прорыв границы исключительным событием. Для стабилизации обстановки власти экстренно направили дополнительные подразделения армии и полиции. Министр обороны Маргарита Роблес пообещала выслать нарушителей в Марокко, при этом более 25 тыс. нелегалов уже отправлены на родину.

    За сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Глава Минобороны Маргарита Роблес Фернандес заявила об обязательной отправке нарушителей обратно на родину.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Число погибших по пути в Сеуту мигрантов возросло до 57 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв среди беженцев, пытавшихся добраться из Марокко до испанского анклава на севере Африки, достигло 57 человек.

    Не менее 57 человек погибли при попытке проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута. Обновленные данные о трагедии на северном побережье Африки приводит газета El Pais, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация о 41 погибшем. Известно, что тысячи мигрантов пытались попасть в город вплавь или пешком.

    Для этого они обходили специальный волнолом, который служит границей между Сеутой и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Stampa: Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

    Tекст: Вера Басилая

    Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанском городе-анклаве Сеуте, а также закрыла морские и воздушные границы между двумя странами, сообщила газета Stampa.

    Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Stampa.

    «Министерство внутренних дел распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», – пишет издание. Решение базируется на свежих данных Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ, заседание которого провел глава МВД Маттео Пьянтедози.

    Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы между Марокко и Сеутой. Сотни человек прорвались на испанскую территорию. В ответ Мадрид перебросил в анклав дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военных.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов. Власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту.

    За сутки границу этого испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Комментарии (0)
    31 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил закрытие границы с Латвией

    В Белоруссии не подтвердили закрытие границы с Латвией

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил заявления Риги о закрытии границы между странами по техническим причинам, о чем заявил пресс-секретарь белорусского пограничного ведомства Антон Бычковский.

    «В Госпогранкомитете информацию о закрытии границы Латвией не подтвердили», – сказал он ТАСС.

    Ранее глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил в соцсетях о закрытии границы по техническим причинам. Он рекомендовал соотечественникам, находящимся за рубежом, искать альтернативные пути возвращения домой.

    «По техническим причинам граница между Латвией и Белоруссией закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», –  написал Домбрава в социальной сети X.

    До этого он советовал воздержаться от поездок в Белоруссию, аргументируя это тем, что Минск якобы ведет гибридную войну, способствуя проникновению нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств.

    Министр отмечал, что в подобных обстоятельствах безопасное пересечение границы может быть осложнено. Из двух существующих пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе сейчас функционирует только один – «Григоровщина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. В марте литовские пограничники вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов. В июле литовские пограничники нашли подземный туннель на границе с Белоруссией.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 09:14 • Новости дня
    Европейские запасы газа остались на пятилетнем минимуме

    По итогам июля уровень заполненности европейских ПХГ составил минимальные 56%

    Tекст: Мария Иванова

    К концу июля заполненность европейских подземных хранилищ газа упала до самого низкого уровня за последние пять лет, достигнув отметки в 56,63%.

    Страны Европейского союза по итогам июля заполнили свои подземные хранилища газа лишь на 56,63%, передает РИА «Новости».

    Это минимальный показатель для данной даты за последние пять лет. В хранилищах находится 61,9 млрд кубометров газа, что на 20,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Текущий уровень запасов оказался ниже среднего показателя за 2021–2025 годы на 16,2 процентных пункта. Темпы закачки газа в июле также стали самыми низкими за последние шесть лет, составив в среднем 0,25%. Медленнее резервы пополнялись только в 2020 году.

    Ранее «Газпром» предупреждал, что при сохранении текущих темпов закачки уровень заполненности европейских ПХГ к 1 октября не превысит 75%. Это создает серьезные риски для надежного обеспечения европейских потребителей газом предстоящей зимой. На фоне опасений за поставки Еврокомиссия решила снизить обязательный уровень заполнения хранилищ к началу зимнего сезона с 90% до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность европейских подземных хранилищ в конце июля упала до минимума за последние пять лет.

    Экстремальная жара замедлила темпы закачки топлива до шестилетнего антирекорда.

    Российская компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в предстоящий зимний период.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 12:55 • Новости дня
    Испания закрыла путь на материк прорвавшимся в Сеуту мигрантам

    Марокканские нелегалы не смогли попасть из анклава Сеута в материковую Испанию

    Tекст: Мария Иванова

    Проникшие в испанский анклав нелегалы не смогли попасть на материковую часть страны благодаря системе двойного пограничного контроля.

    Ни один из нелегалов, попавших в Сеуту из Марокко, не добрался до территории Испании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    «Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать», – заявил источник в испанском правительстве.

    Собеседник агентства пояснил, что целостность Шенгенской зоны обеспечивается двойным фильтром. Документы проверяются сначала на марокканской границе, а затем перед въездом на материк. Незаконное нахождение в анклаве не дает права передвигаться по Европе.

    Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. При этом более 48,3 тыс. мигрантов уже отправлены обратно в Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала отправить всех нелегалов обратно на родину.

    Масштабный миграционный кризис привел к гибели 67 человек.

    Комментарии (0)
    1 августа 2026, 10:52 • Новости дня
    Испания начала установку заграждений в море у Сеуты

    Власти Испании начали устанавливать морские заграждения у Сеуты из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Испании приступили к монтажу специальных сдерживающих барьеров на пирсе в Сеуте для предотвращения нелегального проникновения мигрантов со стороны Марокко.

    Испанские власти начали установку новых заграждений у пирса в Сеуте на фоне наплыва мигрантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Europa Press.

    «В 7.50 началась установка сдерживающих барьеров на пирсе Тарахаль в Сеуте», - говорится в сообщении агентства.

    Барьер состоит из надувного заграждения длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 сантиметров с подводной частью глубиной до одного метра, а также из линии закрепленных на дне буев. Между элементами конструкции оставлен проход для патрулирования катеров Гражданской гвардии.

    По данным испанского правительства, минувшая ночь в Сеуте прошла спокойно, въезд мигрантов полностью прекратился. Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что около 60 тыс. человек проникли в город за сутки, однако более 48,3 тыс. нелегалов уже вернулись в Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, границу испанского анклава за сутки пересекли около 60 тыс. мигрантов из Марокко. Власти Испании перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

    Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    Премьер Венгрии заявил о возможной полной остановке АЭС «Пакш» в выходные
    На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны
    В Киргизии нашли необычную замену традиционному квасу для окрошки
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    Названы имена самых удачливых лотерейных миллионеров России