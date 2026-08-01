В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в стрельбе по школьнику

Tекст: Валерия Городецкая

«По версии следствия, вечером 28 июля на улице Машиностроителей, 4 – здание бывшей гостиницы «Мадрид» – фигурант, не обладающий статусом частного охранника, не менее четырех раз выстрелил в подростка, предположительно, из пневматического пистолета», – сообщили в пресс-службе судов региона, передает РИА «Новости». В результате нападения 11-летний мальчик получил ушибы спины и ушной раковины.

По данным регионального управления СК, возбуждено уголовное дело. Фигуранту, которого зовут Александр Курс, вменяют самоуправство с применением оружия. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября.

Ранее местные СМИ сообщали, что двое детей катались на велосипедах и остановились у здания бывшей гостиницы, где начали кидать мелкие камешки. После этого неизвестный открыл по ним стрельбу. Позже появилась информация, что стрелявшим оказался «охранник».

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела бросавшего камни несовершеннолетнего.

В начале июля под Екатеринбургом владелец коттеджа ранил подростка из пневматического пистолета за прогулку по его участку.

В мае петербургские полицейские задержали недовольного игрой на саксофоне местного жителя за стрельбу по одиннадцатилетнему музыканту.